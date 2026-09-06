Τι θα γινόταν αν, αντί να βλέπεις κάμερα και να περιμένεις το πρόστιμο στο γραμματοκιβώτιο, το ίδιο το φανάρι σε… τιμωρούσε επειδή πάτησες περισσότερο γκάζι;

Αυτό ακριβώς δοκιμάζουν δύο αμερικανικές πόλεις, εφαρμόζοντας ένα σύστημα που ονομάζεται «Rest in Red». Η λογική του είναι η εξής. Οι οδηγοί που κινούνται με την επιτρεπόμενη ταχύτητα μπορούν να κερδίσουν νωρίτερα το πράσινο φανάρι, ενώ εκείνοι που πλησιάζουν τη διασταύρωση με μεγαλύτερη ταχύτητα είναι πιθανότερο να συναντήσουν κόκκινο.

Με άλλα λόγια, το σύστημα δεν σου στέλνει κλήση. Σε κάνει απλώς να περιμένεις.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί αισθητήρες που εντοπίζουν τα οχήματα καθώς πλησιάζουν στη διασταύρωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ανιχνεύουν μόνο την παρουσία ενός αυτοκινήτου, αλλά μπορούν να υπολογίσουν και την ταχύτητά του.

Έτσι, ένας οδηγός που κινείται σύμφωνα με το όριο μπορεί χει περισσότερες πιθανότητες να συναντήσει πράσινο. Αντίθετα, όποιος πλησιάζει πολύ γρήγορα θα βρει μπροστά του ένα κόκκινο φανάρι. Η λογική θυμίζει κατά κάποιον τρόπο μια κάμερα ταχύτητας χωρίς το πρόστιμο. Δεν υπάρχει απαραίτητα οικονομική τιμωρία. Ο οδηγός που παραβιάζει το όριο απλώς χάνει το πλεονέκτημα της ομαλής διέλευσης.

Σε διαδικασία αξιολόγησης

Η λειτουργία του συστήματος επικεντρώνεται κυρίως στις βραδινές και νυχτερινές ώρες, όταν οι δρόμοι είναι πιο άδειοι και η υπερβολική ταχύτητα γίνεται ευκολότερη υπόθεση. Και τα πρώτα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Στην πρώτη διασταύρωση όπου εφαρμόστηκε το σύστημα, η μέση ταχύτητα των οχημάτων μειώθηκε από περίπου 70χλμ./ώρα στα 48χλμ./ώρα, που είναι και το όριο (50χλμ./ώρα). Παρόμοια προσέγγιση εφαρμόζεται και στο Albuquerque του Νέου Μεξικού. Εκεί μάλιστα το Rest in Red συνδυάζεται με αυτοματοποιημένη επιτήρηση της ταχύτητας και συγχρονισμένα φανάρια.

Αντί για πρόστιμο, γίνεται η ζωή σου… λίγο πιο δύσκολη

Τα περισσότερα συστήματα ελέγχου ταχύτητας λειτουργούν με τη λογική της τιμωρίας. Τρέχεις, σε καταγράφουν και πληρώνεις. Σύμφωνα με το «Rest in Red», εάν οδηγείς σωστά, ανταμείβεσαι με πράσινα φανάρια. Εάν τρέχεις, χάνεις τον συγχρονισμό. Έτσι, ένας οδηγός που κινείται με το όριο μπορεί θεωρητικά να φτάσει στον προορισμό του γρηγορότερα από κάποιον που τον προσπερνά με μεγαλύτερη ταχύτητα.