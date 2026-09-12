Την κατεπείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου στον χώρο της υγείας, τη ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης και την αντιμετώπιση φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος επαναφέρει με παρέμβασή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Επικαιροποιώντας τις προτάσεις που έχει καταθέσει ήδη από το 2020, ο Σύλλογος ζητά από την Πολιτεία τη δημιουργία σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις νέες υπηρεσίες μακροζωίας (Longevity), τον αυστηρό έλεγχο της δημόσιας παρουσίας των ιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την επαναφορά ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού για τις δομές υγείας, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε «θαυματουργές» θεραπείες.

«Η υγεία δεν είναι ζήτημα τύχης»

Με αφορμή την έξαρση περιστατικών παραπλανητικής διαφήμισης, αμφίβολων πρακτικών και φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και των ιατρικών ειδικοτήτων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) υπογραμμίζει ότι «η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος εντατικοποιεί τους ελέγχους στα ιατρεία και επικαιροποιεί το δέσμη προτάσεων που έχει υποβάλει από το 2020, ζητώντας από την Πολιτεία άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις στους εξής άξονες:

Έλεγχος διαφήμισης και Social Media: Κανένας ιατρός δεν πρέπει να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις χωρίς την προηγούμενη έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ.

Κανένας ιατρός δεν πρέπει να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις χωρίς την προηγούμενη έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ. Νομοθετικό πλαίσιο για υπηρεσίες Longevity: Άμεση θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος σε ανεξέλεγκτες και ατεκμηρίωτες πρακτικές.

Άμεση θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος σε ανεξέλεγκτες και ατεκμηρίωτες πρακτικές. Εξειδικευμένο ελεγκτικό Σώμα Υγείας: Ο ΙΣΑ επισημαίνει το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο διενεργούσε ελέγχους με εξειδικευμένο προσωπικό. Ο Σύλλογος τονίζει ότι δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση, ενώ αποτελεί θεσμική στρέβλωση ο ίδιος φορέας να φέρει ταυτόχρονα την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου, καθιστώντας αναγκαία την επαναφορά ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού από το κράτος.

Οδηγός προστασίας για τους πολίτες: Τι πρέπει να ελέγχετε

Παράλληλα με τα αιτήματα προς την Πολιτεία, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ο πολίτης αποτελεί τον πιο κρίσιμο σύμμαχο στην προσπάθεια κάθαρσης του χώρου της υγείας.

Πριν εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν ιατρό, ο ΙΣΑ συνιστά:

Αναζητήστε την ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο»:Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σε εμφανές σημείο η ειδική σήμανση του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αποτελεί τη μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Ελέγξτε το βιογραφικό του ιατρού:Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέξτε αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους: Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται θαύματα αλλά δεν εφαρμόζονται πουθενά στην επιστημονική κοινότητα.

Όπως καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ: «Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε πειραματισμοί. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι ευθύνη της πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων, των Επιστημονικών Φορέων αλλά και του ίδιου του πολίτη».