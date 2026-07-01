Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Βίτορ Περέιρα είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το «τιμόνι» της αγγλικής ομάδας, με τον σύλλογο να βρίσκεται κοντά στην πρόσληψη του πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ.

Όπως μετέδωσε το BBC «η συμφωνία για την πρόσληψη του Αυστριακού προπονητή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη, με τα τυπικά να απομένουν για τις ανακοινώσεις».

Οι πρώτες επαφές με τον Γκλάσνερ, ο οποίος αποχώρησε από τους Λονδρέζους μετά την κατάκτηση του Conference League, ξεκίνησαν στις αρχές του καλοκαιριού, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.