Μια μεγάλη καναδική μελέτη σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους βρήκε ότι όσοι καταναλώνουν τις περισσότερες θερμίδες από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν μικρές εστίες βλάβης στον εγκέφαλο — αλλοιώσεις που δεν προκαλούν συμπτώματα αλλά θεωρούνται πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια για εγκεφαλικό και προβλήματα μνήμης. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες, σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν λιγότερα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του καναδικού ινστιτούτου Population Health Research Institute του Πανεπιστημίου McMaster και του συστήματος υγείας Hamilton Health Sciences. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία (MRI) για να εξετάσουν τον εγκέφαλο 8.974 ανθρώπων ηλικίας 35 έως 69 ετών από όλο τον Καναδά, χωρίς ιστορικό καρδιακών παθήσεων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τη διατροφή τους, και οι απεικονίσεις αξιολογήθηκαν από νευρολόγους που δεν γνώριζαν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα — συσκευασμένα σνακ, ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού, αναψυκτικά, στιγμιαία ζυμαρικά, έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα — αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 25% των ημερήσιων μερίδων των συμμετεχόντων. Στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση, το ποσοστό έφτανε το 45% των τροφίμων, ενώ στην ομάδα με τη χαμηλότερη περιοριζόταν στο 16%.

Οι ερευνητές εντόπισαν μικρές εστίες βλάβης — γνωστές ως υπερέντονες λευκές ουσίες — συχνότερα σε όσους κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση είχε 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζει αυτές τις αλλοιώσεις σε σύγκριση με την ομάδα με τη χαμηλότερη. Πρόκειται για αλλαγές που δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα, αλλά θεωρούνται πρώιμα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν χρόνια πριν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή την εκδήλωση γνωστικών προβλημάτων.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι συμμετέχοντες με την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είχαν περισσότερο σωματικό λίπος και μεγαλύτερη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους — του λίπους γύρω από τα όργανα της κοιλιάς. Αυτός ο τύπος λίπους συνδέεται με φλεγμονή και βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και τον εγκέφαλο. Η συσχέτιση ανάμεσα στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τις εγκεφαλικές βλάβες ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες: όσες ανήκαν στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίζουν ενδείξεις βλάβης σε σύγκριση με εκείνες που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Ένα ακόμη εύρημα: όσο αυξανόταν η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, τόσο μειωνόταν η κατανάλωση μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων. Στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά και άλλα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούσαν το 41% των ημερήσιων μερίδων, έναντι 68% στην ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση και όχι αιτιότητα. Επειδή οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μόνο μία φορά και δεν παρακολουθήθηκαν διαχρονικά, δεν μπορούν να συμπεράνουν εάν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν άμεσα τις αλλοιώσεις. Χρειάζονται μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας, όπου οι άνθρωποι θα παρακολουθούνται επανειλημμένα με μαγνητικές τομογραφίες.

Παρά τους περιορισμούς, η έρευνα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της σχέσης μεταξύ διατροφής και εγκεφαλικής υγείας. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν ήδη συνδεθεί με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένους καρκίνους. Τώρα, φαίνεται να συνδέονται και με πρώιμες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο — ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της στροφής προς πιο φυσικές, ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές.