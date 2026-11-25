Λίγο μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού με 86-83 επί της Βαλένθια, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοιράστηκε τις εντυπώσεις από το παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι η τύχη ήταν με το μέρος της ομάδας του απόψε, πριν αναλύσει το αγωνιστικό. Τόνισε ότι οι πράσινοι έπαιξαν καλό μπάσκετ για το μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης αλλά στάθηκε στα ατομικά λάθη που επέτρεψαν στη Βαλένθια να επιστρέψει στο παιχνίδι και να πάρει τα ηνία στο τέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr