Η Ducati μπαίνει στον κόσμο του off-road με το DesertX

Την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ducati θα ξεκινήσει την παρουσίαση Η Ducati θα μας παρουσιάσει στις 11 Νοεμβρίου και το νέο Streetfighter V2!των νέων της μοντέλων για το 2022. Η ιταλική φίρμα μας έχει συνηθίσει πλέον στις online παρουσιάσεις των νέων μοντέλων της μέσω του Ducati World Premiere και για το 2022 ετοιμάζει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.

Σε μια σειρά επεισοδίων τα οποία θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 9 Δεκεμβρίου, η Ducati θα μας δείξει τη νέα γκάμα της. Τα επεισόδια θα βγαίνουν στον αέρα κάθε δύο εβδομάδες και θα μεταδίδονται στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει τα επεισόδια μέσω της σελίδας Ducati.com ή του Youtube καναλιού της φίρμας.

Στο τελευταίο επεισόδιο θα δούμε την DesertX στις 9 Δεκεμβρίου

Εκείνο που κάνει τη διαφορά όμως στη συγκεκριμένη παρουσίαση είναι η ανακοίνωση ενός εντελώς νέου Μπορούμε να διακρίνουμε τα δύο στρογγυλά φωτιστικά σώματα LED εμπρός.μοντέλου που θα είναι προσανατολισμένο για χρήση σε χωμάτινες διαδρομές. Πρόκειται για την Ducati DesertX η οποία έρχεται με εξαιρετικές off-road δυνατότητες, με τροχό 21 ιντσών εμπρός και τρακτερωτά ελαστικά. Ο κινητήρας θα είναι ο γνωστός L2 Testastretta 937 κ.εκ. και μπορούμε να εικάσουμε ότι η απόδοσή του θα είναι κοντά στους 110 ίππους, όπως στην περίπτωση του Multistrada 950.



Το πρόγραμμα επεισοδίων του World Ducati Premiere είναι το εξής:

30 Σεπτεμβρίου 2021: Επεισόδιο 1 | Your everyday wonder

14 Οκτωβρίου 2021: Επεισόδιο 2 | Mark your roots

28 Οκτωβρίου 2021: Επεισόδιο 3 | Rule all mountains

11 Νοεμβρίου 2021: Επεισόδιο 4 | A new Fighter in town

25 Νοεμβρίου 2021: Επεισόδιο 5 | The evolution of Speed

9 Δεκεμβρίου 2021: Επεισόδιο 6 | Dream Wilder – DesertX

