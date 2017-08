Τέλειωσαν τα ψέματα - Έφθασε η ώρα της Δικαιοσύνης

Έφθασε ο κόμπος στο χτένι. Η κοροϊδία δεν μπορεί να διατηρείται αιωνίως. Ο δικηγόρος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Νίκος Διαλυνάς, κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας 21ης Αυγούστου αναφορά στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου με αριθμό πρωτοκόλλου 7487 21/08/2017, σχετικά με την εμπλοκή του άμεσου συνεργάτη του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη Νικολάου Συντυχάκη ο οποίος συνελήφθη την 23η Σεπτεμβρίου 2014 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 620.000 ευρώ σε αδήλωτα μετρητά.Το zougla.gr δημοσίευσε αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Δημοσιοποίησε και τα έγγραφα της τελωνιακής αρχής σύμφωνα με τα οποία το ποσό των 620.000 ευρώ κατασχέθηκε. Επίσης δημοσιοποιήθηκε όλο το δίκτυο σχέσεων του Ν. Συντυχάκη με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, τα αξιώματα του στις εταιρείες του εφοπλιστή καθώς και περίγραμμα των δραστηριοτήτων του στον Περσικό Κόλπο με έδρα το Ντουμπάι.Το περίγραμμα αυτό βασίστηκε στην ένορκη κατάθέση του ισοβίτη Ευθύμιου Γιαννουσάκη στον ανακριτή του Λιμενικού Χριστοφορίδη. Την κατάθεση αυτή γνωρίζει και η Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πειραιά κα. Τζίβα, η οποία και χειρίζεται τον φάκελο «ΝOOR1». Όμως το περίγραμμα αυτό αναλύθηκε και εξηγήθηκε με πάσα λεπτομέρεια και κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη τον Ιανουάριο του 2017. Στην κατάθεση του ο Γιαννουσάκης αναφερόμενος στα αδήλωτα ποσά (μαύρο χρήμα) που διακινήθηκε από συνεργάτες του επιχειρηματία του Βαγγέλη Μαρινάκη Νίκο Συντυχάκη και Αιμίλιο Κοτσώνη λέει τα εξής:«ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ) ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΜΑΥΡΑ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ» ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΎΧΆΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ. ΌΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ, ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΔΙΝΑΝ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΠΑΝΤΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΒΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ -ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΑΠ’ΟΣΟ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ.»Επιπροσθέτως ο ισοβίτης Γιαννουσάκης δίνει όλες τις λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες των Συντυχάκη και Κοτσώνη σχετικά με την λαθρεμπορία καυσίμων στιον Περσικό Κόλπο, την διακίνηση μαύρου χρήματος αλλά και την μίζα που εισέπρατταν από την διακίνηση αυτή. Σε αυτήν την ενότητα της κατάθεσης ο Γιαννουσάκης εκθέτει τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη ισχυριζόμενος πώς τα έσοδα από το Ντουμπάι και την παράνομη διακίνηση καυσίμων τα ήθελε ο εφοπλιστής σε «μαύρο χρήμα» δηλαδή σε αδήλωτο ρευστό χωρίς κανένα παραστατικό. Λέει δε χαρακτηριστικά « ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ) ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΜΑΥΡΑ.»«Προσπαθώντας να διευκολύνω ακόμη περισσότερο το έργο της Υπηρεσίας σας καταθέτω και τα παρακάτω: Το καλοκαίρι του έτους 2013 - Ιούνιο αν θυμάμαι καλά- έγινε μια συνάντηση στο ξενοδοχείο “BURJ AL· ARAB" στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ Γεωργίου, του αφεντικού του ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ και ιδιοκτήτη της εταιρίας HORIZON ονόματι Μοχάμεντ, του Ευάγγελου ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, ταυ Αιμίλιου ΚΟΤΣΩΝΗ και του Ευάγγελου MAPINAKΗ. Τo ίδιο βράδυ δείπνησαν στο BUDHA BAR, στο Ντουμπάι άπαντες πλην του ιδιοκτήτη της εταιρίας HORIZON. Κατόπιν ο_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ μετέβη στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβεί στην ΚΟΡΕΑ για να παραλάβει 2 πλοία και ενώ είχε κάνει και check in με μια τηλεφωνική επικοινωνία του ζήτησαν να γυρίσει πίσω, όπως και έγινε, και έτσι παρέμεινε στο Ντουμπάι για μια ακόμα εβδομάδα. ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΈΚΤΟΤΕ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΓΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΙ ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ CAPITAL SHIP MANAGEMENT, ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΝ ΣΥΧΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεώργιος το τίμημα που όφειλε για την αγορά του λαθραίου πετρελαίου, το εξοφλούσε με επιταγές της HORIZON που εισπράττονταν από το Εμιράτο της Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επειδή αυτές εξεδίδοντο σε DIRHAMS (εθνικό νόμισμα των Η.Α.Ε.}, έδινε εντολή στον ΜΑΝΕΤΑ Γεώργιο να του το επιστρέφει σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ, τα οποία στη συνέχεια παρελάμβανε ο ίδιος και τα παρέδιδε μετρητοίς είτε στον έναν, είτε στον άλλον. ΚΑΠΟΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΩ ΕΝΑ E-MAIL ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝΕ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΤΟ E-MAIL ΣΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ E-MAIL ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΌΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ E-MAIL, ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΟ ΟΤΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣΕ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΕΤΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON ΕΞΕΔΙΔΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠ’ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΕΘΕΤΕ ΣΤΟΝ ΜΑΝΕΤΑ όπως το ποσό εκάστης συγκεκριμένης επιταγής να το μετατρέπει από DIRHAMS σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ τοις μετρητοίς. ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΟΤΣΩΝΗ Η ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ' ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (300000$) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (COMMISSION), ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΚΟΤΣΩΝΗΣ - ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΒΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο' ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (COMMISSION) ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ4(10000$) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ 10.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΟ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΕΒΗΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ NATIONAL BANK ABU DAB! - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MALL EMIRATES. TO ΕΤΟΣ 2013, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΕΙΧΕ ΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ, ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΕΓΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ HORIZON, ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ».Εκ των ανωτέρω προκύπτει η εμπλοκή Συντυχάκη. Πλην όμως, ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη επιχείρησε με εξώδικη επιστολή του προς τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και το zougla.gr, να εκφοβίσει τον δημοσιογράφο και να αποσπάσει «δήλωση μετανοίας» και πλήρη ανασκευή των δημοσιευμάτων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα εν είδη πιστοποιητικού αθωότητας. Ε λοιπόν δεν του κάναμε και δεν θα του κάνουμε την χάρη.Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος με την αναφορά που κατέθεσε δια του δικηγόρου του στον Άρειο Πάγο και την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και στην ίδια την Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς κα.Τζίβα θέτει τους πάντες προ των ευθυνών τους. Κυρίως δε καλεί τους αρμόδιους που χειρίστηκαν την υπόθεση Συντυχάκη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να εξηγήσουν πώς τα 620.000 ευρώ σε κολλαριστά πεντακοσάρικα αιφνιδίως μετονομάστηκαν σε «Ναυτιλιακό συνάλλαγμα» από την Αρχή καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος και επεστράφησαν σε αυτόν. Όταν μάλιστα το ποσόν αυτό βρέθηκε σε αποσκευή του από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, χωρίς να τα έχει δηλώσει. Άλλωστε για τον λόγο αυτό συντάχτηκε πρωτόκολλο κατάσχεσης και εξεδόθη Δελτίο Τύπου από το συνδικαλιστικό όργανο των Τελωνειακών.Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και για κάθε εμπλεκόμενο με οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του αντίστοιχες αναφορές με όλα τα στοιχεία που τους αφορούν. Δεν θα υπάρξει έτσι κανένα άλλοθι ή πρόσχημα περί αγνοίας των δεδομένων. Οι αναφορές αυτές θα κατατεθούν παράλληλα όπως και η παραπάνω στους πολιτικούς Προϊσταμένους του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και στην Εισαγγελέα Τζίβα.ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Κου ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Κας ΤΖΙΒΑ ΠΡΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (προκαταρκτική εξέταση 21.3.2017)ΑΝΑΦΟΡΑΤου Ευθύμιου Τριανταφυλλόπουλου του Κωνσταντίνου, Δημοσιογράφου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ήβης αριθμός 3.ΚΑΤΑΤου Συντυχάκη Νικολάου του Νικήτα, κατοίκου Πειραιά, οδός Ιωάννη Ράλλη αρ. 2.Αθήνα, 21.08.2017Αναφορικά με την εμπλοκή και τις ποινικές ευθύνες του Νικολάου Συντυχάκη του Νικήτα στην οικεία υπόθεση, για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση 21.3.2017 από την Κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, κα Τζίβα, αυτές (ποινικές ευθύνες και εμπλοκή), καταγγέλθηκαν και περιεγράφηκαν στην από 25.1.2017 ένορκη μαρτυρική κατάθεση στις φυλακές Αυλώνα του καταδικασθέντος πρωτοδίκως ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη.Προτού παραθέσω αυτολεξεί ολόκληρη την ένορκη μαρτυρική κατάθεση του ανωτέρω ισοβίτη, θεωρώ αναγκαίο να αναφέρω ότι ο Νικόλαος Συντυχάκης τυγχάνει άμεσος συνεργάτης του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη και ένα απλό οδοιπορικού στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Capital Product Partners», εταιρία εισηγμένη στη χρηματαγορά της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει πως ο κ. Συντυχάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρίας.Δια της παρούσης, Σας αναφέρω στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας που αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσιεύματος στα πλαίσια της αναγκαίας δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του επιβεβλημένου δημοσιογραφικού καθήκοντος με γνώμονα την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού αλλά και των αρμόδιων Αρχών για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που αφορά στην αναγκαιότητα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου σύμφωνα με την κατοχυρωμένη συνταγματικά αρχή της ισονομίας των πολιτών, περαιτέρω, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας.Ευθύς, εξαρχής, θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο της από 23/7/2015 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ του Γιαννουσάκη Ευθύμιου στην οποία δήλωσε τα ακόλουθα:«ΕΡΏΤΗΣΗ: Την Πέμπτη 16-07-2015 και περί ώρα 09:14 επικοινώνησες τηλεφωνικά με τηνΥπηρεσία μου στο τηλέφωνο 210-451 1343 και ζήτησες εμένα. Στην σύντομη ομιλία που είχαμε μου είπες ότι επιθυμείς να δώσεις συμπληρωματική κατάθεση αναφορικά με την υπόθεση κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας ηρωίνης στην χώρο μας τον Ιούνιο του 2014. Τι επιθυμείς να καταθέσεις;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάλεσα την Υπηρεσία σας να με επισκεφθεί εδώ στον χώρο που κρατούμαι, με σκοπό να προβώ σε μία κατάθεση που αφορά την υπόθεση για την οποία έχω κριθεί προσωρινά κρατούμενος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν τη δική μου συμπεριφορά μετά τη σύλληψή μou. Διευκρινίζω ότι επέλεξα την σημερινή χρονική στιγμή για να προβώ στην κατάθεση αυτή διότι ήδη βρίσκομαι στην φυλακή που μου παρέχει πλήρη ασφάλεια και εχεμύθεια, ακόμη και γι’ αυτό το γενονός της παρουσίας εδώ προς επίσκεψη μου, καθόσον στην προηγούμενη φυλακή που βρισκόμουν δεχόμουν απειλές, γεγονός που το έχω δηλώσει καιστην ανακριτική μου απολογία. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μου με δική μου πρωτοβουλία, ήμουν απόλυτα συνεργάσιμος με την Υπηρεσία σας, προκειμένου, όπως και έγινε να εξαρθρωθεί η ομάδα των ανθρώπων που οργάνωσαν και εξετέλεσαν τη μεταφορά με το πλοίο ΝΟΟΡ 1 – ποσότητας πλέον των δυο τόνων ηρωίνης και στη συνέχεια διοχέτευσαν ένα τόνο από αυτήν την ποσότητα σε αποθήκη στο Κορωπί Αττικής. όπως και στην τελευταία ανακριτική απολογία μου έχω καταθέσει, ο συγκατηγορούμενος μου.ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεώργιος, καιρό πριν οργανώσει ο ίδιος, σε συνεργασία με άλλους, την μεταφορά της ηρωίνης με το πλοίο NOOR 1 , μου είχε ζητήσει να μεταφέρουμε ναρκωτικά με δικό μου πλοίο, γεγονός που αρνήθηκα κατηγορηματικά. Λίγο πριν το NOOR I διέλθει την διώρυγα του Σουέζ μου ζήτησε μέσω της G-TANKERS να πληρωθούν τα έξοδα διέλευσης αλλά εγώ, επειδή μου είχε ζητήσει να συνεργαστώ στην παράνομη πράξη και ήθελα να απομακρυνθώ από αυτόν, του είπα ότι αδυνατώ. Μετέπειτα μου ανέφερε ότι τελικά το πλοίο θα ερχόταν Ελευσίνα και όλες οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονταν από τον ΛΑΓΙΟΣ Σταύρο. Περαιτέρω μου ζήτησε να τον εξυπηρετήσω στις διαδικασίες άφιξης, πρακτόρευσης και επισκευής του πλοίου. Όταν συγκεκριμένα μου ανέφερε ότι το πλοίο είχε μηχανική βλάβη, εγώ συνδύασα στο μυαλό μου όλα αυτά τα γεγονότα και μπήκα στη σκέψη ότι υπήρχε πιθανότητα με το NOOR 1 να είχε οργανώσει μεταφορά ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Όταν με συνέλαβαν για την ποσότητα των πεντακοσίων ογδόντα (580) κιλών περίπου ηρωίνης που είχε αποθηκευτεί στην αποθήκη του σπιτιού της ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Κωνσταντίνας, τότε δεν μου έμενε καμία αμφιβολία ότι ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεώργιος είχε οργανώσει την μεταφορά αυτή με το πλοίο NOOR I και μου είχε ζητήσει να του κάνω τις παραπάνω εξυπηρετήσεις, χρησιμοποιώντας με για τους δικούς του σκοπούς. Μετά από αυτή μου τη διαπίστωση κάθισα και σκέφτηκα όλες τις λεπτομέρειες των γεγονότων που είχαν προηγηθεί και ανέφερα στην Υπηρεσία σας όλες τις επαφές που είχα με τον ΛΑΓΙΟΣ και τον ΚΑΡΤΣΩΝΗ και όλες τις κατ’ εντολή ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ κινήσεις μου. Δεν είχα κανένα λόγο να αποκρύψω τίποτα. Επισημαίνω ότι όταν ο γιος μου με ενημέρωσε ότι στο σπίτι ήταν άνδρες της Αστυνομίας οι οποίοι ρωτούσαν και έψαχναν για ναρκωτικά, τότε εγώ του έστειλα μήνυμα να μιλήσουν για τον ΛΑΓΙΟΣ Σταύρο, όπως και έγινε. Επίσης την πρώτη μέρα μίλησα με τον ΚΑΡΤΣΩΝΗ Κωνσταντίνο, τον οποίο ήδη μέσα στο μυαλό μου τον είχα χαρακτηρίσει συμμέτοχο. Η Υπηρεσία σας συνδυάζοντας όλες αυτές τις επαφές και αναπτύσσοντας έξοχη δραστηριότητα κατάφερε και βρήκε την ποσότητα ενός τόνου ηρωίνης που ο ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ Κωνσταντίνος είχε τοποθετήσει στην αποθήκη Κορωπί Αττικής.Ο ίδιας παρά την αρχική του δήλωση άγνοιας, εν τούτοις μετέπειτα υπέδειξε στην υπηρεσία σας τον τόπο αποθήκευσης. Μετά την σύλληψη μου η συμβολή μου δεν σταμάτησε σε αυτά. Θέλοντας να βοηθήσω με όποιον-τρόπο μπορούσα στην περαιτέρω ανακάλυψη ένοχος, ανέφερα στην Υπηρεσία σας αλλά και στην Ανακρίτρια Γ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά, στοιχεία που ιιε συνδυασμένη έρευνα τόσο σας όσο και εκείνης, αξιοποιήθηκαν πλήρως (στοιχεία ίδρυσης της εταιρίας ARAB WAVES - επίσημο έγγραφο αναφοράς του ιδιοκτήτου της - πληροφορίες για τη μη ενέργεια οποιοσδήποτε διαδικασίας περαιτέρω νομιμοποίησης της εταιρίας - παράδοση Φωτοτυπίας διαβατηρίου του ιδιοκτήτου που μου την είχε αποστείλει την πιο κρίσιμη μέρα - 11/6/2014 - για ενεργοποίηση του λογαριασμού συμπληρωματικής μεταφοράς χρημάτων) τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη και προσωρινή κράτηση ενός από τα σοβαρότερα αρχηγικά στελέχη διακίνησης της συγκεκριμένης ποσότητας πλέον των 2 τόνων ηρωίνης, δηλαδή του ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ. Επίσης ανέφερα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του ΝΟΟΡ 1. Αυτή ήταν η συμβολή μου κατά την πορεία της Ανάκρισης. Θα πρέπεινα επισημάνω ότι όλα τα γεγονότα που είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την εξέλιξη των πραγμάτων. Προσπαθώντας να διευκολύνω ακόμη περισσότερο το έργο της Υπηρεσίας σας καταθέτω και τα παρακάτω: Το καλοκαίρι του έτους 2013 - Ιούνιο αν θυμάμαι καλά- έγινε μια συνάντηση στο ξενοδοχείο “BURJ AL· ARAB" στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ Γεωργίου, του αφεντικού του ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ και ιδιοκτήτη της εταιρίας HORIZON ονόματι Μοχάμεντ, του Ευάγγελου ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, ταυ Αιμίλιου ΚΟΤΣΩΝΗ και του Ευάγγελου MAPINAKΗ. Τo ίδιο βράδυ δείπνησαν στο BUDHA BAR, στο Ντουμπάι άπαντες πλην του ιδιοκτήτη της εταιρίας HORIZON. Κατόπιν ο_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ μετέβη στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβεί στην ΚΟΡΕΑ για να παραλάβει 2 πλοία και ενώ είχε κάνει και check in με μια τηλεφωνική επικοινωνία του ζήτησαν να γυρίσει πίσω, όπως και έγινε, και έτσι παρέμεινε στο Ντουμπάι για μια ακόμα εβδομάδα. ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΈΚΤΟΤΕ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΓΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΙ ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ CAPITAL SHIP MANAGEMENT, ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΝ ΣΥΧΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεώργιος το τίμημα που όφειλε για την αγορά του λαθραίου πετρελαίου, το εξοφλούσε με επιταγές της HORIZON που εισπράτονταν από το Εμιράτο της Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επειδή αυτές εξεδίδοντο σε DIRHAMS (εθνικό νόμισμα των Η.Α.Ε.}, έδινε εντολή στον ΜΑΝΕΤΑ Γεώργιο να του το επιστρέφει σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ, τα οποία στη συνέχεια παρελάμβανε ο ίδιος και τα παρέδιδε μετρητοίς είτε στον έναν, είτε στον άλλον. ΚΑΠΟΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΩ ΕΝΑ E-MAIL ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝΕ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΤΟ E-MAIL ΣΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ E-MAIL ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΌΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ E-MAIL, ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΟ ΟΤΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣΕ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΕΤΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON ΕΞΕΔΙΔΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠ’ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΕΘΕΤΕ ΣΤΟΝ ΜΑΝΕΤΑ όπως το ποσό εκάστης συγκεκριμένης επιταγής να το μετατρέπει από DIRHAMS σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ τοις μετρητοίς. ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΟΤΣΩΝΗ Η ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ' ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (300000$) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (COMMISSION), ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΚΟΤΣΩΝΗΣ - ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΒΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο' ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (COMMISSION) ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ4(10000$) ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ 10.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΟ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΕΒΗΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ NATIONAL BANK ABU DAB! - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MALL EMIRATES. TO ΕΤΟΣ 2013, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΕΙΧΕ ΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ, ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΕΓΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ HORIZON, ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ. Ο Ευάγγελος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ από την πρώτη στιγμή γνώριζε την μετοχική εμπλοκή του ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΜΙΊΟΥ ΣΤΟ NOOR I. Αυτό μου το είχε αναφέρει προσωπικά ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ευάγγελος, ο οποίος άλλωστε είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πορεία αυτού καθ’όλη την διάρκεια από την αγορά του έως και μέχρι τον χρόνο της σύλληψής μου.Επιπρόσθετο ο Γεώργιος ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ είχε προσωπικές σχέσεις με τον Ευάγγελο MAPlNAKH. Τρεις ή τέσσερις φορές κατά την διάρκεια του τέλους του 2013 μέχρι και μέσα 2014 και τελευταία φορά Φεβρουάριο 2014 ο Γεώργιος ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΑΗΣ ερχόμενος στην Ελλάδα επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρίας CAPITAL κι εγώ εκτελώντας χρέη οδηγού καθόμουν κάτω και τον περίμενα. ΕΡΩΤΗΣΗ; Πώς έφερναν τα χρήματα που προέρχονταν από το λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα;ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ) ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΜΑΥΡΑ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ» ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΎΧΆΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ. ΌΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ, ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΔΙΝΑΝ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΠΑΝΤΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΒΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ -ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΑΠ’ΟΣΟ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΕΙ. ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΥ ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ? ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΛΟΠΗ) ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL SHIPPING MANAGEMENT, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥΛΙΟΝΤΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Γ ΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ, ΑΡΩΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο ΟΠΑΙΟΣ, Η ΧΡΗΜΑΤΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ - ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΝ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ CAPITAL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON Η ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ IONIAN Η ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ROYAL ΣΕ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟ. ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ CAPITAL ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΥΤΖΕΪΡΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε., ΗΤΑΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (1500) ΤΟΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), ΗΤΑΝ Η BARSHA ΤΟΥ ΙΡΑΚ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ CAPITAL - Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ CAPITAL ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΟΣ (BROKER) ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΕΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL SHIPPING MANAGEMENT (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ», «ΑΧΧΙΛΕΑΣ», «ARAB», «ΑΙΑΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ), ΠΡΟΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λόγω του πρόσφατου αιφνίδιου θανάτου του συγκατηγορουμένου μου BASKALE για λόγους που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω αν είναι φυσικοί ή άλλοι, θέλω να σας μεταφέρω αφενός τους φόβους μου για τη ζωή μου οι οποίοι έχουν σαφέστατα μειωθεί μετά τη μεταφορά μου στη φυλακή που βρίσκομαι τώρα, αφετέρου το γεγονός ότι πριν έρθω στον Αυλώνα και όσο ήμουν στην Α’ πτέρυγα ΣΤΟΝ Κορυδαλλό όταν ζήτησα την προστασία της φυλακής από απειλές που δέχθηκα από αλλοδαπούς κρατουμένους τους οποίους έβαλε ο ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μετέφεραν στην Ε’ Πτέρυγα όπου γνώρισα τον συγκατηγορούμενο μου BASKALE. Αυτός κάποια μέρα με κάλεσε στο κελί του προκειμένου να διαπιστώσει τι ξέρω αναφορικά με την υπόθεση και αν γνώριζα γενικό κάτι που θα επιβάρυνε τη θέση του. Όταν διαπίστωσε ότι εγώ δεν γνώριζα κάτι για τους Τούρκους συγκατηγορουμένους μου γενικά δημιουργήθηκε μεταξύ μας μία ομαλή σχέση. Σε αντίστοιχη ερώτηση που του έκανα για το ποιους γνωρίζει από τους συγκατηγορούμενούς μου αναφορικά με την υπόθεση, μου απάντησε ότι γνώριζε μόνο τον Κάπτεν Τζωρτζ (δηλαδή τον ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ Γεώργιο), καθώς και τον Σταύρο (εννοώντας τον ΛΑΓΙΟΣ Σταύρο) ΠΟΥ τους παρέδιδε τα ναρκωτικά. Επίσης μου ανέφερε ότι ο λόγος που έμεινε στο ξενοδοχείο «· ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ» στη Βουλιαγμένη ήταν για να είναι κοντά στην μαρίνα της Βουλιαγμένης όπου είχε το σκάφος του αυτός με τα αυτοκίνητα (πιθανόν εννοώντας τον ΚΟΤΣΩΝΗ Αιμίλιο). Τέλος '"όπως σας έχω προαναφέρει ήδη στην παρούσα κατάθεση, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι τόσο η εύρεση και στη συνέχεια κατάσχεση του δεύτερου τόνου - μέσω του ΚΑΡΤΣΩΝΗ Κωνσταντίνου την εμπλοκή του οποίου εγώ που σας υπέδειξα - που βρήκε η Υπηρεσία σας σε αποθήκη στο Κορωπί Αττικής, όσο και η εύρεση του πλοίου NOOR 1 και η ανάδειξη των ιδιοκτητών αυτού, προήλθαν από πληροφόρηση που εγώ παρείχα στην Υπηρεσία σας κατά τη σύλληψή μου και πριν εμφανιστώ ενώπιον του κ. ανακριτή Ηρωτ/κών Πειραιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω και υπογράφω.Γίνεται μνεία ότι όλα τα πιο πάνω κατατέθηκαν αυθόρμητα από τον εξετασθέντα ή (προκλήθηκαν με ερωτήσεις μας) και ότι η έκθεση άρχισε να συντάσσεται την 10:45 ώρα και τελείωσε 14:10 ώρα.Και αφού συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αναγνώσθηκε παρόντων των πιο πάνω παρισταμένων, υπογράφεται από όλους».Ο κ. Συντυχάκης σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της τελωνειακής αρχής του Αεροδρομίου «Ελεύθερος Βενιζέλος» συνελήφθη στις 23.9.2014 με 622.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500, που τα είχε τοποθετημένα σε μια βαλίτσα γραφείου, ποσό αδήλωτο και χωρίς κάποιο παραστατικό. Οι αρχές δέσμευαν το ποσό, κατέγραψαν ως όφειλαν την παράνομη διακίνηση και προχώρησαν στις καθορισμένες από το νόμο διαδικασίες. Πάντα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα κάτωθι έγγραφα:Από τα παραπάνω έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν τα όσα καταθέτει ο ισοβίτης κ. Γιαννουσάκης στην από 23.7.2015 ένορκη μαρτυρική κατάθεσή του ενώπιον των προανακριτικών υπαλλήλων και τελωνειακών αρχών, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση και την περαιτέρω ποινική διαδικασία εις βάρος του κ. Συντυχάκη, καθώς και την τύχη των κατασχεθέντων χρημάτων. Στο σημείο αυτό, παραθέτω σχετικό απόσπασμα από την 23.7.2015 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη, στην οποία αυτός αναφέρει κατά αντιγραφή τα εξής: ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ) ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΜΑΥΡΑ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ» ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΎΧΆΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ. ΌΤΑΝ ΤΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ, ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ - ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΔΙΝΑΝ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΠΑΝΤΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΒΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ -ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΑΠ’ΟΣΟ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΕΙ. Επίσης, ο ισοβίτης Γιαννουσάκης με την ίδια κατάθεσή του δίνει στοιχεία για άλλες αξιόποινες πράξεις, τις οποίες λεπτομερώς περιγράφει και στις οποίες συμμετέχει ο κ. Συντυχάκης, τον οποίο κατονομάζει. Προτού παραθέσουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα της καταθέσεώς του, ερευνητέο τυγχάνει εάν έχουν διερευνηθεί οι παραπάνω αυτεπαγγέλτως διερευνηθείσες αξιόποινες πράξεις και οι συμμετέχοντες σε αυτές. Ειδικότερα, αναφέρει:«ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΥ ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ? ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΛΟΠΗ) ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL SHIPPING MANAGEMENT, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥΛΙΟΝΤΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Γ ΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ, ΑΡΩΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο ΟΠΑΙΟΣ, Η ΧΡΗΜΑΤΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ - ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΝ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ CAPITAL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ HORIZON Η ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ IONIAN Η ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ROYAL ΣΕ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟ. ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ CAPITAL ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΥΤΖΕΪΡΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε., ΗΤΑΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (1500) ΤΟΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), ΗΤΑΝ Η BARSHA ΤΟΥ ΙΡΑΚ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ CAPITAL - Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ CAPITAL ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΟΣ (BROKER) ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΕΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CAPITAL SHIPPING MANAGEMENT (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ», «ΑΧΧΙΛΕΑΣ», «ARAB», «ΑΙΑΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ), ΠΡΟΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ».Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση των τραπεζικών εμβασμάτων που κατέθεσε ο ισοβίτης Μάκης Γιαννουσάκης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:«Σας κάλεσα στο χώρο που κρατούμαι με σκοπό να δείξω την πραγματική μου μεταμέλεια και την πρόθεσή μου να συνεχίσω να βοηθάω περαιτέρω την εξέλιξη των ερευνών που αφορούν στην υπόθεση μεταφοράς πλέον των δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο Noor One. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να βοηθήσω σημαντικά την έρευνά σας ως προς την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, σας προσκομίζω το αντίγραφο του εταιρικού μου λογαριασμού (G –TANKERS) που διατηρούσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την εποχή εκείνη – δηλαδή τα έτη 2013 και 2014. Σημειώνω ότι κάποιες από τις μεταφορές που φαίνονται στο έγγραφο που σας προσκομίζω εμφανίζουν ως αποστολέα την εταιρία FT MARITIME και αφορούν τον καταδικασμένο για την υπόθεση Φ.Π. και τον Τ.Τ., συνεταίρο του. Οι μεταφορές που εμφανίζουν ωε αποστολέα την εταιρία FAIRBANKS αφορούν τον ήδη καταδικασμένο για την υπόθεση Κ.Β. και τιον εργοδότη του Κ.Κ. Επιπρόσθετα,σας αναφέρω ότι οι μεταφορές που προαναφέρθηκαν και φαίνονται στο έγγραφο που σας προσκομίζω δεν αφορούν σε εμπορική συναλλαγή οιουδήποτε είδους μεταξύ της εταιρίας μου και των εταιριών αυτών».Επίσης, στο δημοσίευμα « Αποκάλυψη στη Δίκη: Η απόρρητη κατάθεση του ισοβίτη του Noor One» αναφέρονται τα ακόλουθα:«Στην κίνηση λογαριασμού της εταιρίας G –TANKERS του ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη κατά τις επίμαχες ημερομηνίες του καλοκαιριού του 2013 και μετά εμφανίζονται τα παρακάτω εμβάσματα (εταιρία και ποσό):FAIRBANKS: 46.708FT MARITIME: 40.329MARITIME CAPITAL MGMT 12.186EXPRESS ENERGY GREECE 409.962MARATHON CARRIERS 49.994MARLEX CORPORATION 39.994