Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PlayStation, Xbox και PC | Αύγουστος 2021

Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 και PC για τον μήνα Αύγουστο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)



Hunter's Arena: Legends (PS5) (διαθέσιμο από 03/08 έως 06/09)

(PS5) (διαθέσιμο από 03/08 έως 06/09) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) (διαθέσιμο από 03/08 έως 06/09)

(PS4) (διαθέσιμο από 03/08 έως 06/09) Tennis World Tour 2 (PS4) (διαθέσιμο από 03/08 έως 06/09)



Σημ.: Οι εκδόσεις PS4 μπορούν να παίξουν στις κονσόλες PS5. Οι εκδόσεις PS5 δεν μπορούν να παίξουν σε κονσόλες PS4.





Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Αποκλειστικά για τους χρήστες PlayStation 5, οι συνδρομητές PS Plus θα μπορούν να απολαύσουν επιπλέον και ανά πάσα ώρα μια σειρά από τους καλύτερους τίτλους του PlayStation 4 μέσω backwards compatibility, που ονομάζεται PlayStation Plus Collection. Αν κάνετε redeem κάποιον τίτλο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν για όσο διαρκεί η PS Plus συνδρομή σας. H συλλογή αυτή περιλαμβάνει τα: Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition , Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, God of War, inFamous Second Son, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Ratchet and Clank, Resident Evil 7: biohazard, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End, Until Dawn.



Xbox Games with Gold (Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox 360)

Darksiders III (διαθέσιμο από 01/08 έως 31/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 31/08) Yooka-Laylee (διαθέσιμο από 16/08 έως 15/09)

(διαθέσιμο από 16/08 έως 15/09) Lost Planet 3 (διαθέσιμο από 01/08 έως 15/08)

(διαθέσιμο από 01/08 έως 15/08) Garou: Mark of the Wolves (διαθέσιμο από 16/08 έως 31/08)

(διαθέσιμο από 16/08 έως 31/08) Rock of Ages 3: Make & Break (διαθέσιμο από 16/07 έως 15/08)



Σημ: Οι εκδόσεις Xbox Series X|S παίζουν αποκλειστικά σε κονσόλες Xbox Series X|S. Οι εκδόσεις Xbox One παίζουν σε Xbox Series X|S και Xbox One. Οι εκδόσεις Xbox 360 παίζουν σε Xbox Series X|S, Xbox One και Xbox 360.



Η συνδρομή Xbox Live Gold για τους χρήστες Xbox λειτουργεί αντίστοιχα με το PS Plus. Μέσω της συνδρομής Gold έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα. Τα 2 από αυτά είναι για το Xbox One και τα άλλα 2 συνήθως για το Xbox 360 ή μπορεί και για το original Xbox, όμως θα είναι σίγουρα backwards compatible και με το Xbox One. Άρα οι κάτοχοι Xbox One, κάθε μήνα έχουν 4 παιχνίδια στη διάθεσή τους. Οι χρήστες Xbox Series X|S επίσης έχουν πρόσβαση και στα 4 παιχνίδια του μήνα.



Προστέθηκαν πρόσφατα:



Microsoft Flight Simulator (Console)

(Console) The Ascent (Console και PC)

(Console και PC) Omno (Console και PC)

(Console και PC) Project Wingman (PC)

(PC) Lethal League Blaze (Console και PC)

(Console και PC) BLiNX: The Time Sweeper (Console)

(Console) Crimson Skies: High Road to Revenge (Console)

(Console) Last Stop (Console και PC)

(Console και PC) Atomicrops (Console και PC)

(Console και PC) Raji: An Ancient Epic (Console και PC)

(Console και PC) Cris Tales (Console και PC)

(Console και PC) Bloodroots (Console και PC)

(Console και PC) Farming Simulator 19 (Console και PC)

(Console και PC) UFC 4 (Console)

(Console) Tropico 6 (Console και PC)

(Console και PC) Space Jam: A New Legacy: The Game (Console και PC)

(Console και PC) Gang Beasts (Console και PC)

(Console και PC) Bug Fables: The Everlasting Sapling (Console και PC)

(Console και PC) Immortal Realms: Vampire Wars (Console και PC)

(Console και PC) LIMBO (Console και PC)

(Console και PC) Iron Harvest (PC)

(PC) Going Under (Console και PC)



Προστίθενται σύντομα:



Lemnis Gate (Console) (διαθέσιμο από 03/08)

(Console) (διαθέσιμο από 03/08) Hades (Console και PC) (διαθέσιμο από 12/08)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 12/08) 12 Minutes (Console και PC) (διαθέσιμο από 19/08)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 19/08) Psychonauts 2 (Console και PC) (διαθέσιμο από 25/08)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 25/08) Aragami 2 (Console) (διαθέσιμο από 17/09)

(Console) (διαθέσιμο από 17/09) Lemnis Gate (PC) (διαθέσιμο από 28/09)

(PC) (διαθέσιμο από 28/09) Back 4 Blood (Console) (διαθέσιμο από 11/10)

(Console) (διαθέσιμο από 11/10) Age of Empires IV (PC) (διαθέσιμο από 28/10)

(PC) (διαθέσιμο από 28/10) Forza Horizon 5 (Console και PC) (διαθέσιμο από 08/11)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 08/11) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Console) (διαθέσιμο από 27/4/2022)



Αποχωρούν από την υπηρεσία:



Grand Theft Auto V (Console)

The Touryst (Console και PC)

UnderMine (Console και PC)

It Lurks Below (Console και PC)



Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια. Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες Xbox One υπάρχει το Xbox Game Pass for Console και για τους χρήστες PC, υπάρχει το Xbox Game Pass for PC. Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στο Xbox Ultimate, μαζί με Xbox Live Gold. Αν έχετε Xbox Game Pass Ultimate, έχετε πρόσβαση και στα παιχνίδια για Android μέσω streaming, στο κινητό σας. Μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του Play Store την εφαρμογή Xbox Game Pass και να δοκιμάσετε αν υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για να παίξετε μέσω streaming.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου!



Battlefield V (διαθέσιμο από 02/08 έως 01/10)

(διαθέσιμο από 02/08 έως 01/10) Indiana Jones and the Fate of the Atlantis (διαθέσιμο από 01/08)

(διαθέσιμο από 01/08) Battlefield 1 (διαθέσιμο έως 04/08)

(διαθέσιμο έως 04/08) The Secret of Monkey Island: Special Edition (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) Batman: The Enemy Within (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) Portal Dogs (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) RAD (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) Automachef (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) The Wanderer: Frankenstein's Creature (διαθέσιμο έως 02/08)

(διαθέσιμο έως 02/08) Tales of the Neon Sea (διαθέσιμο έως 02/08)



Το Prime Gaming (πρώτην Twitch Prime) αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Prime Gaming, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα.



Mothergunship (διαθέσιμο από 29/07 έως 05/08)

(διαθέσιμο από 29/07 έως 05/08) Train Sim World 2 (διαθέσιμο από 29/07 έως 05/08)

(διαθέσιμο από 29/07 έως 05/08) Defense Grid: The Awakening (διαθέσιμο από 22/07 έως 29/07)

(διαθέσιμο από 22/07 έως 29/07) Verdun (διαθέσιμο από 22/07 έως 29/07)