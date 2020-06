The Last of Us Part II: Μόνο «χαλαρή» δεν ήταν η υποδοχή του...

Η προπαγάνδα κατά του αποκλειστικού τίτλου του PlayStation 4 φαίνεται δεν απέδωσε καρπούς, καθώς το παιχνίδι της Naughty Dog, The Last of Us Part II, όχι μόνο δεν είχε "χαλαρή υποδοχή", όπως ανέφεραν διάφορα δημοσιεύματα, αλλά αποτελεί το μεγαλύτερο λανσάρισμα της Sony γι' αυτήν τη γενιά και το μεγαλύτερο λανσάρισμα γενικά για το 2020 ως τώρα.



Καθαρά και μόνο όσον αφορά στις πωλήσεις φυσικών αντιτύπων (boxed), ξεπέρασε το ρεκόρ του Uncharted 4: A Thief's End (επίσης παιχνίδι της Naughty Dog) για το πρώτο τριήμερο πωλήσεων στην Αγγλία. Παράλληλα, δεν προσμετρώνται σε αυτά τα νούμερα και τα downloads από το PlayStation Store, που αναμένεται να είναι εξίσου υψηλά.



Διαβάστε την κριτική του Zougla.gr για το παιχνίδι, πατώντας εδώ.



Το The Last of Us Part II εκθρόνισε, όπως ήταν αναμενόμενο, το Animal Crossing: New Horizons, που ήταν η μεγαλύτερη κυκλοφορία ως τώρα για το 2020, με περίπου 40% υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με αυτές του παιχνιδιού της Nintendo για το πρώτο τριήμερο κυκλοφορίας.





Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2013 στο PlayStation 3 έχουμε 76% υψηλότερες πωλήσεις, σημειώνοντας δε ότι το PS4 έχει ευρύτερο κοινό.



Το The Last of Us Part II απέσπασε διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως με 95 σκορ στο Metacritic και πολλούς από τους reviewers να το θεωρούν το καλύτερο παιχνίδι της Naughty Dog, αλλά και της γενιάς που κλείνει. Στο δικό μας review, στο Zougla.gr, του χαρίσαμε βαθμολογία «10/10» και αναφέραμε τα εξής:



«Το TLOU 2 χρησιμοποιεί την αιχμή της τεχνολογίας στα video games για να παραδώσει μια μοντέρνα καλλιτεχνική δημιουργία που ταράζει τα νερά για μία ακόμη φορά και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη βιομηχανία. Σίγουρα, μία από τις πιο έντονες εμπειρίες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. To PlayStation 4 μπορεί να υπερηφανεύεται για ακόμη έναν εξαιρετικό αποκλειστικό τίτλο.»



Παράλληλα, ο τίτλος "κατακρεουργήθηκε" τις πρώτες μέρες από χρήστες του Metacritic με review-bombing που του χάριζαν "0" στις βαθμολογίες, χωρίς καν να έχουν παίξει το παιχνίδι, κυρίως λόγω των leaks που είχαν προηγηθεί και παρέσυραν τους χρήστες να προβούν σε λανθασμένα συμπεράσματα βάσει κυρίως αναληθών διαρροών. Παράλληλα, ο creative director του τίτλου διατηρεί ενεργή στάση υπέρ των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και πολλοί είναι αυτοί που ενίστανται ότι ο δημιουργός έχει μειώσει την καλλιτεχνική αξία του παιχνιδιού για να στηρίξει τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Όσο περνούν οι μέρες, το user score του Metacritic αυξάνεται σταδιακά, καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες φαίνεται να πείθονται για την ποιότητα του τίτλου, αφού πλέον το έχουν στα χέρια τους και αντιλαμβάνονται την ποιότητά του ιδίοις όμμασι.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης