Σημαντικά βραβεία για την Kymco

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Πολύ μεγάλη επιτυχία της Kymco στα βραβεία e-volution awards 2021 τα οποία έχουν να κάνουν με Πολύ δυνατή η καμπάνια Kymco: Test Ride It...διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Kymco κέρδισε το Gold Award για την καμπάνια της "Kymco: Test Ride It" στην κατηγορία Best in Auto, Moto & Parts γεμίζοντας περηφάνια τους ανθρώπους της εταιρίας αλλά και της MotoTrend SA, την εταιρείας που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα της Kymcο.

Οι βραβεύσεις όμως συνεχίστηκαν με δύο ακόμα επιτυχίες καθώς η Kymco απέσπασε το βραβείο Bronze Award και το Βραβείο Μελών στην κατηγορία Direct Response and Lead Generation στα IAB MiXX Awards 2020 τα οποία έχουν να κάνουν με τα καλύτερα έργα της χρονιάς στον ελληνικό ψηφιακό κόσμο.

Περηφάνια και πείσμα για το 2021

Η MotoTrend SA και η Kymco μας έχουν συνηθίσει σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καμπάνιες και αυτή η βράβευση έρχεται να επιβεβαιώσει την εξαιρετική της δουλειά και ποιότητα. Ο CEO της MotoTrend SA, Διονύσης Χιωτάκης, τόνισε πως τα βραβεία δίνουν κίνητρο στην εταιρεία να συνεχίσει δυναμικά και αισιόδοξα για τη νέα χρονιά.

Να θυμίσουμε ότι μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020 η Kymco βρισκόταν στην 5η θέση των πωλήσεων μοτοσικλετών έχοντας το 5,9% του μεριδίου της αγοράς, κάτι που δείχνει πως είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια των δύο τροχών στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο κόλπο των τρίκυκλων scooter και η Kymco

Ετοιμάζει βαλίτσες για Ευρώπη η Kymco

Πόσο κοντά είμαστε στην εποχή των ηλεκτρικών μοτοσικλετών;