του Νεκτάριου Διατσίδη

Εμπνευσμένο από τις Vespa, Lambretta και τα κλασικά αυτοκίνητα των δεκαετιών του ’50 και του ’60, το DieselPunk, αυτό το μοναδικό project συνδυάζει έναν επιβλητικό αερόψυκτο κινητήρα V4 με τη vintage αισθητική ενός maxi scooter σε ακόμη πιο μεγάλες διαστάσεις.

Στην ιστοσελίδα Motorradonline ανακαλύπτουμε ένα εντυπωσιακό σχεδιαστικό project. Η έμπνευση πίσω από αυτό το ιδιαίτερο δημιούργημα προέρχεται από τις χαρακτηριστικές γραμμές των Vespa, Lambretta και των κλασικών αυτοκινήτων των δεκαετιών του ’50 και του ’60.

Ο δημιουργός custom μοτοσυκλετών ονομάζεται Saint Peter’s Builds και έχει έδρα την Αγία Πετρούπολη, ενώ το project ονομάζεται DieselPunk.

Στο επίκεντρο της κατασκευής βρίσκεται ένας αερόψυκτος κινητήρας V4 από το ιστορικό σοβιετικό μικρό αυτοκίνητο ZAZ 968, το οποίο κατασκευαζόταν από το 1970 έως και τη δεκαετία του ’90. Πρόκειται για βενζινοκινητήρα, παρά το όνομα “DieselPunk”, με κυβισμό περίπου 1,200 κ.εκ. και ισχύ μεταξύ 40 και 50 ίππων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σύστημα μετάδοσης, καθώς οι δημιουργοί εγκαταλείπουν το αρχικό χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και προτιμούν ένα αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT), όπως αυτό που χρησιμοποιούν τα scooter. Η μονάδα προέρχεται από snowmobile παρόμοιας ισχύος.

Προς το παρόν, η DieselPunk υπάρχει μόνο ως ψηφιακή απεικόνιση, μέσα από εικόνες υπολογιστικά σχεδιασμένες, που αναδεικνύουν μία μοτοσυκλέτα με ρετρό στιλ σε μεγάλες διαστάσεις, με ιδιαίτερα επιβλητική εμφάνιση.

Από ό,τι φαίνεται, οι ειδικοί της Saint Peter’s Builds έχουν προχωρήσει αρκετά στο μηχανικό μέρος. Έχουν ήδη δοκιμάσει τον κινητήρα και έχουν κατασκευάσει ένα ειδικό σύστημα εξάτμισης. Ωστόσο, μένει να δούμε πότε το project θα ολοκληρωθεί και, κυρίως, αν θα προσφέρει ικανοποιητική οδική συμπεριφορά ή αν θα παραμείνει απλώς ένα εντυπωσιακό αντικείμενο σχεδιασμού με ιδιαίτερο στιλ.

Το μεταξόνιο, άλλωστε, φαίνεται πραγματικά «τεράστιο» και ενδέχεται να μην ευνοεί την ευελιξία ανάμεσα στην κίνηση της πόλης. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η ανησυχία ότι οι πολύ μεγάλες διαστάσεις και το πιθανό αυξημένο βάρος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευχρηστία και την ευελιξία, ιδιαίτερα στις χαμηλές ταχύτητες.

Κι όμως, το συγκεκριμένο δημιούργημα καταφέρνει να πετύχει τον στόχο του, προσφέροντας μια ιδιαίτερα γοητευτική και μοναδική αισθητική πρόταση στον χώρο των custom μοτοσυκλετών.