Για αρκετά χρόνια η Toyota δεχόταν κριτική ότι επένδυσε περισσότερο στα υβριδικά μοντέλα και λιγότερο στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα τελευταία στοιχεία τόμως, δείχνουν ότι η εικόνα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 113% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Toyota και η Lexus διέθεσαν συνολικά 633.617 οχήματα στην ευρωπαϊκή αγορά το πρώτο εξάμηνο του έτους, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 7%. Παράλληλα, τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα (υβριδικά, plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρικά και οχήματα κυψελών καυσίμου) αντιστοιχούν πλέον στο 87% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό-ρεκόρ για τον όμιλο στην Ευρώπη.

Τα νέα μοντέλα έφεραν την εκτόξευση

Η εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της γκάμας με νέα μοντέλα, όπως το ανανεωμένο Toyota bZ4X, το νέο Toyota C-HR+, το bZ4X Touring και το Urban Cruiser, τα οποία διεύρυναν σημαντικά τις επιλογές των πελατών που αναζητούν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Best sellers μοντέλα:

Yaris Cross Hybrid (107,251)

Yaris Hybrid (86,820)

Corolla range (77,998)

Toyota C-HR (72,099)

Aygo X Hybrid (55,330)

bZ4X (20,145)

Την ίδια στιγμή, η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ οι συνολικές πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα υβριδικά εξακολουθούν να κυριαρχούν

Παρά τη θεαματική άνοδο των αμιγώς ηλεκτρικών, η Toyota συνεχίζει να βασίζεται στη στρατηγική της πολλαπλής τεχνολογίας (multi-pathway). Τα υβριδικά μοντέλα εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πωλήσεών της στην Ευρώπη, ενώ η εταιρεία επενδύει παράλληλα σε plug-in hybrid, ηλεκτρικά και οχήματα υδρογόνου, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ευρωπαϊκή αγορά στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα EV

Η άνοδος της Toyota έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη ξεπέρασαν το 1,24 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 33,7% σε ετήσια βάση, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για EV συνεχίζει να ενισχύεται.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούν πλέον στο 11% των συνολικών πωλήσεων της Toyota Motor Europe, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι.