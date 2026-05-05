Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής σχεδιασμού χρωμάτων και υλικών της εταιρείας, Francesca Sangalli, η ισπανική μάρκα δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη χαρακτηριστική σκουρόχρωμη παλέτα της, καθώς θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα αφήνουμε στη Ferrari ή σε άλλες μάρκες με έντονα χρώματα. Είναι στοιχείο της δικής τους ταυτότητας, όμως δεν ταιριάζει σε εμάς.»

Η Cupra θεωρεί ότι οι γκρι, ματ, σκούρες πράσινες και γήινες αποχρώσεις ταιριάζουν περισσότερο στη «μοντέρνα premium σπορ» εικόνα που θέλει να προβάλλει. Σύμφωνα με την ίδια, η προσθήκη πιο ζωηρών χρωμάτων θα μπορούσε να κάνει τη μάρκα να «χάσει τον χαρακτήρα της», ακολουθώντας απλώς τη μόδα της αγοράς.

Η στρατηγική αυτή φαίνεται ήδη στα νεότερα μοντέλα της εταιρείας, όπως το Cupra Raval, το οποίο προσφέρεται κυρίως σε αποχρώσεις όπως ματ γκρι, ματ μαύρο, σκούρο πράσινο και λευκό.

Η κίνηση αυτή της Cupra αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης τάσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι εταιρείες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το χρώμα ως εργαλείο διαφοροποίησης και δημιουργίας μοναδικής ταυτότητας. Η εγκατάλειψη των έντονων χρωμάτων υπέρ ματ και πιο «σκοτεινών» αποχρώσεων μπορεί να θεωρείται ριψοκίνδυνη (καθώς μπορεί να μην αρέσει σε όλους), όμως δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοδοξία της Cupra να τοποθετηθεί ως μία πιο ώριμη, εκλεπτυσμένη και premium μάρκα.

Παράλληλα, αποδεικνύει πως διαφορετικές μάρκες μέσα στον ίδιο όμιλο, όπως ο Volkswagen Group, μπορούν να ακολουθούν εντελώς αντίθετες στρατηγικές. Η Seat επενδύει στη φωτεινή εικόνα και την προσιτότητα, ενώ η Cupra επιλέγει τη συγκρατημένη αισθητική και την αποκλειστικότητα. Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η προσέγγιση θα αποδώσει εμπορικά, ωστόσο σίγουρα κάνει την Cupra πιο αναγνωρίσιμη μέσα στη σημερινή υπερκορεσμένη αγορά αυτοκινήτου.