CES 2022: Οι νέες τηλεοράσεις της LG

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε σήμερα την πιο προηγμένη και εντυπωσιακή σειρά τηλεοράσεων της, με τις εξαιρετικές τηλεοράσεις OLED 2022 της εταιρείας, να βρίσκονται στην κορυφή. Με ισχυρές τεχνολογίες, που αφορούν την ποιότητα εικόνας και την βελτιωμένη τεχνολογία webOS, που προσφέρει ακόμη περισσότερες έξυπνες δυνατότητες και υπηρεσίες, τα τελευταία μοντέλα της LG αναμένεται να αναβαθμίσουν την εμπειρία χρήστη και θέασης, όπως ποτέ πριν.



LG OLED



Η LG OLED TV, ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς premium τηλεοράσεων εδώ και εννέα χρόνια και νικήτρια του Βραβείου Καινοτομίας CES για οκτώ συνεχή χρόνια, έχει αναδιαμορφώσει το τμήμα των premium τηλεοράσεων και έχει καταφέρει να γίνει η πρώτη επιλογή για εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως . Οι τηλεοράσεις OLED χρησιμοποιούν αυτοφωτιζόμενα pixel που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα, ώστε να προσφέρουν το τέλειο μαύρο χρώμα, απίστευτα φυσικά χρώματα και μοναδική αντίθεση. Χωρίς οπίσθιο φωτισμό, η OLED είναι πιο λεπτή και ελαφριά από κάθε άλλη τεχνολογία οθόνης, επιτρέποντας τη δημιουργία καινοτόμων σχεδίων, όπως εύκαμπτες τηλεοράσεις.







Διαθέτοντας το προηγμένο πάνελ OLED της LG, τα νέα μοντέλα της σειράς G2 ανήκουν σε μια ξεχωριστή, δική τους κατηγορία. Το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη της OLED, η τεχνολογία OLED evo, που διατίθεται τόσο στη σειρά G2, όσο και σε επιλεγμένα μοντέλα C2, προσφέρει αυξημένη φωτεινότητα για εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες με εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια. Εξοπλισμένη με τον νέο, έξυπνο επεξεργαστή της LG α (Alpha) 9 Gen 5 , η τεχνολογία Brightness BoosterTM, της εταιρείας, επιτρέπει στις τηλεοράσεις της σειράς G2 να προσφέρουν ακόμη περισσότερη φωτεινότητα μέσω της βελτιωμένης απαγωγής θερμότητας και ενός πιο προηγμένου αλγορίθμου.



Η σειρά G2 2022 της LG παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο 83 ιντσών και το πρώτο μοντέλο OLED στο κόσμο, 97 ιντσών για να συμπληρώσει τις τηλεοράσεις 55, 65 και 77 ιντσών που είναι ήδη στη σειρά. Η σειρά G2 της LG προσφέρει εκλεπτυσμένη μορφή με την ελκυστική σχεδίαση Gallery, που στέκεται στον τοίχο. Η σειρά C2 της LG διαθέτει τις περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα μεγέθη οθονών, με συνολικά έξι για το 2022: την πρώτη 42 ιντσών OLED τηλεόραση, στον κόσμο, ιδανική για παιχνίδια σε κονσόλα και υπολογιστή, επιπλέον των 48, 55, 65, 77, 83 ιντσών. Αυτή η σειρά τηλεοράσεων OLED διαθέτει λεπτότερα πλαίσια, που δίνουν μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης, καθώς και ακόμα πιο κομψό σχεδιασμό στην τηλεόραση.



Ταχύτερη και εξυπνότερη



Στην «καρδιά» των περισσότερων νέων μοντέλων τηλεοράσεων της LG, ο επεξεργαστής α 9 Gen 5 αξιοποιεί τη λειτουργία deep learning (βαθιά εκμάθηση) για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής και να προσδώσει στις εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη μια πιο τρισδιάστατη μορφή, κάνοντας τα στοιχεία του προσκηνίου και του φόντου να διακρίνονται μεταξύ τους ακόμα καλύτερα. Ο α9 Gen 5 επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες της λειτουργίας AI Sound Pro της LG για να παρέχει στους θεατές πιο ζωντανό ήχο, επιτρέποντας έτσι στα ενσωματωμένα ηχεία των τηλεοράσεων να παράγουν εικονικό ήχο surround 7.1.2.



Αναβαθμισμένο UX



Η τελευταία έκδοση της καινοτόμου πλατφόρμας Smart TV της LG ζωντανεύει την εμπειρία χρήστη στις νέες τηλεοράσεις της LG, παρέχοντας μέγιστη άνεση και ευκολότερη εύρεση περιεχομένου. Το webOS 22 εισάγει την χρήση προσωπικών προφίλ, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία θέασης. Κάτω από κάθε προφίλ, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις για γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες τους υπηρεσίες streaming, για συγκεκριμένες προτάσεις περιεχομένου με βάση το δικό τους ιστορικό προβολής και για ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους αθλητικές ομάδες. Η σύνδεση στα προφίλ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το πρόγραμμα περιήγησης της τηλεόρασης, είτε από συσκευή κινητού με το NFC Magic Tap.



Το NFC Magic Tap μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναπαράγει την οθόνη μιας κινητής συσκευής σε μια τηλεόραση LG . Οι θεατές μπορούν επίσης να αναπαράγουν ταυτόχρονα περιεχόμενο από μια τηλεόραση σε μια άλλη στο σπίτι, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Room to Room Share, η οποία επιτρέπει την προβολή δορυφορικού ή συνδρομητικού περιεχομένου σε άλλη τηλεόραση μέσω Wi-Fi και χωρίς πρόσθετο αποκωδικοποιητή . Επίσης κάτι καινούργιο για το 2022, η λειτουργία Always Ready μετατρέπει μια τηλεόραση LG, σε οθόνη παρουσίασης, όταν δεν χρησιμοποιείται. Το Always Ready, που μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα μέσα από το μενού “SETTINGS”, ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο LG, και μετατρέπει την οθόνη σε ψηφιακό καμβά για την προβολή έργων τέχνης, ενός επιτοίχιου ρολογιού ή την αναπαραγωγή μουσικής.



Επιπλέον, η αναβάθμιση του ThinQ AI θα επιτρέψει στις νέες τηλεοράσεις της LG να γίνουν πραγματικά κέντρα ελέγχου για ένα έξυπνο σπίτι. Εκτός από το γεγονός ότι το ThinQ AI αφήνει τους χρήστες να ελέγχουν την τηλεόραση με την φωνή και τη συμβατότητά του με άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται από ThinQ, τώρα πλέον προσφέρει και υποστήριξη για Matter. Το Matter είναι ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο για ένα πιο ασφαλές και απρόσκοπτα συνδεδεμένο, έξυπνο σπίτι, το οποίο θα επιτρέπει στις τηλεοράσεις LG να συντονίζουν την λειτουργία των υπολοίπων συνδεδεμένων συσκευών.



Εξαιρετική ποιότητα εικόνας



Έχοντας κερδίσει την αναγνώριση από τους καταναλωτές, τους ειδικούς της τεχνολογίας και τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι τηλεοράσεις LG OLED συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη στην ποιότητα της εικόνας. Τα πάνελ που διαθέτουν οι σειρές OLED 2022, έχουν πιστοποιηθεί από την παγκόσμια εταιρεία δοκιμών προϊόντων Intertek για 100% πιστότητα χρώματος και 100% χρωματική ένταση.



Οι τηλεοράσεις LG OLED είναι μοναδικές χάρη στην ικανότητά τους να προσαρμόζουν τα χρώματα όπως είναι στην αρχική τους μορφή και να εκφράζουν όλα τα χρώματα με ακρίβεια, ανεξάρτητα από το πόσο φωτεινές ή σκοτεινές μπορεί να είναι οι εμφανιζόμενες εικόνες. Όλες οι LG OLED 2022 είναι πιστοποιημένες τόσο από το εργαστήριο TÜV Rheinland, όσο και από το Underwriters Laboratories για το γεγονός ότι λειτουργούν χωρίς τρεμόπαιγμα και χωρίς αντανακλάσεις κάτι που διαβεβαιώνει η UL. Επιπλέον, τα πάνελ OLED της LG έχουν και αυτά αναγνωριστεί από την TÜV Rheinland για την απόδοσή τους σε χαμηλό μπλε φως και είναι τα πρώτα στον κόσμο που πληρούν την απαίτηση χαμηλής εκπομπής μπλε φωτός της Eyesafe, ενός φορέα προτύπων υγείας με έδρα τις ΗΠΑ. Οι τηλεοράσεις LG δεν διευκολύνουν μόνο τους δημιουργούς να εκτιμήσουν το έργο τους καλύτερα, αλλά επίσης διευκολύνουν και τους θεατές να δουν ταινίες, όπως τις είχαν οραματιστεί οι δημιουργοί τους, καθώς ήταν οι πρώτες συσκευές που, το 2021, προσέφεραν αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας Filmmaker Mode, όταν οι χρήστες απολάμβαναν περιεχόμενο Amazon Prime Video.



Ασύγκριτο Gaming



Η LG OLED έχει πολλαπλές διακρίσεις πρωτοπορίας στο πέρασμα των χρόνων για τις gaming δυνατότητές της: ήταν η πρώτη OLED TV που υποστήριξε την λειτουργία NVIDIA G-SYNC® Compatible και η πρώτη 8K OLED TV που παρουσίασε 8K gaming με κάρτες γραφικών NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 Series. Με χρόνο απόκρισης 1 ms, μικρή καθυστέρηση και έως και τέσσερις θύρες HDMI, που υποστηρίζουν πολλαπλές λειτουργίες HDMI 2.1, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η LG OLED είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των παιχνιδιών κονσόλας και υπολογιστή. Και έχοντας πρόσβαση στις cloud πλατφόρμες παιχνιδιών, NVIDIA GeForce NOW και Google Stadia, οι παίκτες μπορούν να αρχίσουν να διασκεδάζουν, συνδέοντας απλώς ένα συμβατό χειριστήριο.







Το 2022, οι πελάτες της LG για πρώτη φορά, θα μπορούν εύκολα να επιλέξουν και να κάνουν εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών παιχνιδιού και προεπιλογών οθόνης απευθείας από το μενού Game Optimizer της τηλεόρασης. Το μενού Game Optimizer παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη νέα λειτουργία Dark Room, η οποία προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης για καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού, όταν τα φώτα είναι σβηστά. Οι ρυθμίσεις για G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium και μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR) είναι εύκολα προσβάσιμες από το Game Optimizer. Ακόμα, μια νέα λειτουργία σπορ προστίθεται στις προεπιλογές για παιχνίδια πρώτου προσώπου όπως παιχνίδια σκοποβολής, παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για ακόμη περισσότερο ρεαλισμό.



LG QNED MINI LED



Επιδεικνύοντας τη συνεχή, ηγετική της θέση στον χώρο των τηλεοράσεων LCD, η LG αποκαλύπτει επίσης μια διευρυμένη σειρά τηλεοράσεων QNED για το 2022. Διαθέτοντας την τεχνολογία Quantum Dot NanoCell της LG, η νέα σειρά προσφέρει εκπληκτική αναπαραγωγή χρωμάτων με 100% ένταση χρώματος. Ικανή να προσφέρει πλούσιες και ακριβείς χρωματικές αποδόσεις στις πιο φωτεινές και αντίστοιχα σκοτεινές περιοχές μιας σκηνής, η τηλεόραση LG QNED Mini LED έχει εκπληκτική αντίθεση χάρη στην τεχνολογία Precision Dimming της LG. Όλα τα μοντέλα, ξεκινώντας από τη σειρά QNED90, είναι πιστοποιημένα για χρωματική συνέπεια 100%, ώστε οι θεατές να βλέπουν την ίδια εικόνα υψηλής ποιότητας κάθε φορά, ακόμη και σε διαφορετικές γωνίες θέασης.







ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ



Το 2022, η LG επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της τηλεόρασης με την προσθήκη νέων υπηρεσιών που διευκολύνουν τις πιο προσωπικές και διαδραστικές εμπειρίες στο σπίτι.



LIVENow – Η βραβευμένη εφαρμογή LIVENow προσφέρει πρόσβαση σε online ζωντανές συναυλίες, εκπομπές, αθλητικά και άλλες premium, ζωντανές εκδηλώσεις στις οποίες οι χρήστες μπορούν τόσο να παρακολουθούν, όσο και να συμμετέχουν ενεργά. Με το LIVENow, η LG TV γίνεται δίαυλος για νέες virtual εμπειρίες, προσφέροντας τη δυνατότητα στον καθένα να απολαμβάνει συναυλίες με φίλους, οικογένεια και άλλους θεατές από όλο τον κόσμο.

1M HomeDance – Για όσους θέλουν να χορεύουν σαν τα αγαπημένα τους K-Pop είδωλα, η LG TV παρουσιάζει την εφαρμογή 1M HomeDance. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το 1MILLION Dance Studio, μια από τις πιο δημοφιλείς ομάδες δημιουργίας χορογραφιών της K-Pop και παρέχει μια ευρεία γκάμα επιλογών σε μαθήματα για να βοηθήσει τους χρήστες να τελειοποιήσουν τις κινήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη φόρμα τους με τη λειτουργία κάμερας την ώρα που χορεύουν μαζί με τους επαγγελματίες χορογράφους του 1MILLION ή να κάνουν ένα διάλειμμα, να καθίσουν αναπαυτικά και να παρακολουθήσουν τα αγαπημένα τους χορευτικά κλιπ.

LG Fitness – Η LG παρουσιάζει, επίσης την πρώτη της πλατφόρμα υγείας, την LG Fitness, για να βοηθήσει τους χρήστες να απολαμβάνουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στο σπίτι. Οι χρήστες μπορούν να βρουν το ιδανικό πρόγραμμα προπόνησης με βάση τις προτάσεις του συστήματος ή να δημιουργήσουν το δικό τους, επιλέγοντας από μια ποικιλία, όπως γρήγορο HIIT, διατάσεις για όλο το σώμα ή καθοδηγούμενο διαλογισμό, μεταξύ άλλων, παρακολουθώντας τη δραστηριότητά τους και την πρόοδό τους στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής.

Independa - Με την άφιξη του Independa, οι τηλεοράσεις της LG μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν τους χρήστες να φροντίζουν τα μέλη της οικογένειας από απόσταση ή να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να είναι πιο ανεξάρτητοι. Ως η πρώτη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, που υποστηρίζεται σε τηλεοράσεις LG, το Independa διαθέτει διαισθητικό interface, που διευκολύνει τους χρήστες να ξεκινήσουν μια συνομιλία μέσω βίντεο με έναν υπεύθυνο φροντίδας ηλικιωμένων ή να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ένα μενού σχετικών επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι αναδυόμενες (pop-up) ειδοποιήσεις ενημερώνουν, όταν κάποιος καλεί και μπορούν να ρυθμιστούν και προσωπικές ειδοποιήσεις για περισσότερες υπενθυμίσεις. Όλες οι ειδοποιήσεις είναι ενσωματωμένες στο webOS, ώστε να είναι διαθέσιμες με μία ματιά. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που διατίθενται στο Independa περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Dentulu (διαδικτυακές οδοντιατρικές συμβουλές), το Capital Rx (πλατφόρμα προσφορών για φαρμακεία), το Coverdell (προνόμια οδοντιατρικής ασφάλισης), το WebMD (εκπαιδευτικά βίντεο ιατρικού περιεχομένου) και το Sprio100 (προγράμματα γυμναστικής για ηλικιωμένους).



Δείτε όλες τις νέες τηλεοράσεις της LG για το 2022, επισκεπτόμενοι την εικονική έκθεση της εταιρείας στην ιστοσελίδα www.LG.com/CES2022.