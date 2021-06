Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster - Review: Ο "πρόγονος" των Persona σε HD

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ ATLUS

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ SEGA

Είδος:‌ Role-playing

Ηλικίες:‌ 16+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 25 Μαΐου 2021



Η σειρά Megami Tensei δεν είναι μια που θα χαρακτηρίζαμε ως ιδιαίτερα εμπορική, ειδικά στη Δύση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν έχει κοινό ή δεν είναι ποιοτική. Από το 1987, που κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι του JRPG franchise, μέχρι και σήμερα έχουμε δει την ιδέα της Atlus να μεγαλώνει, να ωριμάζει και να "γεννάει" διάφορα ενδιαφέροντα spin-offs, ανάμεσα τους και το εξαιρετικό Persona, που πλέον χάρις στην επιτυχία του έχει γίνει μια ξεχωριστή σειρά από βιντεοπαιχνίδια, τραβώντας εκ νέου τα βλέμματα προς την αρχική σειρά του Megami Tensei. Με αφορμή την πρόσφατη, τεράστια απήχηση των Persona και την επερχόμενη κυκλοφορία του Shin Megami Tensei V, η Atlus και η Sega θεώρησαν πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσουν ένα remaster του Shin Megami Tensei III: Nocturne, που είχε αρχικά κυκλοφορήσει το 2003, για το Playstation 2. Είναι, όμως, το Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster μια επανέκδοση άξια της προσοχής σας;





Η ιστορία του Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster δεν είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε δει το 2003. Ο πρωταγωνιστής μας κατοικεί στο Τόκιο και μια μέρα, μαζί με συμμαθητές τους, επισκέπτεται μια καθηγήτριά του στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μια σειρά από αλλόκοτα γεγονότα μετατρέπει την πόλη σε εφιάλτη και τον ήρωα μας σε ένα υβρίδιο μεταξύ ανθρώπου και δαίμονα, που μπορεί να σώσει τον κόσμο...









Για όσους ασχολούνται για πρώτη φορά με τα Megami Tensei, αξίζει να αναφέρουμε πως το Shin Megami Tensei III: Nocturne έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα Persona όσον αφορά το gameplay. Έτσι, όπως και στη spin-off σειρά, έτσι και εδώ, το σύστημα μάχης είναι turn-based, ενώ σας δίνεται και η δυνατότητα να προσθέσετε δαίμονες στην ομάδα σας, εφόσον πρώτα τους πείσετε να έρθουν μαζί σας, συνομιλώντας μαζί τους. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των εχθρών καθώς σας μιλάνε θα πρέπει να προβλέψετε ποια είναι η απάντηση που θα τους αρέσει περισσότερο ώστε να τους... τουμπάρετε. Παρ' όλα αυτά, οι δαίμονες είναι κάπως απρόβλεπτοι, καθώς μπορεί τελευταία στιγμή να αποφασίσουν να μην έρθουν τελικά με το μέρος σας και να φύγουν, να σας επιτεθούν ή απλά να σας δώσουν ένα αντικείμενο. Αν, λοιπόν, θελήσετε να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας από δαίμονες θα πρέπει να πασχίσετε ελαφρώς.



Παράλληλα, οι συγκρούσεις χωρίζονται σε γύρους και στη διάθεσή σας έχετε πάντα έναν προκαθορισμένο αριθμό από γύρους προτού έρθει η σειρά των αντιπάλων. Για αυτό, χρειάζεται να προσεγγίζετε στρατηγικά την κάθε μάχη, αφού υπάρχουν τρόποι να κερδίσετε επιπλέον γύρους ή να χάσετε αυτούς που σας έχουν απομείνει. Συγκεκριμένα, χτυπώντας τους εχθρούς στο αδύνατο σημείο τους (weakness) παίρνετε έναν έξτρα γύρο, αλλά χτυπώντας τους με κάτι στο οποίο είναι ανθεκτικοί (resistance) χάνετε έναν γύρο. Αν πάλι οι επιθέσεις απορροφηθούν, χωρίς να κάνουν ζημιά, τότε η επιτιθέμενη πλευρά χάνει τελείως όλους τους γύρους, άρα και τη σειρά της. Για να αποφύγετε τις τελευταίες δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία στην ομάδα των δαιμόνων που χρησιμοποιείτε και να δώσετε βάση στις ικανότητές τους.



Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αποτελεί το μεγαλύτερο ατού σας, καθώς διαθέτει την ικανότητα να χρησιμοποιεί ειδικά αντικείμενα, τα λεγόμενα magatama, τα οποία έχουν δικά τους skills και attributes το καθένα. Αυτό τον κάνει χρήσιμο σε οποιοδήποτε ομάδα, εφόσον όμως το magatama με το οποίο θα τον εξοπλίσουμε έχει εξελιχθεί αρκετά.

Ένας ακόμα κοινός μηχανισμός μεταξύ του Shin Megami Tensei III: Nocturne και των Persona είναι αυτός που σας επιτρέπει να "ενώσετε" δαίμονες για να δημιουργήσετε νέους, με διαφορετικές ικανότητες. Στο Megami Tensei αυτό γίνεται στο Cathedral of Shadows, ένα δωμάτιο που θα συναντάτε συχνά στο ταξίδι σας. Η εξερεύνηση έχει dungeon crawling στοιχεία και ο πρωταγωνιστής θα περιπλανηθεί σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, κατεστραμμένα εμπορικά κέντρα και άλλες λαβυρινθώδεις τοποθεσίες.









Σαν remaster, το Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster θα μπορούσε να τα είχε πάει πολύ καλύτερα. Πρόκειται σίγουρα για μια HD αναβάθμιση του πρωτότυπου, με καθαρότερα μοντέλα χαρακτήρων και λιγότερο cropping στις άκρες τους, αλλά η Atlus έχει ουσιαστικά κάνει τις άκρως απαραίτητες βελτιώσεις και τίποτα παραπάνω. Ως αποτέλεσμα έχουμε άδεια περιβάλλοντα, με μηδενικές λεπτομέρειες και full-motion videos που παρουσιάζονται σε διαστάσεις 4:3 και με αρκετά χαμηλότερη γραφική ποιότητα από τα in-game γραφικά, κάτι που "χτυπάει" πολύ άσχημα.







Όσον αφορά στον ηχητικό τομέα, είμαστε και πάλι διχασμένοι. Το HD Remaster προσθέτει ιαπωνικά και αγγλικά voice-overs σε όλους τους διαλόγους, χαρακτηριστικό που προσδίδει αρκετό χαρακτήρα στον τίτλο και έλειπε από το πρωτότυπο. Η ποιότητα των voice-overs κυμαίνεται επίσης στα υψηλά στάνταρ που μας έχει συνηθίσει η Atlus και δεν απογοητεύει σε καμία από τις δύο γλώσσες. Το soundtrack, με συνθέσεις του θρυλικού Shoji Meguro, αποτελεί μία εξαιρετική μίξη διαφορετικών ειδών μουσικής, δημιουργώντας μια απόκοσμη αλλά ταυτόχρονα γνώριμη ατμόσφαιρα, ειδικά αν έχετε παίξει άλλους MegaTen ή Persona τίτλους. Παρ' όλα αυτά, η μουσική είναι αρκετά compressed σε αντίθεση με τις φωνές και τους διαλόγους των χαρακτήρων, δημιουργώντας μια ηχητική σύγχυση.









Πέρα από τις προαναφερόμενες τεχνικές βελτιώσεις, το HD Remaster φέρνει και κάποιες χρήσιμες προσθήκες. Μια από αυτές είναι το merciful mode, το οποίο έρχεται με τη μορφή του δωρεάν DLC και μειώνει αρκετά το επίπεδο πρόκλησης που για κάποιους ίσως να είναι αρκετά υψηλό. Η αλλαγή της δυσκολίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.



Έπειτα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε το soundtrack από άλλους Shin Megami Tensei τίτλους ως το μουσικό "χαλί" σας, όπως επίσης και να επιλέξετε τα skills που θα μεταφερθούν στους δαίμονες που δημιουργείτε στο Cathedral of Shadows. Πολύ χρήσιμη είναι επίσης η λειτουργία suspend, όπου σώζεται αυτόματα η πρόοδος μας αν θέλουμε να σταματήσουμε το παιχνίδι χωρίς να είμαστε σε save room. Επιπλέον, με το Maniax DLC, ο Dante από το Devil May Cry κάνει την εμφάνισή του στον κόσμο του παιχνιδιού, αντί για τον Raidou Kuzunoha, πρωταγωνιστή του τίτλου Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, ο οποίος εμφανιζόταν στον original τίτλο.





Συμπέρασμα

Όντας ένα remaster βασικού επιπέδου, η Αχίλλειος πτέρνα του Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster είναι η τιμή του. Για τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτή την επανέκδοση, η τιμή της δεν δικαιολογείται, ειδικά όταν η ηλικία του τίτλου διακρίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα από τον τεχνικό τομέα ακόμα και μετά από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Οι προσθήκες που έχουν γίνει επίσης δεν δικαιολογούν την κοστολόγηση, αλλά σίγουρα είναι καλοδεχούμενες και χρήσιμες σε μεγάλο βαθμό.



Αν, λοιπόν, η πρώτη σας επαφή με το franchise της Atlus ήταν μέσω των Persona και επιθυμείτε να δείτε πώς ξεκίνησαν όλα, το Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster είναι το ιδανικό παιχνίδι για να κάνετε την αρχή αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν είναι εντυπωσιακό σαν remaster, το Shin Megami Tensei III: Nocturne παραμένει ένας πολύ καλός τίτλος.



Βαθμολογία: 7/10