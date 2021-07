Το PlayStation 5 ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Το PlayStation 5 αποτελεί και επισήμως το πιο επιτυχημένο, εμπορικά, ντεμπούτο της Sony όσον αφορά στις κονσόλες, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα σε περίπου εννιά μήνες.

Παρ' όλες τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της Covid-19 τόσο στην παραγωγή της συσκευής, όσο και στη διανομή στα καταστήματα, η κονσόλα νέας γενιάς της Sony κατάφερε να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία των PlayStation σχετικά με την ταχύτητα με την οποία έφτασε αυτό το σημαντικό ορόσημο πωλήσεων. Δηλαδή, το PlayStation 5 είναι η πρώτη κονσόλα της Sony που φτάνει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, η Sony ευχαρίστησε τους παίκτες για την υποστήριξη και εξήγησε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσει το πρόβλημα ζήτησης που υπάρχει, ενώ τόνισε πως στο μέλλον η "βιβλιοθήκη" του PlayStation 5 θα εμπλουτιστεί με πολλές μεγάλες κυκλοφορίες, όπως τα God of War, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Battlefield 2042, DEATHLOOP, Far Cry 6 και Kena: Bridge of Spirits.

Επιμέλεια: Ελένη Δρίβα