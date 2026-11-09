Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η αντιμετώπισή της απαιτεί περισσότερα από ένα φάρμακο. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, εξατομικευμένο πλάνο που συνδυάζει ιατρική καθοδήγηση, αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφή, και — όταν κρίνεται απαραίτητο — φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτή ακριβώς τη λογική κινείται το «My NutriPath», μια νέα δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής που ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2026 το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με χορηγική υποστήριξη της Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Στόχος: κάθε ασθενής που ξεκινά οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες εγκεκριμένες ενέσιμες αγωγές για τη διαχείριση της παχυσαρκίας να έχει δίπλα του έναν εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικες με ΔΜΣ ≥ 30 kg/m², ή με ΔΜΣ ≥ 27 και < 30 kg/m² που έχουν τουλάχιστον μία συννοσηρότητα — όπως υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αποφρακτική υπνική άπνοια, καρδιαγγειακή νόσο, προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η παραπομπή γίνεται από τον θεράποντα ιατρό κατά την έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις έναρξης, διασφαλίζοντας ότι ο ασθενής εντάσσεται στο πρόγραμμα την κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη ιατρική κάλυψη.

Τι περιλαμβάνει όμως στην πράξη; Κάθε συμμετέχων λαμβάνει πέντε συνεδρίες τηλεσυμβουλευτικής μέσα στους πρώτους έξι μήνες, με εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, εκπαίδευση για βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής και καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους θεραπευτικούς του στόχους. Στον πρώτο χρόνο από την ένταξή του, ακολουθεί μια επιπλέον τηλεφωνική συνεδρία αξιολόγησης, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία και να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη προσκόλληση στις νέες συνήθειες.

Η σημασία της πρωτοβουλίας γίνεται ακόμη πιο σαφής αν αναλογιστεί κανείς τη φύση της παχυσαρκίας. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα «θέλησης» ή προσωπικής επιλογής, αλλά για μια χρόνια, υποτροπιάζουσα νόσο που απαιτεί διαρκή διαχείριση. Οι ενέσιμες θεραπείες έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα, προσφέροντας σημαντική απώλεια βάρους και βελτίωση των μεταβολικών δεικτών. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η φαρμακευτική αγωγή χωρίς διατροφική υποστήριξη και αλλαγή συμπεριφοράς έχει περιορισμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το «My NutriPath» έρχεται να γεφυρώσει αυτό το κενό, προσφέροντας στον ασθενή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που θα τον καθοδηγήσει βήμα-βήμα, θα απαντήσει στις απορίες του, θα προσαρμόσει το πλάνο στις ανάγκες του και θα τον στηρίξει στις δύσκολες στιγμές.

Η επιλογή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα ίδρυμα με διεθνή αναγνώριση στους τομείς της διατροφής και της υγείας, που κατατάσσεται μεταξύ των 700 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως και 2ο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην αξιολόγηση «Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027». Η συνεργασία με τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ — μια εταιρεία με μακρά παρουσία στον χώρο της υγείας — ενισχύει μια πιο ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς με παχυσαρκία, συνδυάζοντας την υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας έχει εκπονηθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο, ώστε οι γιατροί να γνωρίζουν πώς να παραπέμπουν τους ασθενείς τους και ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος. Το «My NutriPath» αποτελεί αποκλειστικά υπηρεσία του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με χορηγό υποστήριξης τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ, και προσφέρεται δωρεάν στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Σε μια εποχή που η παχυσαρκία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, πρωτοβουλίες όπως αυτή δείχνουν τον δρόμο: η θεραπεία δεν είναι μόνο φάρμακο, είναι φροντίδα. Είναι η στιγμή που ο ασθενής νιώθει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτή τη διαδρομή, αλλά έχει δίπλα του ανθρώπους που γνωρίζουν, κατανοούν και μπορούν να τον βοηθήσουν να χτίσει μια νέα, πιο υγιεινή σχέση με το σώμα του. Και αυτό, τελικά, είναι το μεγαλύτερο κέρδος από κάθε θεραπεία.