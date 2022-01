Το Uncharted: Legacy of Thieves Collection φέρνει στο PS5 δυο «αστέρια» της προηγούμενης γενιάς

Του Παύλου Κρούστη





Είναι ασύλληπτο το πού έχει φτάσει η βιομηχανία της διαδραστικής ψυχαγωγίας. Τίτλοι, όπως τα God of War και Uncharted 4: A Thief’s End έφεραν ένα βήμα πιο μπροστά τις AAA παραγωγές τα τελευταία χρόνια, αλλά και ολόκληρη την προηγούμενη γενιά, καθώς η Sony έχτιζε ένα προφίλ που κέρδισε σχεδόν καθολικά τις καρδιές των gamers παγκοσμίως. Η εταιρεία, με το PlayStation 5, φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, προσφέροντας νέα IP, όπως το Returnal, ισχυρά sequel, όπως τα Horizon Forbidden West και God of War: Ragnarok, που αναμένονται φέτος, καθώς θα συμπληρώνει το πρόγραμμα κυκλοφοριών της με remakes και remasters παντός τύπου.



H κυκλοφορία που ανοίγει το 2022 για τη Sony είναι μια mini συλλογή των τίτλων Uncharted, που κυκλοφόρησαν στο PlayStation 4 κατά την περίοδο 2016-2017. Δύο «διαμάντια» της απίστευτης συλλογής της κονσόλας, τα Uncharted 4: A Thief’s End [review] και Uncharted: The Lost Legacy [review], έρχονται στο PS5 με βελτιώσεις, σε ένα ενιαίο πακέτο. Εν αντιθέσει με άλλες κυκλοφορίες, δεν έχουμε προσθήκες περιεχομένου, τύπου “Director’s Cut”, όπως στα Ghost of Tsushima και Death Stranding. Αντ’ αυτού, έχουμε την έλλειψη του κοινού multiplayer, που είχαν οι δύο τίτλοι, το οποίο από τη μία είναι μειονέκτημα, από την άλλη όμως ποτέ δεν αποτελούσε το «κυρίως πιάτο».



Τα Uncharted 4 και Uncharted: The Lost Legacy έρχονται επιτέλους σε native εκδόσεις για το PlayStation 5 και εμείς αναρωτιόμαστε τι βελτιώσεις θα δούμε. Άλλωστε η Sony ακολουθεί μια μικτή τακτική που αφορά στις επανεκδόσεις τίτλων της προηγούμενης γενιάς. Κάποια παιχνίδια πήραν δωρεάν update από τις εκδόσεις PS4 σε PS5 και κάποια άλλα είναι επί πληρωμή, ενώ συνήθως προσφέρουν επιπλέον περιεχόμενο. Η περίπτωση του Uncharted: Legacy of Thieves είναι πιο κοντά στη δεύτερη περίπτωση, όμως αντί για έξτρα περιεχόμενο, έχουμε δύο παιχνίδια σε ένα, κάτι που μεταφράζεται και στην προσφορά που ισχύει για τους κατόχους της PS4 έκδοσης ενός εκ των δύο τίτλων που συμπεριλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, αν κάποιος έχει αγοράσει την PS4 έκδοση του Uncharted 4 ή του The Lost Legacy (τουλάχιστον μία από τις δύο), τότε μπορεί με το αντίτιμο των €10 να πάρει το Uncharted: Legacy of Thieves του PlayStation 5. Από την προσφορά αυτήν δυστυχώς εξαιρούνται όσοι έχουν στη βιβλιοθήκη τους το Uncharted 4 μέσω της PS Plus Collection.



Για όσους αναρωτιούνται γιατί λείπει το multiplayer με τις προσθήκες που πήρε έπειτα, όπως το Survival mode, ανάμεσα σε άλλα, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε. Ίσως απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο η ανάπτυξη της PS5 έκδοσης ή ίσως θέλουν να γεμίσουν τους servers τους με νέα παιχνίδια. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος όμως είναι το εξής: εφόσον θέλει να παίξει multiplayer, θα πρέπει να διαθέτει και συνδρομή PS Plus, το οποίο συνεπάγεται αυτόματα ότι θα μπορεί να κατεβάσει και να προσθέσει στη βιβλιοθήκη του την PS4 έκδοση του Uncharted 4, η οποία συμπεριλαμβάνει το multiplayer, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι ακόμη «ζωντανό». Συνεπώς, δεν υπάρχει τουλάχιστον έξτρα κόστος. Απλά θα θέλαμε να το δούμε και αυτό εντός του πακέτου, έστω και για την πληρότητα.







Οκ, δεν έχει multiplayer. Τι υπάρχει όμως στο πακέτο; Τα δύο single player Uncharted στο PS5 είναι ενδεχομένως οι καλύτερες περιπέτειες της σειράς και μπορούν εύκολα να σας χαρίσουν σύνολο από 25 έως και 40 ώρες διασκέδασης. Στην περίπτωση που έχετε ήδη κάποιο από τα δύο, έχουμε μια πολύ συμφέρουσα συλλογή, ενώ ακόμη και αν έχετε παίξει ήδη στο παρελθόν και τα δύο, πάλι αξίζει να τα βιώσετε, για τους λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω. Στην περίπτωση που δεν έχετε κάποια από τις PS4 εκδόσεις, τότε αξίζει να σημειώσουμε ότι η συλλογή έρχεται στη μειωμένη προτεινόμενη λιανική τιμή των €49,99.



Το σημείο-κλειδί για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία είναι ο τύπος των βελτιώσεων και μάλλον το κομμάτι που απασχολεί περισσότερο τους χρήστες. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πολύ καλά νέα, καθώς έχουμε κάτι που θα χαρακτηρίζαμε ως “απλό port” και όχι remaster, όπως ήταν η αντίστοιχη συλλογή των τριών πρώτων τίτλων της σειράς για το PlayStation 4. Δεν έχουμε δηλαδή νέο artwork, νέα εφέ ή οποιαδήποτε δουλειά επάνω σε δημιουργικό κομμάτι. Από την άλλη, η συγκεκριμένη συλλογή φέρνει τις καλύτερες εκδόσεις των δύο παιχνιδιών, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη της έκδοσης για PC, που θα έρθει λίγο αργότερα.



To “απλό port” δεν είναι όμως όλη η αλήθεια. Για την ακρίβεια, πλέον έχουμε τρία modes για τα γραφικά: α) Fidelity/Ακρίβεια: native 4K στα 30 fps, β) Performance/Επιδόσεις: 1440p στα 60 fps και γ) Performance+/Επιδόσεις+: 1080p στα 120fps. Ναι, για πρώτη φορά βλέπουμε 120 fps σε first-party τίτλο της Sony, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι έτσι έχουμε φυσικά το ταχύτερα αποκρίσιμο παιχνίδι της σειράς. Για τη σύγκριση, να πούμε ότι στο PS4 Pro, το παιχνίδι έτρεχε στα 1440p/30fps.

Ως γνωστόν, η σειρά Uncharted βασίζεται στη γρήγορη δράση και στα θεαματικά setpieces που εύκολα «βάζουν κάτω» τεράστια χολιγουντιανά μπλοκμπάστερ. Τα Uncharted 4 και Lost Legacy θέτουν ψηλά τον πήχη, τον οποίο θα έχει να περάσει η ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες στις αίθουσες, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland στον ρόλο του Nathan Drake και τον Mark Wahlberg στον ρόλο του Sully.



H χαρακτηριστική αυτή δράση στα 60 και στα 120 fps μεταφράζεται σε φρενήρεις σκηνές, που προκαλούν τρομερές εντάσεις και ταχυπαλμίες. Εκρήξεις, άλματα από κτίριο σε κτίριο, μάχες με βάρκες, αναμετρήσεις επάνω σε τρένα που ταξιδεύουν με πολλά χλμ/ώρα και άλλα πολλά αναπάντεχα σκηνικά θα προκαλέσουν τις αισθήσεις σας, καθώς θα νιώθετε ότι «κάτι πάει πολύ καλά» με τον χειρισμό. Βλέπετε, τα 60 και τα 120 fps έχουν αντίστοιχα μειωμένη καθυστέρηση στην απόκριση για τον χειρισμό κατά μερικά milliseconds. Συγκεκριμένα, η καθυστέρηση στα 30 fps είναι στα 33,3 ms, στα 60 είναι 16,7 ms και στα 120 είναι μόλις… 8,33 ms! Αν λάβουμε υπόψη μας και τo ακόμα μικρότερο lag του χειριστηρίου του PS5, αλλά και τη γενικότερη απόκριση του συστήματος, τότε σίγουρα οι νέες αυτές εκδόσεις θα σας φανούν εξαιρετικά πιο αποκρίσιμες. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στα Fidelity και Performance mode, με τα οποία περάσαμε τον περισσότερο χρόνο μας στη συλλογή, τα framerates ήταν εξαιρετικά σταθερά και δεν νιώσαμε το παραμικρό «σκαμπανέβασμα».











Απέναντι από τη μεριά των επιδόσεων και των framerates, έχουμε αυτήν των αναλύσεων. Τα τρία διαφορετικά modes χωρίζονται πολύ… «ίσα» σε 4K, 2K και 1080. Ίσως το μεγαλύτερο παράπονό μας με την κυκλοφορία αυτή είναι το ότι δεν βλέπουμε δυστυχώς ένα mode 4K@60, που θα συνδύαζε όσα γράψαμε παραπάνω μαζί με την ακόμα καθαρότερη εικόνα. Ήταν αρκετά «επίπονο» το γεγονός ότι αλλάζαμε ανάμεσα στα δύο modes πάρα πολύ συχνά, αφού από τη μία θέλαμε να νιώσουμε την τρομερή απόκριση στις μάχες και στις σκηνές με τις γρήγορες εναλλαγές, αλλά παράλληλα θέλαμε να θαυμάσουμε τις ασύλληπτες λεπτομέρειες που έχει δημιουργήσει η Naughty Dog για τα παιχνίδια αυτά, καθώς δεν τις είχαμε ξαναδεί ποτέ ξανά έτσι. Μαγική ήταν η σκηνή που αντικρύζει για πρώτη φορά ο Drake και ο Sam τη Libertalia. To πανοραμικό πλάνο, που σας δίνει το παιχνίδι είναι τροφή για τα μάτια, με λεπτομέρειες που μπορείτε να εξετάσετε μόνο αν αφήσετε ακίνητη την εικόνα για λεπτά. Η υφή των ξύλων ποτέ δεν φαινόταν καλύτερη, τα εφέ φωτισμού πραγματικά «λάμπουν» μέσω της 4K ανάλυσης, οι λεπτομέρειες στα μοντέλα των χαρακτήρων είναι ασύλληπτες, σε σημείο που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι έχουμε μπροστά μας παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 2016! Το Uncharted 4 παραμένει ένα από τα πιο όμορφα και τεχνικά άρτια παιχνίδια και ειδικότερα στο PlayStation 5 είναι ίσως ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει ως σήμερα στη βιομηχανία.



Τα δύο παιχνίδια φαίνεται πως ξεπήδησαν από το μέλλον, καθώς η έμπειρη εταιρεία ανάπτυξής τους φρόντισε να τα εξοπλίσει με τις νεότερες τεχνολογίες για να δείξουν την αντοχή τους στον χρόνο. Αυτές οι τεχνολογίες ακόμη αποτελούν την αιχμή και κατά συνέπεια αναδεικνύονται από τις μεγαλύτερες αναλύσεις, ενώ η μαγευτική δουλειά που έχει γίνει στα animations αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τον υψηλότερο αριθμό των καρέ. Το port για το PS5, που ανέλαβε η Iron Galaxy Studios, επίσης είναι άρτιο με τις επιδόσεις να στέκονται εκεί που πρέπει.











Οι περαιτέρω βελτιώσεις της συλλογής έχουν να κάνουν αναμενόμενα με το DualSense και το 3D Audio. Στην πρώτη περίπτωση, η ταχύτερη απόκριση, που αναφέραμε πιο πάνω, συνοδεύεται από την απτική ανάδραση του DualSense, η οποία ναι μεν, δουλεύει πιο αναλυτικά, σε σχέση με την παραδοσιακή δόνηση, όμως δεν κάνει το κάτι παραπάνω όπως είδαμε σε άλλους τίτλους, όπως το Returnal και το Ratchet. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βροχή, την οποία πλέον μπορείτε να αισθανθείτε μέσω του χειριστηρίου, όμως δεν φτάνει τα προαναφερθέντα παραδείγματα. Από την άλλη, έχουμε τα όπλα, τα οποία λειτουργούν αρκετά καλά, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψιν και τις δυνατότητες των adaptive triggers, με τις σκανδάλες να χαλαρώνουν και να σφίγγουν για να σας δείξουν ότι δεν έχετε σφαίρες ή για να νιώσετε τη διαφορά ανάμεσα στα όπλα.



Από την άλλη, το 3D Audio που δοκιμάσαμε με τα ακουστικά Pulse 3D της Sony είναι ο ιδανικός συνεργάτης του οπτικού τομέα. Έχουμε σημαντική βελτίωση στην κατευθυντικότητα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμη και η αρχική κυκλοφορία ήταν απίστευτη, με φοβερές δυναμικές, καταπληκτικά δείγματα, πεντακάθαρους διαλόγους και συνοδεία από το έπος του Henry Jackman. Όλα αυτά πλέον ακούγονται ακόμη πιο καθαρά, με το 3D Audio να ξεχωρίζει πεντακάθαρα τους ήχους και το από πού προέρχονται, ενώ η αντήχηση που δημιούργησαν με μαεστρία οι developers αρχικά, εδώ έρχεται να δουλέψει με τη νέα μηχανή ήχου της Sony. H αντήχηση από έναν πυροβολισμό σε ένα φαράγγι για παράδειγμα στην αρχή μπορεί να σας μπερδέψει, καθώς θα νομίζετε ότι μπορεί να αποτελεί και την πηγή του ήχου. Όταν όμως συνειδητοποιήσετε ότι ακούτε πεντακάθαρα την εκπυρσοκρότηση του κάθε όπλου και -ξεχωριστά- την αντήχηση του πυροβολισμού, τότε θα καταλάβετε όχι μόνο από πού σας πυροβολούν, αλλά και σε τι περιβάλλον βρίσκεστε. Όλα αυτά μόνο από τον ήχο. Για παράδειγμα, περπατούν τα δυο αδέρφια Drake και συνομιλούν σε εξωτερικό χώρο. Ο ίδιος διάλογος συνεχίζεται διαδραστικά και αλλάζει ήχο όταν μπαίνετε σε κάποιο κτίριο, εκεί θα ακούσετε την αντήχηση ή ακόμα και τη ηχώ που δημιουργείται και θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε πόσο μεγάλο είναι το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε. Next-gen stuff…





Τέλος, έχουμε τους χρόνους φόρτωσης. Δεν υπάρχουν. Ίσως είναι το μοναδικό παιχνίδι που μπορούμε να το πούμε αυτό, αφού κυριολεκτικά δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια loading σε κανένα σημείο. Ένας μέσος χρόνος φόρτωσης ενός level στις εκδόσεις PS4 (στο PS5 πάντα) είναι περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Στο Legacy of Thieves απλά θα δείτε μια μαύρη οθόνη για 1-1,5 δευτερόλεπτο και έπειτα θα παίζετε.



Για όσους έχουν παίξει στο παρελθόν τα δύο παιχνίδια, να αναφέρουμε ότι υπάρχει σύστημα εισαγωγής των saves του PS4 με πολύ απλό τρόπο, μέσω του βασικού μενού, ενώ παράλληλα διατίθενται και ξεχωριστά trophy sets στο PS5 για τον κάθε τίτλο.



Πριν κλείσουμε, θέλουμε να αναφέρουμε και δυο λόγια για τα παιχνίδια που θα βρείτε στη συλλογή, τα οποία φυσικά έχουμε εξετάσει και θαυμάσει και στο παρελθόν. Η ιστορία του Nathan Drake ολοκληρώνεται με ένα παιχνίδι, που κλείνει επάξια ένα έπος, τιμά τις καταβολές του και εκμοντερνίζει τη συνταγή του, χρησιμοποιώντας τα «κόλπα», που έμαθε η Naughty Dog με την κυκλοφορία του The Last of Us. H προσθήκη του Sam Drake είναι ίσως κάπως «σφηνωτή», όμως έχει σαφώς τον δικό της αντίκτυπο, ενώ είναι αξιοθαύμαστος ο αυτοσαρκασμός τέτοιων περιστάσεων μέσα στο επόμενο παιχνίδι. Από την άλλη, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα παιχνίδια, η Nadine Ross, antagonist στο Uncharted 4 και συμπρωταγωνίστρια στο The Lost Legacy (με την υπέροχη ερμηνεία της Laura Bailey, που θαυμάσαμε και ως Abby στο The Last of Us Part II) είναι ακόμα ένας από τους υπέροχους χαρακτήρες της σειράς, που ξετυλίγεται μέσα από υπέροχους διαλόγους, αλλά και τη σχέση της με την Chloe Frazer, η οποία αποτελεί σε κάθε περίπτωση τη θηλυκή εκδοχή του Nathan Drake.



Η σειρά Uncharted έχει «κατηγορηθεί» πολλάκις ως «πιο ανώριμο ξαδερφάκι» του The Last of Us. To ανάλαφρο χολιγουντιανό ύφος και οι δολοφονίες των ορδών που μας επιτίθενται έχουν ξενίσει κάποιους fans του άλλου μεγάλου franchise της εταιρείας, ενώ η συνταγή του platforming/shooting section που συνοδεύεται από μπλοκμπαστερική στιγμή έχουν χαρακτηριστεί και αναχρονιστικά στοιχεία. Σε αυτές τις κατηγορίες και αφού έχουμε την εμπειρία της ολοκλήρωσης κάθε παιχνιδιού της σειράς από 3 φορές και άνω, έχουμε να αναφέρουμε ότι η Naughty Dog έφτιαξε ένα πολύ διαφορετικό Uncharted με το 4, κάτι που συνέχισε και με το The Lost Legacy. Οι δύο αυτοί τίτλοι διατηρούν πολλά στοιχεία των προηγούμενων, όμως κυρίως εκμοντερνίζουν τη συνταγή με πολλές στιγμές που δεν περιμένει ο θεατής και ροή που δεν μπορεί να δημιουργήσει σχεδόν κανένα άλλο στούντιο στη βιομηχανία.







Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε αυτά τα δύο «διαμάντια» του PlayStation 4 στο PlayStation 5. Ιδανικά, θα θέλαμε να δούμε προσθήκες σε περιεχόμενο ή έστω 4K/60 mode, όσον αφορά στα τεχνικά. Ακόμη και χωρίς αυτά όμως, η συγκεκριμένη συλλογή είναι πανεύκολη πρόταση σε οποιονδήποτε εκτιμά τις ωραίες ιστορίες με συναρπαστική δράση και εκπληκτικούς χαρακτήρες ή θέλει απλά να απολαύσει αγνό οπτικοακουστικό υπερθέαμα.



Βαθμολογία



Πληροφορίες‌

‌Τίτλος:‌ Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PS5

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PS5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Naughty Dog (original) / Iron Galaxy Studios (port)

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Sony Interactive Entertainment

Είδος:‌ Action-adventure

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 28 Ιανουαρίου 2022

Ηλικίες:‌ 16+‌ ‌

Μετάφραση/Μεταγλώττιση: Ελληνικά μενού και υπότιτλοι