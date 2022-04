Ο Τζεφ Μπέζος υπονοεί ανάμιξη Μασκ με Κίνα για το Twitter

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, διερωτήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter εάν για την εξαγορά του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης από τον Έλον Μασκ, δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να ασκήσει κάποια επιρροή.

Σημειώνεται ότι το Twitter είναι αποκλεισμένο στην Κίνα, όπου ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο Έλον Μασκ έχει μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla αυτοπροσδιορίζεται ως υπέρμαχος της απόλυτης ελευθερίας του λόγου και έχει επικρίνει την πολιτική ελέγχου περιεχομένου του twitter, με πολιτικούς ακτιβιστές να εκτιμούν ότι η απόκτηση του Twitter από τον Μασκ θα σημαίνει χαλαρότερους κανόνες και επαναφορά των ατόμων που είχαν εκδιωχθεί από την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, σχολιάζοντας ανάρτηση δημοσιογράφου των New York Times που επισήμανε τις επιχειρηματικές σχέσεις του Μασκ με την Κίνα, ο Τζεφ Μπέζος εκτίμησε ότι συνιστά ενδιαφέρον ερώτημα το κατά πόσον το Πεκίνο απέκτησε κάποιο περιθώριο άσκησης επιρροής.

Ωστόσο, ο ίδιος έσπευσε να απαντήσει ότι θεωρεί ότι μάλλον όχι. "Το πιο πιθανό αποτέλεσμα από αυτή την άποψη είναι μια πολυπλοκότητα για την Tesla στην Κίνα, παρά λογοκρισία στο Twitter.



Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T



Καταλήγοντας δε, συμπλήρωσε ότι "ο Μασκ είναι εξαιρετικά ικανός στο να κινείται εντός τέτοιου είδους πολυπλοκότητας".

My own answer to this question is probably not. The more likely outcome in this regard is complexity in China for Tesla, rather than censorship at Twitter.