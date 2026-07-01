Την απόκτηση της Φρίντα Φόρμαν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Η 25χρονη γκαρντ είναι διεθνής με τη Δανία. Στην πρώτη της σεζόν μετά το NCAA στην Ευρώπη με τη φανέλα της Νιόν μέτρησε 16,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ μέσο όρο στο Eurocup, ενώ ήταν πρωταγωνίστρια στην κατάκτηση του ελβετικού πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας, έχοντας 22,5 πόντους και 42% ποσοστό ευστοχίας μέσο όρο σε σουτ τριών πόντων.

Στις πρώτες δηλώσεις της ως παίκτρια του Παναθηναϊκού, η Φρίντα Φόρμαν επισήμανε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ενταχθώ στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν! Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να φέρουμε ένα πρωτάθλημα στους φιλάθλους. Ήμουν τυχερή που βίωσα την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος στο EuroCup την περασμένη σεζόν, ανυπομονώ να φορέσω την πράσινη φανέλα και να παίξω γι’ αυτούς τους φιλάθλους. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία!».

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Φρίντα Φόρμαν για την ομάδα μπάσκετ γυναικών.

Η 25χρονη γκαρντ (2001, 1.80μ) είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Δανίας. Η Φόρμαν ξεκίνησε την πορεία της από την ιδιαίτερη πατρίδα της και στη συνέχεια βρέθηκε στις ΗΠΑ όπου φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Μετά το τέλος της κολεγιακής της καριέρας επέστρεψε στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2025-2026 η Φόρμαν έπαιξε στην ελβετική Νιόν και είχε μέσο όρο στο EuroCup 16.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

Το βιογραφικό της

2025-2026: Nyon Basket Féminin

2020-2025: University of Colorado Buffaloes».