Η Fiat, στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου επενδυτών του ομίλου Stellantis, παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία για το νέο Grizzly. Ένα μοντέλο που θα βασίζεται στη φιλοσοφία του Grande Panda, αλλά θα έχει πιο οικογενειακό χαρακτήρα.

Μάλιστα η Fiat αποκάλυψε δύο διαφορετικές σιλουέτες για τον «μεγάλο αδελφό» του Panda. Μία κλασική SUV και μία πιο coupe-SUV εκδοχή με δυναμικότερο σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον CEO της Fiat, Olivier François, τα νέα μοντέλα θα διατηρούν το «DNA Panda», αλλά θα απευθύνονται σε αγορές και οικογένειες που ζητούν περισσότερους χώρους και πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Grizzly θα βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car της Stellantis, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούν ήδη τα νέα Citroen C3 και Fiat Grande Panda. Αυτό σημαίνει πως θα προσφέρεται με θερμικούς κινητήρες, υβριδικά σύνολα αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανάλογα με την αγορά. Για την Ευρώπη, πιθανότατα θα διατίθεται με τον 1.200άρη γνωστό turbo κινητήρα (πιθανότατα με αυξημένη ισχύ), τόσο σε υβριδική όσο και σε αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση. Φυσικά θα έρθει και ως αμιγώς ηλεκτρικό με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση θα διαθέτει μπαταρία 44 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 290 χιλιομέτρων, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 54 kWh θα ανεβάζει την αυτονομία κοντά στα 400 χιλιόμετρα.

Η φόρτιση θα υποστηρίζει ισχύ έως 100 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% έως το 80% σε περίπου μισή ώρα ενώ φυσικά η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Στο εσωτερικό, τα δύο νέα Grizzly αναμένεται να υιοθετήσουν παρόμοιο τεχνολογικό πακέτο, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη infotainment 10,25 ιντσών. Παράλληλα, η Fiat φαίνεται πως θα διατηρήσει φυσικά κουμπιά για τον χειρισμό του κλιματισμού, επιλογή που εξακολουθούν να προτιμούν πολλοί οδηγοί.

Το νέο SUV αναμένεται να έχει μήκος περίπου 4,4 μέτρα και σε ορισμένες αγορές θα διατίθεται ακόμη και σε 7θέσια διάταξη, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πως η Fiat θέλει να επιστρέψει δυναμικά στην κατηγορία των προσιτών οικογενειακών αυτοκινήτων. Η ιταλική εταιρεία σκοπεύει να αποκαλύψει πλήρως το μοντέλο τον προσεχή Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.