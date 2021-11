Twitter: Αποχωρεί ο Jack Dorsey, συνιδρυτής και CEO της εταιρείας

Ο Jack Dorsey φαίνεται πως λύγισε τελικά κάτω από την πίεση της επίθεσης από τους επενδυτές της Twitter, σχετικά με την οικονομική απόδοση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.



Σε ένα tweet που ανήρτησε, ο Dorsey εξηγεί ότι πιστεύει πως είναι σημαντικό το Twitter να παραμείνει μόνο του και να είναι απαλλαγμένο από την επιρροή ενός εκ των ιδρυτών του. Υποστήριξε ότι η αποχώρησή του ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση και μάλιστα «δύσκολη».

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl