Sony INZONE: Νέο brand με gaming περιφερειακά για PC και PlayStation

Η Sony ανακοίνωσε σήμερα την INZONE – ένα νέο brand gaming περιφερειακών για PC gamers, που οξύνει τις αισθήσεις τους και μεγιστοποιεί τις ικανότητές τους. Οι οθόνες INZONE διαθέτουν απίστευτη, υψηλής ανάλυσης και υψηλής δυναμικής εμβέλειας εικόνα, ενώ τα ακουστικά προσφέρουν ανώτερο ήχο και 360 Spatial Sound for Gaming. Αυτό το νέο brand υιοθετεί την τεχνογνωσία της Sony ως πρωτοπόρου στην οπτικοακουστική τεχνολογία, παρέχοντας χαρακτηριστικά που θα μεταφέρουν τους παίκτες στη δράση, με απόλυτη συγκέντρωση. Σχεδιασμένα για εξαιρετικές αποδόσεις, τα προϊόντα INZONE επιτρέπουν στον παίκτη να εισέλθει σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον, οδηγώντας τον σε ένα νικηφόρο τέλος.







«Η αγορά επεκτείνεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το gaming με την εξάπλωση των e-sports τουρνουά και την πρόοδο της ψυχαγωγίας μέσω του gaming. Με την ισχυρή ιστορία της Sony σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ήχου και εικόνας, πιστεύουμε ότι αυτή η νέα σειρά θα προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να αναβαθμίσουν τα gaming συστήματά τους. Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κουλτούρας του gaming, παρέχοντας στους παίκτες PC και PlayStation® ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για να εμπλουτίσουν τις ζωές τους μέσω του gaming. Επίσης, η Sony είναι περήφανη που θα είναι χορηγός σε κορυφαία παγκόσμια πρωταθλήματα e-sports, όπως τα Evolution Championship Series (Evo) 2022 και 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 και το VALORANT Champions Tour με την ευχή μας για περαιτέρω εξέλιξη της κουλτούρας του gaming.» δήλωσε ο Yukihiro Kitajima, Επικεφαλής του Game Business and Marketing Office, της Sony Corporation.



Επισκόπηση των gaming monitor



Το ολοκαίνουριο gaming monitor INZONE M9 με HDR προσφέρει ανάλυση 4K και υψηλή αντίθεση με Full Array Local Dimming, για παίκτες που αναζητούν την καλύτερη εμπειρία όταν παίζουν παιχνίδια με λεπτομέρειες, σε βαθύ μαύρο και φωτεινότητα. Οι παίκτες μπορούν επίσης να προσβλέπουν σε ρυθμό ανανέωσης 144 Hz, τεχνολογία IPS και χρόνο απόκρισης 1ms GtG (Grey to Grey) για πιο γρήγορες αντιδράσεις. Επιπλέον, το gaming monitor INZONE M3 προσφέρει υψηλό ρυθμό ανανέωσης 240Hz, Full HD, με 1ms GtG (Grey to Grey) και τεχνολογίες variable refresh rate, επιτρέποντας στους παίκτες να αντιλαμβάνονται με ακρίβεια τις κινήσεις των αντιπάλων τους στα shooter παιχνίδια.











Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε μοναδικά στυλ παιχνιδιού



Η μοναδικά σχεδιασμένη τρίποδη βάση με χαμηλό βάθος παρέχει απόλυτη άνεση στο gaming, ενώ βελτιστοποιεί τον ελεύθερο χώρο του γραφείου, για περιφερειακά. Με το μικρό αποτύπωμα της οθόνης, οι παίκτες μπορούν εύκολα να τοποθετήσουν ένα πληκτρολόγιο υπό γωνία και ένα μεγάλο mousepad γύρω ή κάτω από την οθόνη. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση, επιλογή χρωμάτων φωτισμού πίσω από την οθόνη και δυνατότητα διαχείρισης καλωδίων για πιο καθαρό setup.





Χαρακτηριστικά για gameplay



Διαθέτοντας Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch), οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν έως και δύο υπολογιστές από ένα μόνο πληκτρολόγιο, ποντίκι και headset συνδεδεμένα στην οθόνη. Με τη λειτουργία εικόνας παιχνιδιού FPS, η φωτεινότητα και η αντίθεση βελτιστοποιούνται για να προβάλλονται ακόμη πιο καθαρά οι αντίπαλοι. Επιπλέον, η λειτουργία Black Equalizer επιτρέπει την ανάδειξη λεπτομερειών ακόμα και σε σκιές.



Επισκόπηση των gaming headset





Η νέα σειρά θα διαθέτει δύο νέα ασύρματα headset, το INZONE H9 με διάρκεια μπαταρίας 32 ωρών και το INZONE H7 με διάρκεια μπαταρίας 40 ωρών , μαζί με ένα ενσύρματο headset, το INZONE H3. Και τα τρία μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ένα ευέλικτο flip-up μικρόφωνο με λειτουργία σίγασης, που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν αβίαστα μέσα στο παιχνίδι με τα μέλη της ομάδας τους.









Η δράση στο προσκήνιο με το Precise Target Detection



Το 360 Spatial Sound for Gaming της Sony, που ενεργοποιείται από το λογισμικό υπολογιστών INZONE Hub, δημιουργεί spatial sound από πολυκάναλα σήματα ήχου, όπως οραματίζονταν οι δημιουργοί του παιχνιδιού. Αυτή η ακριβής μετατροπή του ήχου ενισχύει την αίσθηση του χώρου, επιτρέποντας στον παίκτη να ακούει με ακρίβεια βήματα και κινήσεις. Με την εφαρμογή για smartphone «360 Spatial Sound Personalizer», οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το Spatial Sound ανάλογα με το σχήμα του αυτιού τους, για πραγματικά εξατομικευμένο παιχνίδι.



H προηγμένη τεχνολογία βελτιστοποιεί την ακουστική



Αναπτυγμένα με την τεχνογνωσία της Sony στην τεχνολογία ακουστικών, τα διαφράγματα των INZONE H9 και INZONE H7 έχουν και τα δύο μοναδικό σχήμα που επιτρέπει στα ακουστικά να αναπαράγουν ήχους εξαιρετικά υψηλής συχνότητας με υψηλή συμμόρφωση, καθώς και αυθεντικές χαμηλές συχνότητες για καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού.







Αγωγοί στο περίβλημα των INZONE H9, INZONE H7 και INZONE H3 ελέγχουν και βελτιστοποιούν την αναπαραγωγή ήχου χαμηλής συχνότητας για ισχυρά μπάσα που κάνουν τους βαθιούς ήχους να φαίνονται απίστευτα αληθινοί.





Παιχνίδι για ώρες, με άνεση



Το φαρδύ, μαλακό μαξιλάρι του headband μεταφέρει το βάρος ομοιόμορφα στο κεφάλι του παίκτη για πολύωρη άνεση. Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούν την πίεση στα αυτιά του παίκτη βελτιστοποιώντας την επαφή με το πλαϊνό τμήμα του κεφαλιού τους.



Εξουδετέρωση θορύβου και λειτουργία Ambient Sound



Από θορυβώδεις ψύκτρες και ανεμιστήρες υπολογιστών, μέχρι εργασίες έξω από το σπίτι, το INZONE H9 διαθέτει πολλαπλά μικρόφωνα εξουδετέρωσης θορύβου που κρατούν μακριά τυχόν ενοχλητικούς θορύβους που επηρεάζουν την απόδοση του παίκτη. Για να ενισχύσει την εμπειρία gaming, η Sony έχει ενσωματώσει την ίδια τεχνολογία Dual Noise Sensor Technology που χρησιμοποιείται στα κορυφαία στη βιομηχανία ακουστικά της σειράς 1000X, για ανίκητο gaming. Δεν θα χαθούν ποτέ σημαντικοί ήχοι περιβάλλοντος, όπως μια τηλεφωνική κλήση, το κουδούνι της πόρτας ή ένας συνεργάτης που μιλάει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τη λειτουργία Ambient Sound.



Διαλειτουργικότητα για καλύτερο παιχνίδι



Perfect for PlayStation®5



Η οθόνη INZONE M9 παρέχει Auto HDR Tone Mapping, το οποίο λειτουργεί με τις κονσόλες PlayStation®5 για να αναγνωρίζει αυτόματα την οθόνη κατά την αρχική ρύθμιση και να βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις HDR. Επιπλέον, η οθόνη θα μεταβεί αυτόματα στη Λειτουργία Κινηματογράφου όταν παρακολουθείτε ταινίες στο PlayStation®5 και στη Λειτουργία Παιχνιδιού, όταν παίζετε παιχνίδια.







Τα INZONE H9 και INZONE H7 περιλαμβάνουν ένδειξη στην οθόνη, ώστε οι παίκτες να μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στα ακουστικά τους και να δουν τις ρυθμίσεις να αντικατοπτρίζονται στην οθόνη τους στο Control Center του PlayStation®5. Και τα δύο ακουστικά διαθέτουν επίσης ρύθμιση ισορροπίας παιχνιδιού και συνομιλίας, επιτρέποντας στους παίκτες να αλλάζουν την ισορροπία έντασης μεταξύ του ήχου του παιχνιδιού και της συνομιλίας από τα ακουστικά. Έρχονται επίσης πλούσια σε χαρακτηριστικά, όπως η υποστήριξη του Tempest 3D AudioTech, το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να απολαμβάνουν τους καθηλωτικούς ήχους, όταν παίζουν με καλύτερη αίσθηση χώρου.



Λογισμικό υπολογιστή INZONE Hub: εξατομικεύστε το παιχνίδι σας



Το λογισμικό INZONE Hub της Sony για υπολογιστές δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των οθονών και των ακουστικών INZONE, επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν την εμπειρία τους προσαρμόζοντας ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης μιας ποικιλίας ρυθμίσεων ήχου και εικόνας.



Λαμβάνοντας υπόψιν τη βιωσιμότητα



Το υλικό συσκευασίας των προϊόντων της Sony είναι χωρίς πλαστικό και χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένα υλικά και μη υφασμένη κυτταρίνη, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της Sony να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των πρακτικών της.



Χαρακτηριστικά των gaming monitor INZONE:



INZONE M9: 27-inch 4K/144Hz Gaming Monitor



• Το INZONE M9 διαθέτει ανάλυση 4K και υψηλή αντίθεση με Full Array Local Dimming με πιστοποίηση DisplayHDR™ 600 και κάλυψη άνω του 95% του χρωματικού χώρου DCI-P3, παρέχοντας υπέροχες λεπτομέρειες, βαθύ μαύρο καθώς και ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων.

• Ρυθμός ανανέωσης έως 144 Hz, τεχνολογία IPS, χρόνος απόκρισης 1ms GtG (Gray to Gray) με τεχνολογία variable refresh rate, όπως NVIDIA® G-SYNC® Compatible και VRR με πρότυπο HDMI 2.1.

INZONE M3: 27-inch Full HD/240Hz Gaming Monitor

• Ρυθμός ανανέωσης έως 240 Hz, τεχνολογία IPS, χρόνος απόκρισης 1ms GtG (Gray to Gray) με τεχνολογία variable refresh rate, όπως NVIDIA® G-SYNC® Compatible και VRR με πρότυπο HDMI 2.1

• Διαθέτει πιστοποίηση DisplayHDR™ 400 , κάλυψη χρωματικού χώρου sRGB99% και υποστήριξη 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων, παρέχοντας μια ζωντανή εμπειρία παιχνιδιού με πλούσια χρώματα







Χαρακτηριστικά των INZONE gaming headset:



• INZONE H9: Ασύρματο Gaming Headset με εξουδετέρωση θορύβου: Ακριβής εντοπισμός στόχου με 360 Spatial Sound for Gaming και προηγμένη τεχνολογία που βελτιστοποιεί την ακουστική, πολύωρο παιχνίδι με άνετο headband και earpad, εξουδετέρωση θορύβου και λειτουργία Ambient Sound. Με 32 ώρες9 διάρκεια ζωής μπαταρίας και ταχεία φόρτιση 10 λεπτών που προσφέρει χρόνο παιχνιδιού έως και μία ώρα

• INZONE H7: Ασύρματο Gaming Headset: Ακριβής εντοπισμός στόχου με 360 Spatial Sound for Gaming και προηγμένη τεχνολογία που βελτιστοποιεί την ακουστική, πολύωρο παιχνίδι με άνετο headband και earpad. Με 40 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας10 και ταχεία φόρτιση 10 λεπτών που προσφέρει χρόνο παιχνιδιού έως και μία ώρα

• INZONE H3: Ενσύρματο Gaming Headset: Ακριβής εντοπισμός στόχου με 360 Spatial Sound for Gaming και προηγμένη τεχνολογία που βελτιστοποιεί την ακουστική, πολύωρο παιχνίδι με άνετο headband και earpad.

Διαθεσιμότητα

INZONE gaming monitors

• INZONE M9: Διαθέσιμο μέσα στο 2022

• INZONE M3: Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα μέσα στο 2022

INZONE gaming headsets

• INZONE Η9

• INZONE Η7

• ΙΝΖΟΝΕ Η3



Τα νέα INZONE gaming headset θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Sony.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://www.sony.gr/electronics/inzone-gaming-gear