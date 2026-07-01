Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους.

Η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, αποτελώντας το πιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τα θύματα της άγριας εμπρηστικής επίθεσης, που σημειώθηκε στην κατοικία της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Η 72χρονη ήταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, καθώς έφερε βαριά και πολλαπλά εγκαύματα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της έσπευσαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

«Απάνθρωπο, τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα»

Νωρίτερα, η Αφροδίτη Νέστορα είχε προβεί σε δήλωση, κάνοντας λόγο για ένα τυφλό τρομοκρατικό κτύπημα.

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου», υπογράμμισε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει:

«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

Το χρονικό της επίθεσης – Σε εξέλιξη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχει μπει η συντονισμένη εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, λίγο μετά τις 04:00, στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια στις πιλοτές τριών πολυκατοικιών, όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον τριών συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα:

– Του Ζήση Ιωακειμόβιτς (Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης)

– Του Σάββα Αναστασιάδη (Πρώην βουλευτή)

– Της Αφροδίτης Νέστορα (Πολιτεύτριας).

Η πιο σοβαρή κατάσταση εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ανάληψης, στο κτίριο όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της. Οι διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν ισχυρή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στην είσοδο και την πιλοτή της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ένοικοι ξύπνησαν έντρομοι από τον θόρυβο και επικράτησε πανικός, καθώς οι πυκνοί καπνοί εγκλώβισαν πολλούς από αυτούς στα διαμερίσματά τους, αναγκάζοντάς τους τελικά να εκκενώσουν το κτίριο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η υπόθεση αποκτά πλέον νέα, πολύ σοβαρότερη διάσταση, καθώς ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναγκάζει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης, που πλέον περιλαμβάνει και ανθρωποκτονία.

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