Χρηματοδότηση 80 εκατ. δολ. της Cellino Biotech από τη Bayer για μονάδα θεραπειών με βλαστοκύτταρα

Η Cellino Biotech, Inc., αυτόνομη εταιρεία παραγωγής κυτταρικών θεραπειών, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης ύψους 80 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής το πρόγραμμα επενδύσεων της της Bayer AG – Leaps by Bayer – το 8VC, και το Humboldt Fund. Στους νέους επενδυτές περιλαμβάνονται η Felicis Ventures και άλλοι, οι οποίοι προστίθενται στους υφιστάμενους επενδυτές, The Engine και Khosla Ventures. Η εταιρεία μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει συνολικά 96 εκατ. δολάρια από ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις.

Η Cellino έχει ως αποστολή να καταστήσει τα αναγεννητικά φάρμακα, με βάση τα βλαστοκύτταρα, προσιτά σε όλους τους ασθενείς. Οι θεραπείες που προέρχονται από βλαστοκύτταρα μπορούν να αποτρέψουν, να θεραπεύσουν και ενδεχομένως να αναστρέψουν ασθένειες για τις οποίες είτε προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις είτε δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από το υφιστάμενο πλαίσιο περίθαλψης. Επί του παρόντος, η μεγάλης κλίμακας παραγωγή θεραπειών από βλαστοκύτταρα αποτελεί πρόκληση αφού απαιτεί μεγάλης κλίμακας χειρωνακτικούς χειρισμούς, παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα καθώς και υψηλό κόστος παραγωγής.

Η κατασκευαστική πλατφόρμα νέας γενιάς της Cellino συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την τεχνολογία λέιζερ για την αυτοματοποίηση της παραγωγής κυτταρικών θεραπειών, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες και να ξεπεραστούν οι όποιοι περιορισμοί κλίμακας. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής, ως έναν βαθμό, αλλά και διεύρυνσης της πρόσβασης των ασθενών στις κυτταρικές θεραπείες. Η επένδυση στην Cellino αποτελεί μοναδική ευκαιρία για το πρόγραμμα Leaps της Bayer για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη θεραπειών νέας γενιάς.

«Η αποστολή του προγράμματος Leaps της Bayer είναι να επενδύσει σε τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα και δίνουν μακροπρόθεσμες απαντήσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Juergen Eckhardt, MD, επικεφαλής του προγράμματος Leaps της Bayer. «Πιστεύουμε ότι η παραγωγή θεραπειών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο κομβικό σημείο προς την κατεύθυνση της εκβιομηχάνισης των κυτταρικών θεραπειών, οι οποίες αναμφίβολα αποτελούν μία από τις βασικές τεχνολογίες για την προώθηση της βιοτεχνολογίας από τη θεραπεία στην πρόληψη ή την αναστροφή των ασθενειών. Η πραγματικά μετασχηματιστική προσέγγιση της Cellino για την αυτόνομη παραγωγή θεραπειών με βλαστοκύτταρα εναρμονίζεται πλήρως με τη φιλοδοξία μας να ανακτήσουμε τη χαμένη λειτουργία των ιστών για εκατομμύρια ασθενείς».

«Η πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος (closed loop) της Cellino με βάση το λογισμικό είναι απαραίτητη για τη βιομηχανοποίηση των θεραπειών με βλαστοκύτταρα, οι οποίες από τη φύση τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες», δήλωσε η Nabiha Saklayen, Ph.D., CEO & συνιδρυτής της Cellino. «Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επενδυτών που δεσμεύονται να οικοδομήσουν το μέλλον της αναγεννητικής ιατρικής πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τιμή μου να ηγούμαι και να αναπτύσσω μια ομάδα ειδικών του κλάδου σε θέματα φυσικής των λέιζερ, τεχνητών νευρωνικών δίκτυων και βιολογίας των βλαστοκυττάρων, οι οποίοι έχουν ως αποστολή να καταστήσουν προσβάσιμες τις κυτταρικές θεραπείες για όλους τους κατάλληλους ασθενείς».

Η χρηματοδότηση θα επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες της Cellino σε λογισμικό, machine learning και hardware για ολοκληρωμένη παραγωγή τόσο αυτόλογων όσο και αλλογενών θεραπειών με βάση τα βλαστικά κύτταρα. Επιπλέον, η Cellino οικοδομεί μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ, όπου ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Kapil Bharti ηγείται της πρώτης αυτόλογης κλινικής δοκιμής στις ΗΠΑ που προέρχεται από επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPSC), επικυρώνοντας την κατασκευαστική προσέγγιση της Cellino. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει δυνατότητες GMP από το αρχικό στάδιο για την υποστήριξη κλινικών δοκιμών.

Η διαδικασία νέας γενιάς της Cellino συνδυάζει απεικόνιση χωρίς επισήμανση (label free), επεξεργασία με λέιζερ υψηλής ταχύτητας και τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποιημένο επαναπρογραμματισμό, επέκταση και διαφοροποίηση των κυττάρων σε κασέτα κλειστής μορφής. Επιπρόσθετα, η προσέγγιση της Cellino επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία χιλιάδων δειγμάτων ασθενών σε μία μόνο εγκατάσταση, γεγονός ζωτικής σημασίας για την κλιμακούμενη παραγωγή. Εμπνευσμένη από τη βιομηχανία ημιαγωγών, η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει την πρώτη αυτόνομη μονάδα παραγωγής ανθρώπινων βλαστοκυττάρων το 2025.