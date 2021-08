Μπουρλά: Τα εμβόλια μπορεί να μην "πιάνουν" νέες μεταλλάξεις

«Δεν αποκλείεται στο μέλλον να εμφανιστεί παραλλαγή του κορωνοϊού η οποία θα είναι "ανθεκτική" στα εμβόλια». Αυτό δήλωσε στο Fox News ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.



«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας εξετάζουν προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευνούν αν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας» διευκρίνισε ο Μπουρλά.

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM