Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά που μετέτρεψε σε πύρινη παγίδα τη 10ώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα.

Η φωτιά, που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών της περιοχής Λίνκερεβερ, επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ενοίκους στους πάνω ορόφους. Οι διάδρομοι πνίγηκαν γρήγορα από πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να βγουν έντρομοι στα μπαλκόνια καλώντας σε βοήθεια, ενώ ορισμένοι, σε κατάσταση απόλυτου πανικού, προσπαθούσαν να πηδήξουν σε διπλανά διαμερίσματα για να σωθούν.

Στο σημείο αναπτύχθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής και των διασωστών, ενώ τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των δεκάδων τραυματιών.

Η έκκληση των αστυνομικών αρχών προς τους πολίτες

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αστυνομικές αρχές, το φλεγόμενο κτίριο στεγάζει περισσότερους από 200 ενοίκους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί ηλικιωμένοι, γεγονός που δυσχεραίνει δραματικά το έργο των διασωστών.

Παράλληλα, η αστυνομία εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων προς όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζονται από τον τοξικό καπνό:

«Ζητάμε από τους πολίτες να κλείσουν ερμητικά πόρτες και παράθυρα και, αν κριθεί απαραίτητο, να απενεργοποιήσουν πλήρως τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού».

«Μάχη» με τον θάνατο στα μπαλκόνια

Η φωτιά επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια να καλυφθούν αμέσως από ένα πηχτό, θανατηφόρο στρώμα καπνού, κόβοντας κάθε δρόμο διαφυγής για τους ενοίκους των επάνω ορόφων.

Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης, δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια ουρλιάζοντας για βοήθεια. Όπως μεταδίδει ο βελγικός Τύπος, έντρομοι πολίτες, προκειμένου να γλιτώσουν από την ασφυξία και τις φλόγες, σκαρφάλωναν στα κάγκελα και ρίσκαραν τη ζωή τους πηδώντας σε διπλανά διαμερίσματα ή προσπαθώντας να γραπωθούν από παράθυρα γειτόνων.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έχει σημάνει ο ανώτατος επιχειρησιακός συναγερμός, με ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και δεκάδες ασθενοφόρα να έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι διασώστες δίνουν μάχη δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, χρησιμοποιώντας ειδικές κλίμακες και γερανούς για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους από τις βεράντες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του μεγάλου αριθμού των θυμάτων, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή το ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται «διαμέρισμα προς διαμέρισμα».

«Έκαναν εργασίες στον ηλεκτρικό πίνακα»

Ο Ζεράλντ, αυτόπτης μάρτυρας και ένοικος της πολυκατοικίας που κατάφερε να διασωθεί, μίλησε στο RTBF για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να ξέσπασε η φωτιά.

«Νομίζω ότι δούλευαν στον ηλεκτρικό πίνακα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η φωτιά», είπε ο Ζεράλντ. «Μένω στον 9ο όροφο, υπήρχε φωτιά ακριβώς δίπλα… Η γειτόνισσά μου με άφησε να περάσω στο σπίτι της, από την πόρτα. Δεν μπορούσε να βρει τη γάτα της. Ήταν εντελώς σκοτεινά. Έτσι, εγώ και η γειτόνισσά μου δραπετεύσαμε. Άφησα τα πάντα εκεί, τα κλειδιά μου, τα πάντα. Δεν πήρα τίποτα. Τώρα μας λένε ότι μάλλον θα πρέπει να κοιμηθούμε κάπου αλλού. Πρέπει να περιμένουμε».

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής επισήμανε στο VRT ότι είχαν ξεκινήσει εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τετραγώνου, που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα.

«Πρώτα κόπηκε το ρεύμα. Τρία λεπτά αργότερα σήμανε ο συναγερμός για πυρκαγιά. Ήδη υπήρχε καπνός στους διαδρόμους» είπε ο Χέερτ Ντεβούλφ, ένοικος του 10ου ορόφου, στο βελγικό τηλεοπτικό κανάλι VRTNWS.

«Προσπαθήσαμε να κατεβούμε μόνοι μας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κλειστήκαμε στο διαμέρισμα και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Περίπου 10 λεπτά αργότερα ήρθε η Πυροσβεστική να μας σώσει με τη σκάλα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belga από τους πυροσβέστες, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο του κτηρίου. Στο σημείο έχουν μεταβεί ένας εισαγγελέας και ένας ανακριτής για να ξεκινήσουν έρευνες και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Πάντως, μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και τεχνικούς να ερευνούν όλους τους ορόφους.