Στις ρουμανικές φυλακές παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με τον αρμόδιο δικαστή της επαρχίας Ντολζ στη Ρουμανία να απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισής του, όπως αναφέρει και η ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro. «Κτήνος των Βαλκανίων» τον αποκαλούν οι Ρουμάνοι.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται σε συνέχεια μιας ακόμη δυσμενούς για τον ίδιο τον Πασσάρη, απόφασης που είχε λάβει προηγουμένως από το Πρωτοδικείο της Κραϊόβα, τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Πασσάρης είναι φυλακισμένος στη Ρουμανία πάνω από 24 χρόνια για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις. Προκειμένου να δικαιούται υφ’ όρον απόλυση, πρέπει να εκτίσει ποινή τουλάχιστον 20 ετών.

Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε ότι ο Πασσάρης δεν πληροί άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του από το Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κραϊόβα.