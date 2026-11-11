Την πρώτη ήττα της στον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup γνώρισε η Μύκονος, καθώς ηττήθηκε με 84-80 από τη Νέφτσι στο Μπακού, έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που παρατάχθηκε χωρίς τους Τάιρι Απλμπι και Ρόνι Χάρελ, ξεκίνησε δυνατά και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (16-24), ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 36-34.

Η Νέφτσι ξέφυγε ακόμη και με 22 πόντους (62-40) στην τρίτη περίοδο, όμως η Μύκονος αντέδρασε και μείωσε σε 74-69 στο 38′, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή.

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