Δωρεά 16 μοτοσυκλετών AG100 στην οργάνωση Riders for Health από την Yamaha

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Η Yamaha έχει ξεκινήσει από το 2022 ένα πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών για την υποστήριξη της οργάνωσης Riders for Health, ξεκινώντας από την Gambia. Ήδη μέσα στο 2022 η Ιαπωνική εταιρία κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια για την αγορά 16 νέων μοτοσυκλετών AG100 που θα αντικαταστήσουν τον γερασμένο στόλο, ίδιων μοτοσυκλετών, που χρόνια τώρα χρησιμοποιεί η οργάνωση.

Η οργάνωση Riders for Health χρησιμοποιεί τις μοτοσυκλέτες για την μετακίνηση των εργαζομένους στον τομέα της υγείας της κοινότητας που παρέχουν φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για το 2023 η Yamaha, που συνεχίζει να συγκεντρώνει κεφάλαια για το πρόγραμμα Riders for Health, αποφάσισε να ξεκινήσει τη χρονιά δωρίζοντας 16 νέες μοτοσυκλέτες AG100.



Εκτός από τη δωρεά των παραπάνω μοτοσυκλετών η Yamaha διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά προφέροντας σαν δώρο για κληρώσεις μια σειρά προσκλήσεων special guest για αγώνες WorldSBK και MXGP σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ειδικά αναμνηστικά αγώνων WorldSBK και MXGP με στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω κεφαλαίων για την οργάνωση.

Οι δημοπρασίες και οι κληρώσεις βραβείων θα διοργανωθούν από την Two Wheels for Life, τον βραχίονα συγκέντρωσης κεφαλαίων του Riders for Health με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με τη συνεργασία της Yamaha με την οργάνωση Riders for Health

Το 2022 η Yamaha και το Riders for Health ξεκίνησαν μια τριετή συνεργασία. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να συγκεντρώσει κεφάλαια για την υποστήριξη του Riders for Health, μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης που, για περισσότερα από 30 χρόνια, προσφέρει υγειονομική περίθαλψη σε απομακρυσμένες κοινότητες σε όλη την Αφρική

Στην υποσαχάρια Αφρική, περισσότερο από το 60% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από βασικά κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και χωρίς μεταφορικά μέσα. Ο οργανισμός προμηθεύει και συντηρεί μοτοσυκλέτες σε οργανώσεις που επικεντρώνονται στην υγεία, επίσης παρέχει εκπαίδευση αναβατών σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορούν να φθάσουν σίγουρα στα άτομα που έχουν ανάγκη.

Το Riders for Health δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Γκάμπια, τη Νιγηρία, το Λεσότο και το Μαλάουι και χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό μοτοσικλέτες Yamaha AG100/200.