Η Aston Martin δίνει εδώ και χρόνια μάχη για να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της μεγέθη, όμως οι τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από τη συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 550 εκατ. λιρών έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, η βρετανική εταιρεία φέρεται να παραχώρησε το 50,1% των μη αυτοκινητικών δικαιωμάτων του brand «Aston Martin» στην αμερικανική Authentic Brands, προκειμένου να εξασφαλίσει κρίσιμη χρηματοδότηση και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του χρέους της.

Με απλά λόγια, η Aston Martin εξακολουθεί να ελέγχει τα αυτοκίνητα και τη δραστηριότητά της στη Formula 1, όμως η πλειοψηφία των δικαιωμάτων που αφορούν προϊόντα lifestyle, εμπορεύματα, αξεσουάρ και εμπορικές συνεργασίες περνά πλέον σε άλλα χέρια.

Το πακέτο χρηματοδότησης οργανώθηκε από την HPS Investment Partners και περιλαμβάνει:

Δάνειο 450 εκατ. λιρών

Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης 100 εκατ. λιρών

Προϋπόθεση ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των branding rights στην Authentic Brands

Η Authentic Brands είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διαχείρισης εμπορικών σημάτων παγκοσμίως, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της γνωστά ονόματα από τον χώρο της μόδας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Οι πιστωτές απειλούν με αγωγές

Η υπόθεση όμως έχει προκαλέσει την οργή υφιστάμενων ομολογιούχων και πιστωτών της Aston Martin, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εταιρεία μετακίνησε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία εκτός του δικού τους πλαισίου εξασφαλίσεων. Οι ίδιοι φέρονται να εκπροσωπούν χρέος περίπου 1,3 δισ. λιρών και ήδη έχουν αποστείλει επίσημη νομική προειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο προσφυγής στα δικαστήρια.

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Δεν είναι η πρώτη φορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2026 η Aston Martin είχε ήδη αντλήσει περίπου 50 εκατ. λίρες μέσω συμφωνίας που αφορούσε τα δικαιώματα ονομασίας της ομάδας Formula 1. Το νέο deal, ωστόσο, θεωρείται πολύ πιο σημαντικό καθώς αφορά τον ίδιο τον εμπορικό πυρήνα του brand και δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη της εταιρείας για άμεση ρευστότητα.