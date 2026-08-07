Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο γαλλικό κανάλι EuroInsiders, η οποία θα δημοσιευθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω YouTube.

Η συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων προσδοκιών για τον Παναθηναϊκό, μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο και τις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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