Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PlayStation, Xbox και PC | Ιούνιος 2022

Του Παύλου Κρούστη



Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 και PC για τον μήνα Ιούνιο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



--



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)



--

PlayStation Plus (PS5 / PS4)









God of War (PS4) (διαθέσιμο από 07/06 έως 04/07)

(PS4) (διαθέσιμο από 07/06 έως 04/07) Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) (διαθέσιμο από 07/06 έως 04/07)

(PS4) (διαθέσιμο από 07/06 έως 04/07) Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5) (διαθέσιμο από 07/06 έως 04/07)



Σημ.: Οι εκδόσεις PS4 μπορούν να παίξουν στις κονσόλες PS5. Οι εκδόσεις PS5 δεν μπορούν να παίξουν σε κονσόλες PS4.





Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 3 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για PlayStation 4 και PlayStation 5. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Αποκλειστικά για τους χρήστες PlayStation 5, οι συνδρομητές PS Plus μπορούν να απολαύσουν επιπλέον και ανά πάσα ώρα μια σειρά από τους καλύτερους τίτλους του PlayStation 4 μέσω backwards compatibility, που ονομάζεται PlayStation Plus Collection. Αν κάνετε redeem κάποιον τίτλο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν για όσο διαρκεί η PS Plus συνδρομή σας. H συλλογή αυτή περιλαμβάνει τα: Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition , Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, God of War, inFamous Second Son, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Ratchet and Clank, Resident Evil 7: biohazard, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End, Until Dawn.





Xbox Games with Gold (Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox 360)







Aven Colony (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Project Highrise: Architect’s Edition (διαθέσιμο από 16/06 έως 15/07)

(διαθέσιμο από 16/06 έως 15/07) Super Meat Boy (διαθέσιμο από 01/06 έως 15/05)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 15/05) Raskulls (διαθέσιμο από 16/06 έως 30/06)



Σημ: Οι εκδόσεις Xbox Series X|S παίζουν αποκλειστικά σε κονσόλες Xbox Series X|S. Οι εκδόσεις Xbox One παίζουν σε Xbox Series X|S και Xbox One. Οι εκδόσεις Xbox 360 παίζουν σε Xbox Series X|S, Xbox One και Xbox 360.



Η συνδρομή Xbox Live Gold για τους χρήστες Xbox λειτουργεί αντίστοιχα με το PS Plus. Μέσω της συνδρομής Gold έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα, τα οποία είναι συνήθως εκδόσεις Xbox One και παλαιότερες (Xbox 360 ή και original Xbox), που μέσω backwards compatibility παίζουν σε κονσόλες Xbox One και Xbox Series X|S.



Xbox Game Pass (Console / PC)





Προστέθηκαν πρόσφατα:



For Honor: Marching Fire Edition (Console και PC)

(Console και PC) Pac-Man Museum+ (Console και PC)

(Console και PC) Cricket 22 (PC)

(PC) Sniper Elite 5 (Console και PC)

(Console και PC) Hardspace: Shipbreaker (PC)

(PC) Floppy Knights (Console και PC)

(Console και PC) Farming Simulator 22 (Console και PC)

(Console και PC) Vampire Survivors (Game Preview) (PC)

(Game Preview) (PC) Jurassic World Evolution 2 (Console και PC)

(Console και PC) Umurangi Generation Special Edition (Console και PC)

(Console και PC) Her Story (PC)

(PC) Little Witch in the Woods (Game Preview) (Console και PC)

(Game Preview) (Console και PC) NHL 22 (Console)

(Console) Eiyuden Chronicle: Rising (Console και PC)

(Console και PC) This War of Mine: Final Cut (Console και PC)

(Console και PC) Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Console και PC)

(Console και PC) Citizen Sleeper (Console και PC)

(Console και PC) Trek to Yomi (Console και PC)

(Console και PC) Loot River (Console και PC)



Προστίθενται σύντομα:



Ninja Gaiden: Master Collection (Console και PC) (διαθέσιμο από 02/06)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 02/06) Assassin's Creed Origins (Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06) Chorus (Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06) Disc Room (PC) (διαθέσιμο από 07/06)

(PC) (διαθέσιμο από 07/06) Spacelines From the Far Out (Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 07/06) Shadowrun Trilogy (Console) (διαθέσιμο από 21/6)

(Console) (διαθέσιμο από 21/6) Matchpoint - Tennis Championships (διαθέσιμο από 6/7)

Championships (διαθέσιμο από 6/7) Two Point Campus (Console και PC) (διαθέσιμο από 9/8)

(Console και PC) (διαθέσιμο από 9/8) Hello Neighbor 2 (Console) (διαθέσιμο από 5/12)

(Console) (διαθέσιμο από 5/12) Flintlock: The Siege of Dawn (Console) (διαθέσιμο μέσα στο 2022)

(Console) (διαθέσιμο μέσα στο 2022) Escape Academy (Console και PC) (διαθέσιμο μέσα στο 2022)



Αποχωρούν από την υπηρεσία στις 15/06:



Darkest Dungeon (Console και PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Console και PC)

Greedfall (Console και PC)

Limbo (Console και PC)

Worms Rumble (Console και PC)

Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια (συνήθως 300+). Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες κονσόλας υπάρχει το Xbox Game Pass (for Console) και για τους χρήστες PC, υπάρχει το PC Game Pass (πρώην Xbox Game Pass for PC). Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες μικρές διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια. Υπάρχει μια τρίτη συνδρομή Game Pass συνδρομή, που λειτουργεί συνδυαστικά: Xbox Game Pass Ultimate. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται το Xbox Game Pass (for Console), το PC Game Pass, το Xbox Live Gold (πληροφορίες πιο πάνω), αλλά και τα παιχνίδια της συνδρομητικής υπηρεσίας της EA, EA Play. Αν έχετε Xbox Game Pass Ultimate, έχετε πρόσβαση και στα παιχνίδια για Android ή cloud, μέσω streaming, στο κινητό σας. Μπορείτε να κατεβάσετε μέσω του Play Store την εφαρμογή Xbox Game Pass και να δοκιμάσετε αν υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για να παίξετε μέσω streaming. Ακόμη δεν υποστηρίζεται επίσημα στην Ελλάδα.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τους τίτλους Xbox Game Studios.



Prime Gaming (πρώην Twitch Prime)







Far Cry 4 (διαθέσιμο από 01/06)

(διαθέσιμο από 01/06) Escape from Monkey Island (διαθέσιμο από 01/06)

(διαθέσιμο από 01/06) WRC 8 FIA World Rally Championship (διαθέσιμο από 01/06)

(διαθέσιμο από 01/06) Calico (διαθέσιμο από 01/06)

(διαθέσιμο από 01/06) Astrologaster (διαθέσιμο από 01/06)

(διαθέσιμο από 01/06) Across the Grooves (διαθέσιμο από 01/06)



Το Prime Gaming (πρώτην Twitch Prime) αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Prime Gaming, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα. Τα περισσότερα παιχνίδια που δίνει η υπηρεσία μπορείτε να τα παίξετε μέσω του νέου client, Amazon Games.



Epic Games Store







BioShock: The Collection (διαθέσιμο από 26/05 έως 01/06)