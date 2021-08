"Θεϊκό" Yamaha Tenere από την Deus

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Deus Ex Machina σχεδίαζε να παρουσιάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο στην περίφημη έκθεση Wheels and Το Wheels and Waves Festival πραγματοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στο Biarritz της ΓαλλίαςWaves με custom μοτοσικλέτες τον Ιούνιο που μας πέρασε. Δυστυχώς, για την Deus Ιταλίας, η έκθεση ακυρώθηκε λόγω πανδημίας, ωστόσο το μοντέλο το οποίο θα παρουσίαζαν είχε ολοκληρωθεί.

Η Deus αποφάσισε να ασχοληθεί με το Yamaha Tenere 700 βάζοντας τη δική της πινελιά και αισθητική στο μεσαίο adventure. Το αποτέλεσμα; Καταπληκτικό! Οι Ιταλοί αποφάσισαν να μεταφέρουν πίσω στο χρόνο το Tenere και εμπνευσμένοι από το Rally Dakar της δεκαετίας του 1970 και 1980 να του δώσουν μια vintage εμφάνιση.

Η Deus έχει εργαστήρια σε όλο τον κόσμο με έδρα την Αυστραλία

Η Deus σχεδίασε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή το κουστούμι του Tenere με τα πάνελ στο πίσω μέρος και Το workshop της Deus Ιταλίας βρίσκεται στο Μιλάνοστο ρεζερβουάρ να είναι από fiberglass. Το ρεζερβουάρ έχει το παλιό ογκώδες σχήμα των Raid του '80, ενώ το πίσω μέρος είναι επηρεασμένο από XT600. Στο εμπρός μέρος συναντάμε ένα ορθογώνιο LED φωτιστικό σώμα, ενώ υπάρχουν και vintage προστατευτικά ψυγείου.

Στον κινητήρα δεν έχουν γίνει αλλαγές εκτός από ένα χειροποίητο σύστημα εξάτμισης της SC-Project από τιτάνιο. Στις αναρτήσεις έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της Andreani με το εμπρός μέρος να έχει 30mm μεγαλύτερη διαδρομή, ενώ πίσω η υπάρχει ένα Ohlins μονό αμορτισέρ. Η μοτοσικλέτα αναμένεται να παρουσιαστεί σε κάποια από τις επόμενες εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στην Ιταλία.

Το βίντεο της παρουσίασης του Tenere της Deus Ιταλίας.

