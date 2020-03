Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα

Μέσα σε 48 ώρες, ο ΕΟΔΥ υιοθέτησε μια νέα στρατηγική απέναντι στον κορωνoϊό, υιοθετώντας ουσιαστικά τις προτάσεις τις οποίες έκανε ο ερευνητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός μέσω του zougla.gr, αλλά και άλλων επιφανών ερευνητών, οι οποίοι απέστειλαν σχετικές επιστολές στην ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως θα συνεργαστεί άμεσα με υφιστάμενα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός-τεστ για τον κορωνοϊό, το ζήτημα της αξιοποίησης των οποίων είχε θίξει με έμφαση ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, και ενώ η κυβέρνηση δεν είχε ανακοινώσει οτιδήποτε σχετικό. Mάλιστα, ο ερευνητής κατηγορήθηκε για τις παρεμβάσεις του.

Ο ΕΟΔΥ πάντως στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι σχεδίαζε εδώ και δύο εβδομάδες την εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου...

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Η Ελλάδα, όπως και όλος ο κόσμος, βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κρίση Δημόσιας Υγείας. Το βασικό ζητούμενο είναι η προστασία της υγείας των πολιτών, έναντι της πανδημίας από τον SARS-CoV-2.

Η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας και οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα συστρατεύεται στη μάχη για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 και των συνεπειών του.

Εδώ και δυο εβδομάδες, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με το συντονισμό του προέδρου του ΕΣΕΤΕΚ και Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Γενεύης, Μανώλη Δερμιτζάκη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και το σύνολο των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και των ελληνικών πανεπιστημίων, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συνεπικουρώντας τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα σε εθνικό επίπεδο.

Ο στόχος είναι ένας : Ο περιορισμός της διάδοσης της νόσου και η προστασία της υγείας των πολιτών.

Σε πρώτη φάση, το σχέδιο εστιάζει στην υποστήριξη και την αύξηση των εξετάσεων για τον COVID-19. Η αρχή γίνεται με την συμμετοχή εργαστηρίων, που θα αναπτύξουν σε μικρό χρονικό διάστημα τη μεθοδολογία της εξέτασης με βασικά αντιδραστήρια.

Η προσπάθεια αυτή, γρήγορα θα επεκταθεί και σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και σε νέες δράσεις που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα.

Οι στιγμές απαιτούν ωριμότητα και σοβαρότητα από όλους και η ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας στέκεται και θα συνεχίζει να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των αρμοδίων αρχών και των επαγγελματιών υγείας».

Το ερευνητικό κέντρο της Πάτρας

To zougla.gr την Τετάρτη 18 Μαρτίου είχε μεταβεί σε ένα τέτοιο εργαστήριο, και συγκεκριμένα στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εκεί υπάρχει διαγνωστικό μηχάνημα, και συνομίλησε με τον διευθυντή του εργαστηρίου, Δρ. Κωνσταντίνο Πουλά, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο καθηγητής μας έδειξε ένα τέτοιο διαγνωστικό μηχάνημα, επισημαίνοντας ότι «είναι χρυσή ευκαιρία για το κράτος να αξιοποιήσει τα ερευνητικά εργαστήρια», ενώ αν πράγματι υπάρχουν ελλείψεις στα ανταλλακτήρια-αναλώσιμα των μηχανημάτων, τότε, όπως μας λέει,«θα μπορούσαν αυτά να αναζητηθούν και από τον ιδιωτικό τομέα».

Επιστολή ομάδας επιστημόνων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό

Στις 18 Μαρτίου, ομάδα επιφανών επιστημόνων είχε αποστείλει επιστολή προς την ανώτατη ηγεσία της χώρας, ζητώντας ακριβώς να γίνονται περισσότερα τεστ σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν συμπτώματα, αλλά και να αξιοποιηθούν όλα τα ερευνητικά εργαστήρια της χώρας!

Διαβάστε την επιστολή:

Αθήνα 18.3.2020

Π Ρ Ο Σ

Την Αξιότιμη κυρία Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Τον Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ

Αξιότιμοι,

Είμαστε όλοι ερευνητές βιολόγοι και απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων Βιολογίας της Ελλάδας, οι οποίοι απασχολούμαστε στην έρευνα στην ημεδαπή και στο εξωτερικό. Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα της επιδημίας του κορωνοϊού και δεδομένης της επίσημης οδηγίας που έχει δοθεί στον πληθυσμό της χώρας μας, να μην πραγματοποιείται το αντίστοιχο τεστ παρά μόνο σε περιπτώσεις βαρέων συμπτωμάτων, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να προσθέσουμε τα παρακάτω :

1. Θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμης σημασίας για την πορεία και την ανάκαμψη της επιδημίας στη χώρα μας, να πραγματοποιούνται τεστ ακόμα και σε νοσούντες με ήπια συμπτώματα. Αυτή άλλωστε, όπως γνωρίζετε, είναι και η επίσημη οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( Π.Ο.Υ. ). Αυτήν άλλωστε την οδηγία ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως π.χ. η Κορέα, καταφέρνοντας έτσι να περιορίσουν την επιδημία στις αντίστοιχες επικράτειες. Θεωρούμε ότι εάν γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων, τότε θα καταστεί εφικτό να περιοριστεί η επιδημία και στη χώρα μας. Η πρότασή μας αυτή για την πραγματοποίηση περισσότερων τεστ, προκύπτει όχι μόνο από την επιστημονική μας γνώση, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε ως ενεργοί βιολόγοι σε πανεπιστημιακά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2. Πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι τα αντιδραστήρια για την πραγματοποίηση του τεστ βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε την ανακοίνωση του Π.Ο.Υ. σχετικά με τη δυνατότητα αποστολής αντιδραστηρίων από εργαστήρια αναφοράς που είναι συμβεβλημένα με τον Π.Ο.Υ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την επίταξη όλων των απαραίτητων αντιδραστηρίων και μηχανημάτων που υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ώστε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα ο γενικός πληθυσμός.

Η διάρκεια της επιδημίας θα καθοριστεί όχι μόνο από την τήρηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και από τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Ταυτόχρονα, θα γίνει ο σωστός σχεδιασμός και η κατανομή των υγειονομικών υπηρεσιών σε περιοχές που έχουν τα περισσότερα κρούσματα, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασθενών, οι οποίες συμβάλλουν στην εξάπλωση του ιού. Τα παραπάνω είναι δυνατόν να συμβούν μόνο εφόσον έχουμε μια ακριβή εικόνα για τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων.

Οι Δηλούντες

1. Παρασκευοπούλου Σοφία, MSc., υποψήφια διδάκτωρ, Ινστιτούτο Ιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σαριτέ, Βερολίνο

2. Φουντουλάκη Ειρήνη, κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ & Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

3. Παυλίδης Παύλος, Ερευνητής Γ, Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ

4. Φωτιάδου Λιάνα, Βιολόγος

5. Δουβίτσα Ευφροσύνη, Βιολόγος

6. Τσαλίκη Ελένη, MSc., Βιολόγος

7. Δημητράκη Κατερίνα, Βιολόγος

8. Θεοδοσίου Λουκάς, Dr. rer. nat., Μεταδιδάκτορας, Max Planck Institute for evolutionary Biology

9. Γεώργα Ιωάννα, Βιολόγος, MSc., PhD

10. Λουλουπή Αννίτα, Dr. rer. nat., Μεταδιδάκτορας, Berlin Institute for Medical Biology (BIMSB)

11. Μπακόλας Δημήτρης, BSC Genetics and Molecular Biology, BSc Biomedical Science, MSc. Biomedical Science, PhD Associate of the Institute for Biomedical Science

12. Σπύρος Μερκούρης, Βιολόγος

13. Τριανταφυλλιά Ντουρούπη, Βιολόγος, PhD

Αντιδράσεις και από το ΕΚΠΑ

Επίσης, ακαδημαϊκοί του ΕΚΠΑ πήραν νωρίτερα ξεκάθαρα θέση υπέρ της τοποθέτησης του καθηγητή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, για τον εντοπισμό και την καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού μέσω της αύξησης των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σύλλογος Διδασκόντων κοινοποιεί την επιστολή του κ. Κουρέτα προς τον πρωθυπουργό για το ζήτημα, ενώ απαντώντας σε χρήστη που χαρακτηρίζει ως επαρκή την απάντηση του κ. Τσιόδρα σε αυτή κατά τη χθεσινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, απαντά με αιχμές για την τοποθέτηση του λοιμωξιολόγου.

Δείτε τη συνέντευξη του δρα Φαρσαλινού που παραχώρησε στο zougla.gr την Τρίτη 17 Μαρτίου, στην οποία εκτός από το ζήτημα των εργαστηρίων, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη εκπόνησης περισσότερων διαγνωστικών τεστ:

*Ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός είναι γιατρός και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο King Abdulaziz, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε Highly Cited Researcher 2019, μια λίστα επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια επιστημονική έρευνα την τελευταία δεκαετία.