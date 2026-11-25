Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 5-1 την Αϊντχόφεν και ανέβηκε στην κορυφή της League Phase του Champions League. Κερδισμένες από το πρώτο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής ήταν επίσης η Μπέτις και η Κόμο, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι απέφυγε την ήττα από τη Νάπολι χάρη στο γκολ του Τσερκί στο 86ο λεπτό.

Η έκπληξη της βραδιάς σημειώθηκε στο «Έτιχαντ». Η Νάπολι κρατούσε τη νίκη μέχρι το 86’, όμως ο Τσερκί ισοφάρισε για τη Σίτι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Η ομάδα του Μάντσεστερ, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε αγωνιστική κάμψη, απέφυγε έτσι την ήττα.

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