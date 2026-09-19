του Δημήτρη Διατσίδη

Απόλυτα κυρίαρχος στην πρεμιέρα, ο Shark έχει… δόντια αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι έτοιμος για μάχες στο Spielberg

Δίνοντας στους φίλους της KTM ακριβώς αυτό που ήθελαν να δουν, η επιστροφή του Aυστριακού κατασκευαστή στην έδρα του ξεκίνησε ιδανικά, με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να ολοκληρώνει την Παρασκευή στην κορυφή του Red Bull Ring. Ο χρόνος 1’28.381 ήταν αρκετός για να του χαρίσει την 1η θέση, καθώς η τελευταία προσπάθεια του #37 για την πρώτη του νίκη στο MotoGP ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Πίσω του βρέθηκαν οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), ο οποίος επέστρεψε στη δράση. Η διαδικασία διακόπηκε για λίγο με κόκκινη σημαία έπειτα από ένα παράξενο ατύχημα του Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), όμως ο Ισπανός ήταν απολύτως καλά και μέχρι την καρό σημαία είχε επιστρέψει στη δεκάδα.

ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ: Το ξεκίνημα της Παρασκευής το απόγευμα

Συνεχίζοντας από το δυναμικό ξεκίνημά του στις ΕΔ1, ο Acosta παρέμεινε και το απόγευμα στην κορυφή. Μετά από 20 λεπτά ήταν ο μοναδικός αναβάτης που είχε κατέβει στο 1’28. Την ίδια ώρα, ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) βρισκόταν στην 4η θέση, όμως είχε μια πτώση στη Στροφή 4, πριν ο συναθλητής του, Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ακολουθήσει την ίδια πορεία προς την αμμοπαγίδα. Ο Moreira δεν είχε ιδιαίτερη τύχη στη Στροφή 4, βγαίνοντας εκτός τρεις φορές στα πρώτα 30 λεπτά της διαδικασίας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ: Ο Acosta #37 συνεχίζει να κυριαρχεί

Στο δεύτερο μισό των Δοκιμών, ο Acosta βελτίωσε και πάλι τον χρόνο του, κατεβαίνοντας στο 1’28.507 και διευρύνοντας τη διαφορά του σε περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο από τον Jorge Martin (Aprilia Racing). Ο Shark ήταν εντυπωσιακός γύρο με τον γύρο και κατέβασε ξανά τον χρόνο του στο 1’28.381, δείχνοντας να το κάνει με χαρακτηριστική άνεση.

Πίσω του, ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) ανέβηκε στη 2η θέση και κατέβασε τον χρόνο γύρου επίσης στο 1’28, καθώς οι αναβάτες άρχισαν να βρίσκουν τα πατήματά τους και να πιέζουν για γρήγορους χρόνους. Δεν ήταν όμως ο μοναδικός αναβάτης της Honda που ξεχώρισε, καθώς ο Moreira ανέβηκε στην πρώτη τριάδα, ενώ λίγο αργότερα ο Aldeguer #54 πήρε τη 2η θέση.

ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ: Γνωστά ονόματα εκτός δεκάδας

Με 20 λεπτά να απομένουν, αρκετά μεγάλα ονόματα βρίσκονταν εκτός της πρώτης δεκάδας. Ανάμεσά τους οι Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), οι δύο αναβάτες της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), καθώς και ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Ο συναθλητής του Marc Marquez βρισκόταν μόλις στην 11η θέση με λιγότερα από 15 λεπτά να απομένουν, όμως φόρεσε για πρώτη φορά φρέσκα ελαστικά στις Δοκιμές και σύντομα ανέβηκε στη 2η θέση.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ: Ο Alex Marquez είχε παράξενη πτώση στην έξοδο της Στροφής 1

Την ώρα που ο #93 βελτίωνε τον χρόνο του, ο αδελφός του, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), είχε μια παράξενη πτώση στην έξοδο της Στροφής 1. Έπειτα από μια μικρή ανύψωση του εμπρός τροχού στην έξοδο, μόλις το μπροστινό ελαστικό ακούμπησε ξανά στην άσφαλτο, ο τροχός ήταν στριμμένος δεξιά, εμφανίστηκε ένας καπνός από τη μεγάλη τριβή και στη συνέχεια το μπροστινό μέρος γλίστρησε απότομα καθώς η μοτοσυκλέτα πρόλαβε να πλαγιάσει αριστερά, με τον Alex να πέφτει από την πλευρά της μοτοσυκλέτας. Το περιστατικό έφερε την κόκκινη σημαία με 11:42 να απομένουν στο ρολόι.

Μετά τη σύντομη διακοπή, η δράση συνεχίστηκε, με τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) να έχει ανέβει στην 8η θέση, ενώ ο Bezzecchi επέστρεψε αμέσως στα pits έπειτα από εντολή της ομάδας του. Ο συναθλητής του Martin είχε ανέβει στη 2η θέση και ο Ogura στην 3η, στην πρώτη του δράση στην πίστα μετά το Silverstone. Ο Alex Marquez επέστρεψε με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του και ανέβηκε στην 5η θέση.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: Η καρό σημαία στην Αυστρία την Παρασκευή

Οι τελευταίες δύο λεπτά έφεραν αρκετές αλλαγές στην κατάταξη, με τον Aldeguer να ανεβαίνει στη 2η θέση και τον Binder να εδραιώνει την παρουσία του στη δεκάδα με ακόμη μία βελτίωση. Ο Acosta βγήκε επίσης ξανά στην πίστα, όμως ο πρωταγωνιστής της KTM στην έδρα της ομάδας του δεν είχε λόγο να ανησυχεί για κανέναν πίσω του, καθώς παρέμεινε στην κορυφή και ολοκλήρωσε 1ος την πρώτη ημέρα.

Ο βασικός αντίπαλός του, Aldeguer, πήρε τη 2η θέση, μπροστά από τον Ogura, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Marc Marquez ήταν 4ος. Μόλις 0.018s πίσω του, ο Martin ήταν 5ος, μπροστά από τους Di Giannantonio, Binder, Alex Marquez, Bezzecchi και Quartararo. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2 για πρώτη φορά μετά την Βαρκελώνη.

Ο Marini έχασε την απευθείας πρόκριση μόλις για 0.004s και θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1, μαζί με τους Zarco και Moreira. Ο Pecco Bagnaia, αντίθετα, περιορίστηκε στη 18η θέση.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε, όμως το Σάββατο διακυβεύονται οι θέσεις στις Κατατακτήριες 2 και η νίκη στο Tissot Sprint.

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