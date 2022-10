Απεβίωσε ο Phil Read, o πιο επιτυχημένος Βρετανός αναβάτης

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

O Phil Read ΜΒΕ, o πιο επιτυχημένος Βρετανός αναβάτης MotoGP, απεβίωσε χθες 6 Οκτωβρίου σε ηλικία 83 ετών (MBE - Most Excellent Order of the British Empire).

Με 121 βάθρα, 7 Παγκόσμια Πρωταθλήματα GP, ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula TT και πολλές νίκες στο Isle of Man ο Read ήταν ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς αναβάτες.

Η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γιο του Phil Read Jnr, εκ μέρους της οικογένειας, αναφέρει: "Με απίστευτη θλίψη η οικογένεια Read αναφέρει τον θάνατο του Phil Read MBE ενώ κοιμόταν ειρηνικά το πρωί της 6ης Οκτωβρίου 2022, στο σπίτι του στο Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου."

Ο ‘The Prince of Speed’ όπως τον αποκαλούσαν οι συμπατριώτες του, ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα το 1958 σε ηλικία 19 ετών, είχε την πρώτη του σημαντική νίκη στο Isle of Man το 1960 κερδίζοντας τον αγώνα Senior Manx Grand Prix και συνέχισε το 1961 κερδίζοντας τον αγώνα Junior TT.

Το 1964 ο Read κατέκτησε τον 1ο παγκόσμιο τίτλο του στα GP στα 250 κ.εκ. με την εργοστασιακή Yamaha και συνέχισε κατακτώντας 4 τίτλους Παγκόσμιου Πρωταθλητή GP για την Yamaha και άλλους 2 για την MV Agusta.

Τίτλοι και Νίκες

Παγκόσμιος πρωταθλητής GP στα 125 το 1968

Παγκόσμιος πρωταθλητής GP στα 250 4 φορές (1964, 1965, 1968 και 1971).

Παγκόσμιος πρωταθλητής GP στα 500 2 φορές (1974 και 1975).

Παγκόσμιος πρωταθλητής Formula TT το 1977

Isle of Man 8 νίκες στο ΤΤ και 1 στο Manx.