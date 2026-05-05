Η Seat και η Cupra μπήκαν πλέον επίσημα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και το νέο εργοστάσιο μπαταριών στο Martorell της Ισπανίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της μετάβασης. Η νέα μονάδα συναρμολόγησης battery packs δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά μοντέλα του Volkswagen Group που θα κατασκευάζονται στην Ισπανία, με τα πρώτα να είναι τα νέα Cupra Raval και Volkswagen ID. Polo.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι μόνο το μέγεθος της εγκατάστασης, αλλά κυρίως η ταχύτητα παραγωγής της.

Σύμφωνα με τη Seat, η γραμμή συναρμολόγησης μπορεί να ολοκληρώνει μία μπαταρία κάθε 45 δευτερόλεπτα. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1.200 battery packs ημερησίως και έως 300.000 μονάδες τον χρόνο. Το εργοστάσιο καταλαμβάνει συνολική έκταση 64.000 τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, έπειτα από επένδυση περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία παραγωγής

Η κατασκευή της μπαταρίας ξεκινά από το logistics center, όπου φτάνουν όλα τα επιμέρους εξαρτήματα πριν οδηγηθούν στις γραμμές συναρμολόγησης. Από εκεί και πέρα η διαδικασία χωρίζεται σε δύο βασικά στάδια που λειτουργούν παράλληλα. Το ένα είναι η προ-συναρμολόγηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και το άλλο η τοποθέτηση/στοίβαξη των κυψελών της μπαταρίας.

Η Seat χρησιμοποιεί τεχνολογία “cell-to-pack”, κάτι που σημαίνει ότι οι κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στο battery pack χωρίς επιπλέον modules. Η λύση αυτή μειώνει το βάρος, εξοικονομεί χώρο και βελτιώνει την ενεργειακή πυκνότητα. Μάλιστα, οι δύο γραμμές παραγωγής μπορούν να δημιουργούν περίπου 3.600 “stacks” καθημερινά, πραγματοποιώντας σχεδόν μισό εκατομμύριο σημεία συγκόλλησης κάθε μέρα.

Οι τελικοί έλεγχοι και η «γέφυρα» των 600 μέτρων

Αφού ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, κάθε μπαταρία σφραγίζεται και περνά από σειρά δοκιμών ασφαλείας και ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της. Στη συνέχεια, τα έτοιμα battery packs μεταφέρονται αυτόματα μέσω μίας ειδικής γέφυρας μήκους 600 μέτρων κατευθείαν στη γραμμή παραγωγής των αυτοκινήτων.

Με έμφαση και στη βιωσιμότητα

Η Seat δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο ενεργειακό αποτύπωμα της νέας μονάδας. Στην οροφή του εργοστασίου έχουν τοποθετηθεί 11.000 ηλιακά πάνελ, τα οποία μπορούν να καλύψουν περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών της παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει και σύστημα συλλογής νερού με χωρητικότητα αντίστοιχη τριών ολυμπιακών πισινών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του εργοστασίου.

Για τη Seat και την Cupra, το νέο εργοστάσιο δεν αποτελεί απλώς μία νέα γραμμή παραγωγής. Είναι ουσιαστικά το κέντρο της ηλεκτρικής τους μετάβασης και ένα από τα σημαντικότερα projects του Volkswagen Group στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια.