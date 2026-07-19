Μια αναπάντεχη και δυσάρεστη εμπειρία βίωσε το βράδυ του Σαββάτου (18/7) μία γυναίκα, την ώρα που βρισκόταν στην παραλία του Αγιοκάμπου στη Λάρισα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με μια αλεπού, η οποία της επιτέθηκε ξαφνικά.

Η απρόσμενη… συνάντηση της γυναίκας με το άγριο ζώο, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, καθώς η αλεπού κατάφερε να τη δαγκώσει.

Αμέσως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο εφημέρευε.

Εκεί, το ιατρικό προσωπικό της προσέφερε άμεσα την απαραίτητη φροντίδα για την περιποίηση των τραυμάτων της, ενώ παράλληλα της χορηγήθηκε και η προβλεπόμενη εμβολιαστική αγωγή κατά της λύσσας για προληπτικούς λόγους (αντιλυσσικό εμβόλιο).

Πηγή: onlarissa.gr