Hell Energy: To ενεργειακό ποτό που κατακτά τις αγορές

Ρεπορτάζ : Θάνος Ξυδόπουλος

Το zougla.gr ταξίδεψε στην Ουγγαρία και ξεναγήθηκε στο πιο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής του διάσημου ενεργειακού ποτού το «HELL ENERGY».

Το διάσημο ισοτονικό ποτό και κυρίως το STRONG με γεύση κόκκινων σταφυλιών παρασκευάζεται με έως και 20% περισσότερη καφεΐνη και είναι το ισχυρότερο ενεργειακό ποτό στη σλοβακική αγορά, το οποίο κερδίζει καθημερινά μερίδια αγοράς στα Βαλκάνια και στην Δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και εταιρικής επικοινωνίας της εταιρίας κα. Kata: «Oι 13 κωδικοί των ενεργειακών ποτών εξάγονται σε πάνω από 40 χώρες του κόσμου με πολύ σημαντικά μερίδια αγοράς , καθώς στην Ελλάδα το «HELL ΕΝΕRGY» έχει φτάσει να κατέχει σήμερα το 45% της αγοράς και να εξοστρακίσει την RED BULL αλλά και άλλα μεγάλα πολυεθνικά energy brands. Στην Ελλάδα έχουμε συστήσει την Hell Greece Ltd , η οποία έχει την διανομή των προϊόντων μας, καλύπτοντας όχι μόνο όλη την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και όλα τα νησιά ,μέσω των συνεργατών μας σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα της “Hell Energy” βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα σημεία μικρής λιανικής σε όλη την επικράτεια».

Η «γέννηση»… του ονόματος

Δεν επενδύθηκαν χιλιάδες ευρώ, ούτε χρειάσθηκαν ειδικοί του marketing για να ονοματίσουν το διάσημο ενεργειακό ποτό. Η ιστορία είναι απλή, καθώς σύμφωνα με την κα. Κata όταν οι ιδιοκτήτες της εταιρίας αποφάσισαν για τα συστατικά του ποτού, το έδωσαν σε φίλους αλλά και στην οικονόμο του σπιτιού να το δοκιμάσει, η οποία μόλις είπε στα ουγγρικά: «Τι ωραία, διαβολική γεύση». Έτσι, προήλθε η ονομασία HELL».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 2/3 του τζίρου της εταιρίας, προέρχεται από τις εξαγωγές του διάσημου ποτού, το οποίο κάνει ρεκόρ πωλήσεων σε Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Ο όμιλος είναι γνωστός όχι μόνο για την υπερσύγχρονη τεχνολογία παραγωγής, αλλά και για τις άριστες πρακτικές μάρκετινγκ που υιοθετεί. Για αυτό, το 2018, η HELL ENERGY επέλεξε έναν σταρ του Χόλυγουντ για την καμπάνια της, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Bruce Willis».

Σε ερώτηση του zougla.gr για τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας τα επόμενα χρόνια, η κα. Kate μας ανακοίνωσε ότι αυτό το διάστημα παράγεται και ένα νέο προϊόν της εταιρίας το ENERGY COFEE (Latte, espresso), το οποίο ήδη βρίσκεται σε Σλοβακία και σε λίγο διάστημα θα είναι και στην αγορά της Ρουμανίας. Επίσης, στο πλάνο της διοίκησης της εταιρίας είναι το ΗΕLL ENERGY να μπει με αξιώσεις και στην μεγάλη αγορά της Ινδίας και μελλοντικά ίσως και στην Αμερική, η οποία είναι μια δύσκολη και απαιτητική αγορά που χρειάζονται χρονοβόρες πιστοποιήσεις από τον FDA».

Η μελέτη για τα ενεργειακά ποτά

Τα ενεργειακά ποτά είναι είδη διατροφής, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους και πριν φθάσουν στα χέρια των καταναλωτών υπόκεινται εντατικούς εργαστηριακούς ελέγχους.

Επιπλέον, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο καταναλωτικό προϊόν διατροφής, είναι υποχρεωτικό να αναγράφει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα συστατικά του προϊόντος στη συσκευασία. Αυτό προκύπτει από την μελέτη του σημαντικότερου οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ) η οποία αναφέρει στην έκθεσή της με τίτλο, Scientific Opinion on the safety of caffeine: Tα ενεργειακά ποτά είναι τα μόνα προϊόντα με καφεΐνη τα οποία αναγράφουν την ακριβή ποσότητα καφεΐνης στο κουτί τους. Η ποσότητα καφεΐνης ενός ενεργειακού ποτού (250 ml) είναι ίδια με αυτήν ενός εσπρέσο (80 mg / 250 ml), 150 γραμμαρίων σοκολάτας, 400 ml μαύρου τσαγιού, 1 λίτρου ice tea και 800 ml Cola!

Παρόλο που η καφεΐνη συχνά σχολιάζεται αρνητικά σε δημοσιεύματα, η κατανάλωσή της με μέτρο μπορεί είναι ωφέλιμη. Χάρη στην επίδρασή στα αγγεία και στο νευρικό σύστημα, μπορεί να αυξήσει την κυκλοφορία αίματος στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εγρήγορση και βελτίωση των δεξιοτήτων παρατήρησης, ενώ παράλληλα μειώνει την κούραση.

Επιπλέον, η καφεΐνη αυξάνει τις ποσότητες αίματος στους μύες, μειώνοντας την κόπωση και επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καφεΐνη έχει αναλγητικές ιδιότητες, για αυτό το λόγο πολλά φάρμακα περιέχουν καφεΐνη.

Το HELL ENERGY περιέχει σχεδόν 90% νερό, πραγματική κοκκοποιημένη ζάχαρη που προσφέρει ενέργεια, καφεΐνη που αναζωογονεί, κιτρικό οξύ και καραμέλα ως χρωστικές ουσίες, πέντε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ανθρακικό και άρωμα tutti-fruti.

Με την πλήρως καθετοποιημένη μονάδα της, η HELL ENERGY είναι πλέον η μοναδική εταιρεία ενεργειακών ποτών και αναψυκτικών στον κόσμο που καλύπτει μόνης της ολόκληρη την παραγωγή των προϊόντων της. Η τρίτη γραμμή εμφιάλωσης του ομίλου ξεκίνησε τη λειτουργία της πέρυσι, διπλασιάζοντας την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, που πλέον παράγει 4,5 εκατομμύρια ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά καθημερινά στο εργοστάσιο του Szikszó.

Μαμούθ επένδυση

Ο όμιλος HELL έχει επενδύσει 220 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή τα τελευταία 8 χρόνια, δημιουργώντας περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας. Αυτή την στιγμή στις μονάδες της Hell εργάζονται 1.000 εργαζόμενοι. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης της επένδυσης ύψους σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων φιορινιών (πάνω από 9 εκ. ευρώ) που πραγματοποίησε η εταιρεία.

Από την ίδρυση της, το 2006, και μέσα σε μόλις 4 χρόνια, η HELL ENERGY αναδείχθηκε σε κορυφαία εταιρεία στην αγορά της Ουγγαρίας, στον κλάδο των ενεργειακών ποτών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, το 2011, η HELL ENERGY έχτισε το δικό της εργοστάσιο εμφιάλωσης, προσθέτοντας επίσης δύο υπερσύγχρονες γραμμές εμφιάλωσης, ενισχύοντας παράλληλα τη μονάδα παραγωγής της με μια γραμμή εμφιάλωσης PET. Το καλοκαίρι του 2017, η HELL ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου παραγωγής κουτιών αλουμινίου για ποτά στην Ουγγαρία, το QUALITY PACK. Η τρίτη γραμμή εμφιάλωσης του ομίλου ξεκίνησε τη λειτουργία της πέρυσι, διπλασιάζοντας την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, που παράγει πλέον 4,5 εκατομμύρια ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά καθημερινά στο εργοστάσιο του Szikszó.

Στον δρόμο της προόδου

Μετά τη ραγδαία ανάπτυξη που σημείωσε η εταιρεία από το 2016 και έπειτα και την αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής η ανάγκη επέκτασης του κέντρου logistics ήταν επιτακτική. Η κατασκευή των νέων υπερσύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από μια ομάδα επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, χάρη στην οποία το ύψους 30 μέτρων κτίριο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2018. Το σύστημα μεταφοράς, το οποίο συνδέει το εργοστάσιο εμφιάλωσης της HELL με το εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου και το σύστημα αποθήκευσης, ενοποιήθηκαν στα τέλη του ίδιου έτους. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και την εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας, η αποθήκη και το σύστημα μεταφοράς τέθηκαν σε λειτουργία.

Η Hell Energy Ltd

Η Hell Energy Ltd ιδρύθηκε στην Ουγγαρία τον Απρίλιο του 2006. Μέσα σε τρία χρόνια κατέστη ηγέτης της αγοράς στην Ουγγαρία. Ένα σημαντικό ορόσημο για τη δημοτικότητα της μάρκας ήταν η διετής χορηγία με την Ομάδα της Φόρμουλα 1 AT&T Γουίλιαμς, όπου η Hell Energy κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τομέα των ενεργειακών ποτών που εισήλθε στον κόσμο του Αγώνα της Φόρμουλα 1.

Η Hell Energy είναι πλέον ηγέτης στην αγορά της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας, της Κύπρου και του Αζερμπαϊτζάν και είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η Hell Energy έχει παρουσία στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και επίσης στην Κύπρο.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η Η Hell Energy είναι ο οικοδόμος και ιδιοκτήτης του Πάρκου Άβαλον, ενός θερέτρου, σπα και κέντρου εκδηλώσεων στο Μίσκολτς-Ταπόλτσα, το οποίο ανήκει στο Μίσκολτς. Το Άβαλον κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων χρυσών μεταλλίων σε τρεις κατηγορίες στα World Luxury Hotel Awards. Έλαβε την διεθνώς αναγνωρισμένη ταξινόμηση 5 αστέρων στα Διεθνή Βραβεία Ξενοδοχείων.