Συνεργασία Samsung - Qualcomm για χρήση μνήμης DRAM LPDDR5X στις πλατφόρμες κινητής Snapdragon

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η Qualcomm Technologies, Inc. έχει επικυρώσει τη μνήμη DRAM 16 gigabit (Gb) LPDDR5X της Samsung για χρήση στις πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας Snapdragon® της εταιρείας.



Από τον Νοέμβριο του 2021 και την ανάπτυξη της πρώτης μνήμης DRAM 16 gigabit (Gb), διπλού ρυθμού δεδομένων 5X και 14 νανομέτρων (nm) από τη Samsung, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Qualcomm Technologies για τη βελτιστοποίηση της μνήμης LPDDR5X 7,5 Gbps, για χρήση με τις πλατφόρμες κινητών Snapdragon. Παρέχοντας περίπου 1,2 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τη μνήμη LPDDR5 των 6,4 Gbps που χρησιμοποιείται στα σημερινά premium smartphones, το τσιπ LPDDR5X της Samsung αναμένεται να αναβαθμίσει την απόδοση της εγγραφής βίντεο εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης καθώς και τις λειτουργίες AI, όπως είναι η αναγνώριση φωνής, η αναγνώριση εικόνας και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας στα smartphones επόμενης γενιάς. Επιπλέον, η ενσωμάτωση προηγμένων σχεδίων κυκλωμάτων, δυναμικής τάσης και κλιμάκωσης συχνοτήτων (DVFS) της μνήμης LPDDR5X, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ισχύος κατά περίπου 20%.





«Η επιτυχημένη επικύρωση της λύσης LPDDR5X για τις πλατφόρμες κινητής Snapdragon της εταιρείας Qualcomm Technologies υποδηλώνει την ηγετική μας θέση στην τεχνολογία DRAM», σημείωσε ο Jinman Han, Πρόεδρος και Επικεφαλής Memory Global Sales & Marketing στη Samsung Electronics. «Αναμένουμε πως οι εφαρμογές για αυτή τη μνήμη υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης θα επεκταθούν πέρα από τα smartphones και σε άλλους τομείς, όπως τα κέντρα δεδομένων, οι υπολογιστές και η αυτοκινητοβιομηχανία, επιτρέποντας σε περισσότερες συσκευές και συστήματα να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».



«Η Qualcomm Technologies αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία στην ενεργοποίηση και υιοθέτηση των πιο πρόσφατων προδιαγραφών της τεχνολογίας LPDDR DRAM. Η αξιοποίηση της μνήμης LPDDR5X σε πλατφόρμες Snapdragon θα αναβαθμίσει τις εμπειρίες των χρηστών με νέες δυνατότητες και βελτιωμένη απόδοση σε λειτουργίες όπως το gaming, η κάμερα και οι εφαρμογές, αξιοποιώντας τη νέα μας AI Engine που ενσωματώνεται σε διάφορες σειρές προϊόντων της Qualcomm Technologies», σημείωσε ο Ziad Asghar, Πρόεδρος Product Management στην Qualcomm Technologies, Inc.





Με στόχο να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην αυξανόμενη ζήτηση για premium λύσεις DRAM, η Samsung επιδιώκει διαρκώς την ανάπτυξη προϊόντων DRAM χαμηλής κατανάλωσης που προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα, για την ενίσχυση των διαρκώς αναπτυσσόμενων συστημάτων επόμενης γενιάς.