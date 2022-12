Ο Ίλον Μασκ φιμώνει δημοσιογράφους

Στο στόχαστρο της παγκόσμιας κοινής γνώμης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες ο Ίλον Μασκ, έπειτα από την απόφασή του να αναστείλει τους λογαριασμούς 12 Αμερικανών δημοσιογράφων, στο Twitter. Η ΕΕ καταδίκασε έντονα την εν λόγω κίνηση και απείλησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης με κυρώσεις.

Τα 12 προφίλ ανεστάλησαν την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου και από την πρώτη στιγμή η κατακραυγή ήταν έντονη. Μεταξύ των ατόμων που στοχοποιήθηκαν βρέθηκαν δημοσιογράφοι μεγάλων ΜΜΕ, όπως CNN, New York Times και Washington Post, αλλά και ανεξάρτητοι ρεπόρτερ. Ορισμένοι εξ’ αυτών είχαν επικρίνει με tweets τους την απόφαση της πλατφόρμας να αναστείλει έναν λογαριασμό του Twitter, που είχε μοιραστεί δεδομένα διαθέσιμα δημοσίως αναφορικά με τις κινήσεις του ιδιωτικού τζετ του Μασκ.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν σχολίασε ευθέως την απαγόρευση των λογαριασμών, αλλά σε tweet του ανέφερε ότι «το να με επικρίνεις όλη την ημέρα είναι απολύτως εντάξει, αλλά το να αποκαλύπτεις την τοποθεσία μου σε πραγματικό χρόνο και να θέτεις σε κίνδυνο την οικογένειά μου δεν είναι». Πρόσθεσε ότι οι λογαριασμοί που εμπλέκονται στην πρακτική του doxxing, δηλαδή στη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών για άτομα στο διαδίκτυο, αναστέλλονται για επτά ημέρες.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

ΕΕ: Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κυρώσεις

Η αντίδραση της Αντιπροέδρου Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βέρας Γιούροβα, ήταν άμεση, καθώς σε δημοσίευσή της στο Twitter έγραψε: «Τα νέα για την αυθαίρετη αναστολή των λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter είναι ανησυχητικά». Η κα Γιούροβα συνέχισε θυμίζοντας ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί στους τεχνολογικούς γίγαντες το επόμενο καλοκαίρι, «απαιτεί σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων» και προειδοποίησε ότι «ο Ίλον Μασκ πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα».

Αντιδράσεις και από Γερμανία - Γαλλία

Έντονα αντέδρασαν και κυβερνητικά πρόσωπα από τη Γερμανία και τη Γαλλία, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά.

«Η ελευθερία του Τύπου δεν πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται όποτε βολεύει», έγραψε η Καγκελαρία της Γερμανίας στον λογαριασμό της στο Twitter. «Για αυτόν τον λόγο, έχουμε πρόβλημα με το Twitter», προσθέτει.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Βόλφγκανγκ Μπιούχνερ, έγραψε: «μια προσωπική παρατήρηση, η αυθαίρετη αναστολή των λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter είναι απαράδεκτη. Αν συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, θα φύγω από αυτή την πλατφόρμα». Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι έχει λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon, ανταγωνιστικό του Twitter και υπενθύμισε ότι αυτό ισχύει και για την κυβέρνησή του.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκιούρμ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει «μέχρι νεοτέρας όλες τις δραστηριότητές του στο Twitter», ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι «εθλίβη από την ολίσθηση στην οποία ο Ίλον Μασκ επιταχύνει το Twitter», προσθέτοντας ότι «η ελευθερία του Τύπου βρίσκεται στο ίδιο το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Όταν επιτίθεσαι στην πρώτη είναι σαν να επιτίθεσαι στη δεύτερη».

so far, i’ve been able to confirm about half the accounts suspended posted links to the jet tracker thing in violation of the new doxx’ing policy. unclear just yet about the rest, but i think it’s safe to say the rule is for real. https://t.co/8MDCG19kNO