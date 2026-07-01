Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασε καταγγελία ενός πολίτη, ο οποίος κάνει αναφορά στη συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ και τραπεζών, ζητώντας να διερευνηθεί πώς μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία «δεν δίνει αναφορά σε κανέναν», σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016, συνεργάζεται, ανταλλάσσοντας στοιχεία πολιτών με τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά τους μεταφέρουν τα χρέη και τις υποχρεώσεις τους, σε ιδιωτικούς οργανισμούς όπως είναι τα Funds.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «οι οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΥΟ) των Ελλήνων πολιτών από τους δυσβάστακτους φόρους που τους έχουν επιβάλει, ανήλθαν κάποια στιγμή στα 170 δισεκατομμύρια ευρώ», ενώ «με τον διακανονισμό των 120 δόσεων που έγιναν, το ποσό του χρέους αυξήθηκε κατά 90%», σχεδόν διπλασιάστηκε.

Μάλιστα στην κατοχή του καταγγέλλοντος έχει περιέλθει έγγραφο της ΑΑΔΕ υπογεγραμμένο από τον Διοικητή της, το οποίο έχει κατατεθεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναφέρει ότι

«Βεβαιώνεται ότι για το υπ’ αριθμ ….κατασχετήριο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ… που εκδόθηκε σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου με Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.) …. για συνολικές οφειλές… ευρώ, που κατασχέθηκε από την…τράπεζα… ως τρίτου, απαιτήσεις αυτού υφιστάμενες και μελλοντικές, για το οποίο υπεβλήθη θετική δήλωση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ του άρθρου 104 του ν.4611/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αποδεσμεύονται οι μελλοντικές απαιτήσεις του καθού».

Το παραπάνω κομμάτι του εγγράφου που εμπεριέχεται στην καταγγελία, αποδεικνύει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ήρθε σε επικοινωνία με την τράπεζα, με σκοπό να της γνωστοποιήσει ότι ο οφειλέτης ρύθμισε τα χρέη του και δεν χρειάζεται το ίδρυμα να συνεχίσει δεσμεύει τους λογαριασμούς.

Καταγράφεται, λοιπόν, η στενή «σχέση» μεταξύ τραπεζών και της ΑΑΔΕ.

Δηλαδή, ο πολίτης φτάνει στο συμπέρασμα πως «ο διοικητής της ΑΑΔΕ θα γίνει ο πληροφοριοδότης των Τραπεζών, όταν δεν είναι συνεπείς οι οφειλέτες στις δόσεις τους, ώστε οι τράπεζες να κινήσουν τους πλειστηριασμούς της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων».

Με βάση τα παραπάνω ο καταγγέλλων ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει τα εξής: