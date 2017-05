Outlast II - Review: Σας περιμένουν ακόμα πιο τρομακτικοί εφιάλτες

Πληροφορίες

Outlast IIPlayStation 4, Xbox One, PCPlayStation 4Red BarrelsRed BarrelsSurvival Horror18+25 Απριλίου 2017Ήταν Σεπτέμβριος του 2013 όταν ένα studio ονόματι Red Barrels αποφάσισε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο horror gaming, παρουσιάζοντας το Outlast. Το σενάριο και το gameplay του ήταν αρκετά απλά, όμως είχε ένα στοιχείο που έλειπε εδώ και χρόνια από τον κόσμο του gaming: το στοιχείο του αγνού, καθαρού τρόμου! Ο τίτλος αυτός γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ έγινε must για τα streams σε Twitch και YouTube. H Red Barrels στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα DLC με το όνομα Whistleblower, που είχε περίπου τη μισή διάρκεια από τον αρχικό τίτλο, ενώ πλέον ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσει και το sequel, το Outlast II.Τα γεγονότα του Outlast 2 λαμβάνουν χώρα λίγα χρόνια αργότερα από όσα συνέβησαν στο Mount Massive Asylum (Outlast I), με τον δημοσιογράφο Blake Langermann (διαφορετικός πρωταγωνιστής σε σχέση με το πρώτο μέρος) και τη γυναίκα του, Lynn, να προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο ενός περίεργου θανάτου. Στην περιοχή της Arizona Desert, φημολογείται πως μια γυναίκα ονόματι Jane Doe (αγνώστων στοιχείων), έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρ’ όλο που οι φήμες οργιάζουν και καταλήγουν σε αυτοκτονία, τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Κι αυτό γιατί είχε βρεθεί 8 μηνών έγκυος κοντά σ’ έναν δρόμο της περιοχής, όπου και αυτοκτόνησε για άγνωστους ακόμη λόγους.Όσο το ζευγάρι βρισκόταν στο ελικόπτερο και χτένιζε την περιοχή, μια περίεργη λάμψη εμφανίστηκε στον ουρανό και ως δια μαγείας το ελικόπτερο υπέστη ζημιά στον κινητήρα. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν το ελικόπτερο να καταπέσει σ’ ένα κοντινό χωριό, όπου ο ήρωας μας, ο Blake, επιβιώνει τραυματισμένος αλλά συνειδητοποιεί πως η γυναίκα του δεν βρίσκεται στα συντρίμμια. Είναι άραγε ζωντανή; Πώς θα τη βρει; Σε ποιο χωριό βρίσκεται ο δημοσιογράφος και τι είδους «μαγική» λάμψη ήταν αυτή; Όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά και πολλά άλλα είναι έτοιμα ν’ απαντηθούν μέσα από το σκοτεινό περιβάλλον του Outlast 2 που ήρθε με τρομακτικότερες διαθέσεις από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.Αρχικά, μας τοποθετεί σε ένα χωριό, το οποίο θα δείτε πως δεν φημίζεται για τον επαρκή φωτισμό του. Παράλληλα, οι άνθρωποι που ζουν εκεί, είναι εντελώς αποκομμένοι από τον πολιτισμό, διότι έχουν αρκετά ιδιότροπο χαρακτήρα. Η ιδιορρυθμία τους βασίζεται σε μια θρησκευτική πεποίθηση που δυστυχώς είναι και απόλυτη. Πιστεύουν πως έρχεται το τέλος του κόσμου και για να εξιλεωθούν, θα χρειαστεί να θυσιάσουν ανθρώπους. Επιπρόσθετα, έχουμε μέλη της αίρεσης αυτής που θεωρούν ως Μεσσία, έναν άνθρωπο ονόματι PapaKnoth (θα τον δείτε σε πολλά σπίτια ως εικόνισμα) και ταυτόχρονα έχουμε και εκείνους που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά και συγκρούονται μεταξύ τους.Μπορείτε να φανταστείτε και εσείς τι συμβαίνει όταν ένας ξένος πλησιάσει το συγκεκριμένο χωριό όπου η φρικαλεότητα βρίσκεται στο ζενίθ της. Και κάπως έτσι, ξεκινάει η αναζήτηση του Blake για να βρει τη γυναίκα του και κατ’ επέκταση να λύσει το μυστήριο της Jane Doe.Η αλήθεια είναι πως η εξέλιξη της ιστορίας αρχίζει και γίνεται μονότονη από ένα σημείο και μετά, αφού οι πληροφορίες για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων είναι πολλές και ο μεγάλος βαθμός της λεπτομέρειας κουράζει. Όμως έχουμε και την Jessica, ένα πρόσωπο από τα παιδικά χρόνια του Blake που εμπλέκεται στην υπόθεση μέσω οραμάτων (flashbacks), ενώ και το στοιχείο του μεταφυσικού κάνει την εμφάνισή του.Οι μηχανισμοί δεν μπορούμε να πούμε ότι διαφέρουν ιδιαίτερα σε σχέση με το πρώτο Outlast. Κι εδώ έχουμε τον πρωταγωνιστή, που μοναδικό του όπλο είναι η ταχύτητα των ποδιών του και η κάμερά του. Κι εδώ έχουμε μανιακούς εχθρούς που θέλουν να μας ρουφήξουν το αίμα σταγόνα-σταγόνα, χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Και φυσικά έχουμε αρκετά μέρη που μπορούμε να κρυφτούμε ώστε να γλυτώσουμε προσωρινά από το κακό που μας κυνηγάει. Όμως, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που αξίζει να σημειωθούν, αφού είναι εκείνες που κάνουν το Outlast 2 καλύτερο από τον προκάτοχό του.Αρχικά, το παιχνίδι εξελίσσεται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικούς χώρους. Θα βρεθείτε σε βουνά, σπηλιές, λίμνες, αχυρώνες και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες του χωριού, τις οποίες θα κληθείτε να τις εξερευνήσετε, αλλά και να δραπετεύσετε από αυτές. Ο ανοιχτός χώρος προσφέρει πληθώρα από κρυψώνες, αλλά οι εχθροί πλέον αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός πως υπάρχουν τόσα διαφορετικά όντα στο περιβάλλον του παιχνιδιού, με διαφορετικές προσωπικότητες, εμφανίσεις αλλά και δυνατότητες.Για παράδειγμα μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σας ένας χωρικός και να σας κυνηγάει με ένα μαχαίρι, που είναι κάτι απλό. Αμέσως μετά, μπορεί να έρθει μια μάγισσα με το custom τσεκούρι της, η οποία είναι πιο γρήγορη, πιο φονική και πιο ανατριχιαστική! Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένας άρρωστος άνθρωπος που να ψυχορραγεί, χωρίς να θέλει να σας σκοτώσει, δίνοντας άλλη μια ειδική πινελιά σ’ αυτό που ονομάζουμε jumpscare. Γενικά το περιβάλλον ξεφεύγει από το horror στοιχείο και πάει σε κάτι πιο δυνατό, αφού και οι τοποθεσίες είναι γεμάτες από νεκρούς ανθρώπους, νεκρά ζώα, ακόμη και μέλη των σωμάτων τους διασκορπισμένα δεξιά κι αριστερά. Κι αν ένας νεκρός άνθρωπος είναι ένα θέαμα αρκετά άσχημο, φανταστείτε ένας κρεμασμένος ή ένα δεμένο πτώμα με σχοινιά.Αναφέραμε πως οι εχθροί είναι αρκετοί, όμως τα μέρη που μπορούμε να τους αποφύγουμε, είναι και αυτά πολλά. Αν κάποιοι είχαν συνηθίσει τις κρυψώνες σε ντουλάπες και κρεβάτια, τότε μπορούν να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να ηρεμήσουν, αφού υπάρχουν χορτάρια, βαρέλια, λίμνες και άλλες κρυψώνες, με τις οποίες μπορείτε ν’ αποφύγετε δυσάρεστα αποτελέσματα και “restart from checkpoint”. Σε όλο αυτό το κυνηγητό θα σας βοηθήσει και η αναβαθμισμένη κάμερα που διαθέτει εγγραφή, σταθερό night-vision καθώς και audio-detection, μέσω του οποίου μπορείτε ν’ ακούτε θορύβους και βήματα, ώστε να είστε πιο προσεκτικοί, μιας και ο Blake πεθαίνει εύκολα. Σε σημαντικά γεγονότα, η κάμερα κάνει αυτόματα εγγραφή και αποθήκευση για να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα review στο υλικό που έχετε ήδη μαζέψει.Στους survival μηχανισμούς υπάρχουν οι επίδεσμοι και οι μπαταρίες της κάμερας, πράγματα που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε με σύνεση, αφού δεν υπάρχουν σε αφθονία και πιστέψτε μας είναι αρκετά χρήσιμα εφόδια για ολόκληρο το playthrough. Παρ’ όλη την ποικιλία των εχθρών και των τοποθεσιών, το παιχνίδι θα φτάσει στο σημείο της μονοτονίας. Με gaming όρους θα το λέγαμε linear, ενώ δεν έχει ούτε έναν γρίφο, ώστε να μας δυσκολέψει λίγο παραπάνω. Φυσικά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι δημιουργεί σε κάθε παίκτη συναισθήματα συνεχόμενου άγχους και στρες μόνο και μόνο από την ατμόσφαιρα και τον ήχο.To Outlast 2 χρησιμοποιεί την Unreal Engine 3 με αρκετές βελτιώσεις και ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον οπτικό τομέα. Το παιχνίδι «τρέχει» στα 1080p/60fps με αρκετή ευκολία, μολονότι υπάρχουν στιγμές που το aliasing κάνει την εμφάνισή του. Τα textures είναι σε υψηλό επίπεδο, αφού σε κάθε χαρακτήρα μπορούμε να δούμε αρκετές λεπτομέρειες του σώματος, ενώ και οι εξωτερικές περιοχές διαθέτουν υψηλής ποιότητας details. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις σκιές και τους φωτισμούς (ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με υγρό στοιχείο), βλέπουμε πράγματα που οποιοσδήποτε θα πίστευε πως κρύβεται ένα μεγάλο studio από πίσω. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα loading times είναι μόνο ολίγων δευτερολέπτων.Μπορεί να μην έχει περάσει καιρός από την κυκλοφορία του Resident Evil 7, όμως ο ήχος του Outlast 2 μπορεί να σταθεί επάξια απέναντί του. Απίστευτα ανατριχιαστικός ήχος, jumpscares πολύ προσεγμένα και σε συνδυασμό με το φεγγάρι, τα σύννεφα και το αεράκι που δημιουργεί «ψιθύρους» μέσα από τα φύλλα των δέντρων, θα σας κάνει να κοιτάτε πίσω από την οθόνη σας, μήπως εμφανιστεί κάτι ξαφνικά. Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να ασχοληθείτε με το παιχνίδι όταν θα πέσει η νύχτα και μαζί με headset.Δυστυχώς αυτό που έμεινε στάσιμο από το πρώτο Outlast μέχρι και σήμερα είναι η ζωντάνια των NPCs. Αυτό που εννοούμε, είναι πως η κίνησή τους και τα animations είναι προηγούμενης γενιάς, διότι ακόμα και στο τρέξιμο, οι εχθροί μοιάζουν να περπατάνε. Είτε boss, είτε απλός χωρικός, κινούνται με τον ίδιο ακριβώς «ρομποτικό» τρόπο που μας αποθαρρύνει ελαφρώς. Τέλος, ο χειρισμός του παίκτη είναι αρκετά απλός, μιας και το μόνο που έχει να κάνει είναι να χειρίζεται την κάμερα, να τρέχει, να σκαρφαλώνει και να κρύβεται. Βέβαια, φέτος υπάρχει και το sliding, που δίνει την ώθηση στον παίκτη να καταφύγει σε τρύπες και στενά περάσματα για να γλυτώσει.Η Red Barrels έθεσε τον πήχη του survival-horror σε αρκετά υψηλά επίπεδα προσπαθώντας έτσι να δείξει τα δόντια της στο gaming κοινό με την κυκλοφορία του Outlast 2. Οι βελτιώσεις που έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς δεν θα λέγαμε ότι δικαιολογούν τα 4 περίπου χρόνια διαφοράς με τον προκάτοχό του. Σαφέστατα όμως, είδαμε μια ατμόσφαιρα πολύ πιο ανατριχιαστική και συγκλονιστική, αφού όταν βρίσκεσαι σ’ ένα απομονωμένο χωρίο, το οποίο έχει βυθιστεί στον ωκεανό των θρησκευτικών δογμάτων, με κατοίκους που περιμένουν να σε θυσιάσουν, προκειμένου να σωθούν σωματικά και πνευματικά, τότε γίνεται αντιληπτό πως η επιβίωση καθίσταται δύσκολη.Από τη μία έχουμε έναν ικανοποιητικότατο οπτικοακουστικό τομέα, μαζί με ένα gameplay απλό και ευχάριστο και από την άλλη ένα story, που δεν καταφέρνει να κρατήσει τον παίκτη αφοσιωμένο, αν και η Red Barrels πρόσθεσε και την επίκληση στο συναίσθημα με την αναζήτηση της γυναίκας του Blake. Μπορεί να μην είδαμε πολλές βελτιώσεις, αλλά οι λεπτομέρειες που αναφέρουμε και παραπάνω ήταν αρκετές για να θεωρήσουμε το Outlast 2 ένα καλό παιχνίδι που θα σας τρομάξει, θα σας προκαλέσει συνεχόμενο στρες καθ' όλη τη διάρκειά του και στο τέλος του θα νιώσετε σαν να φεύγει ένα βάρος από πάνω σας.