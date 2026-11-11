Η Δέσποινα Μοιραράκη βρέθηκε καλεσμένη, το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε μεταξύ άλλων, για την απώλεια του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022.

Αρχικά, η Δέσποινα Μοιραράκη τόνισε: «Είναι σχεδόν πέντε χρόνια που έχει φύγει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να αποδεχτώ την κατάσταση. Τώρα, από το καλοκαίρι και μετά το έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει δίπλα μου, ότι πρέπει να πορευτώ στη ζωή μου χωρίς τον Γιάννη. Πριν είχα μια άρνηση, όπως άρνηση είχα και στην ασθένειά του και έλεγα ότι θα ζήσει».

Και συμπλήρωσε η ίδια: «Έχω αρχίσει να αποδέχομαι την κατάσταση. Λέω ότι θα τον έχω πάντα στην ψυχή μου. Είμαι περήφανη και ευγνώμων στον Θεό που έζησα ό,τι έζησα μαζί του γιατί είχαμε μια καταπληκτική σχέση και ό,τι κι αν έρθει, αυτό δε θα φύγει. Είναι ο άνθρωπος που μέχρι τώρα αγάπησα υπερβολικά και ερωτεύτηκα. Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία… Πλέον μπορώ να είμαι ανοιχτή στις προκλήσεις της ζωής… Η ζωή είναι δώρο Θεού… Ο Θεός επέλεξε να ζω, συνεπώς πρέπει να ζήσω».

«Δε μπορώ να πω πως είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, αλλά ούτε ότι δεν είμαι. Αν ερχόταν κάτι το οποίο θα μου άρεσε… Είμαι μια χαρά, έχω τα παιδιά μου πάνω από όλα, έχω τα χαλιά μου…Έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου… Νιώθω όμως ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση δημιουργίας, έχω πολύ καλή ψυχολογία. Αντλώ δύναμη από τον εαυτό μου», αποκάλυψε η Δέσποινα Μοιραράκη, απαντώντας στο αν είναι ανοιχτή σ’ έναν νέο έρωτα.

govastiletto.gr – Δέσποινα Μοιραράκη: Συγκλονίζει για την κακοποίηση που έζησε