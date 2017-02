Crash Bandicoot: Ανακοινώθηκε επιτέλους η ημερομηνία κυκλοφορίας της συλλογής για PS4!

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back

Crash Bandicoot 3: Warped

















Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4 στις 30 Ιουνίου 2017. Τα τρία παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν σε remastered μορφή με ολοκαίνουργια assets και remastered πεντακάθαρο ήχο με τα εφέ που αγαπήσαμε επί εποχών του πρώτου PlayStation.

Χρόνια τώρα οι fans ζητούσαν μια επανέκδοση των τριών πρώτων παιχνιδιών Crash Bandicoot, γνωστό ως και πρώτη μασκότ του PlayStation. Δυστυχώς, για πολλά χρόνια η σειρά είχε πέσει σε έναν εφιάλτη από μεταφορές δικαιωμάτων και αποκλειστικότητας από την Sony και την Activision, όμως απ' ότι φαίνεται οι δύο εταιρείες βρήκαν λύση και πέρυσι ανακοίνωσαν την επιστροφή του λατρεμένου μαρσιποφόρου στο PlayStation 4 αυτή την φορά.Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τρία πρώτα παιχνίδια, τα οποία θα είναι και αυτά που θα βρούμε στην remastered/remade αυτή συλλογή αποτελούν δημιουργίες της Naughty Dog, της εταιρείας που μας έχει δώσει τα ανεπανάληπτα Uncharted και The Last of Us.To Crash Bandicoot N. Sane Trilogy θα περιλαμβάνει τα παιχνίδια: