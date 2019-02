To νέο modem της Qualcomm για 5G κινητά θα υποστηρίζει και όλα τα προηγούμενα δίκτυα

Η Qualcomm αποκάλυψε το 2ης γενιάς 5G modem της: Snapdragon X55. Χρησιμοποιεί ασύρματες ταχύτητες έως και 7Gbps, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει και 4G LTE, αλλά και παλαιότερα δίκτυα (3G και 2G).

Το X55 υποστηρίζει και τις δύο εκδοχές του 5G, mmWave (high-bandwidth) και sub-6Hz (καλύτερη κάλυψη). Λειτουργεί επίσης μαζί με TDD και FDD δίκτυα, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές τόσο στην Κίνα, όσο και στη Δύση.

Σε δίκτυο mmWave, το modem μπορεί να φτάσει τα 8000MHz bandwidth (2x2 MIMO) για ταχύτητες έως και 7Gbps downloand και 3Gbps upload. Σε sub-6GHz φτάνει τα 100MHz bandwidth (4x4 MIMO).

To Χ55 είναι γρήγορο ακόμη σε σε "παλιά" 4G LTE δίκτυα με ταχύτητες έως 2.5/0.3Gbps για down/up αντίστοιχα. Υποστηρίζει όμως και Stand Alone mode, για την εποχή που θα υπάρχουν μόνο 5G δίκτυα (τo Χ50 υποστηρίζει μόνο Non-Stand Alone mode).

Η Qualcomm ανέφερε ότι θα υποστηρίζει 2G και 3G, τόσο σε GSM, όσο και CDΜΑ, που σημαίνει ότι θα καλύπτει σχεδόν κάθε δίκτυο που έχει υπάρξει. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτεί υποστήριξη LTE από το chipset, όπως το X50.

Οι συσκευές που θα ενσωματώσουν το νέο Qualcomm Snapdragon X55 modem θα κάνουν την εμφάνισή τους προς το τέλος του 2019.

