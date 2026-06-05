του Νεκτάριου Διατσίδη

Στο πλαίσιο της σειράς δράσεων που προβάλλουν τη βιωσιμότητα, το WorldSBK αναδεικνύει τις κοινές αξίες που αποτελούν τη βάση της συνεργασίας του με την SUBARU, τον επίσημο πάροχο του Safety Car του πρωταθλήματος.

Μετά την πρόσφατη ένταξη του WorldSBK στις 10 κορυφαίες διοργανώσεις του Sustainable Championships Index™ (SChI™) και κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Βιωσιμότητας της FIM, το Πρωτάθλημα παρουσιάζει έργα και συνεργασίες που συμβάλλουν στη συνεχή εξέλιξη των λειτουργικών πρακτικών σε όλο το paddock.

Η SUBARU εντάχθηκε στο WorldSBK ως Επίσημος Πάροχος Safety Car πριν από την έναρξη της σεζόν 2025, εισάγοντας τεχνολογία εξηλεκτρισμένων οχημάτων στο περιβάλλον του paddock και φέρνοντας κοντά δύο οργανισμούς που συνδέονται από μια κοινή προσήλωση στην καινοτομία, τη συμμετοχή της κοινότητας και τη συνεχή πρόοδο.

Καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει τη μετάβασή της προς λύσεις μετακίνησης με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκώς εξελισσόμενη σχέση μεταξύ μηχανοκίνητου αθλητισμού, τεχνολογίας και βιωσιμότητας. Παρότι η επιχειρησιακή συμβολή του Safety Car αποτελεί μόνο μία πτυχή της ευρύτερης εικόνας της βιωσιμότητας, το WorldSBK και η SUBARU μοιράζονται μια κοινή προσέγγιση που βασίζεται στη τεχνολογική συνάφεια, τη λειτουργική εξέλιξη και την επιδίωξη ουσιαστικής προόδου με την πάροδο του χρόνου.

Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται επίσης με τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική στρατηγική της SUBARU. Καθοδηγούμενη από τη Διεθνή δέσμευσή της «Delivering Happiness to All» («Προσφέροντας Ευτυχία σε Όλους»), η SUBARU αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα τόσο ως περιβαλλοντική όσο και ως κοινωνική ευθύνη. Η εταιρεία έχει θέσει στόχους για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων της έως το 2050, ενώ επιδιώκει να εφαρμόσει τεχνολογίες εξηλεκτρισμού σε όλα τα οχήματα SUBARU που θα παράγονται και θα πωλούνται παγκοσμίως στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Στην Ευρώπη, το όραμα αυτό αποτυπώνεται στη φιλοσοφία της Subaru Europe «Driven by What You Love» («Καθοδηγούμενοι από ό,τι αγαπάτε»), η οποία τοποθετεί τους ανθρώπους και τα ενδιαφέροντά τους στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της μάρκας: από τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής έως την αναζήτηση νέων τρόπων παροχής οδηγικής απόλαυσης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Παράλληλα με αυτές τις φιλοδοξίες, η SUBARU συνεχίζει να δίνει έμφαση στη δημιουργία ουσιαστικών και διαρκών σχέσεων μεταξύ της μάρκας, των πελατών της, του δικτύου λιανικής και των τοπικών κοινοτήτων μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής.

Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αντικατοπτρίζει επίσης αξίες που μοιράζεται το WorldSBK, όπου η στενή σχέση μεταξύ κατασκευαστών, ομάδων, αναβατών, συνεργατών και φιλάθλων παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της συνεχούς ανάπτυξης του Πρωταθλήματος.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η SUBARU αναγνωρίστηκε για ακόμη μία φορά από το Forbes ως μία από τις «Best Brands for Social Impact» («Καλύτερες Μάρκες για Κοινωνικό Αντίκτυπο»), καταλαμβάνοντας θέση στην πρώτη τριάδα της συνολικής κατάταξης και παραμένοντας η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της μελέτης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Stefano Pacchioli, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του WorldSBK, δήλωσε:

«Για το WorldSBK, συνεργασίες όπως αυτή με την SUBARU αντανακλούν τη σημασία της συνεργασίας με οργανισμούς που δεσμεύονται όχι μόνο στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά και στη δημιουργία θετικών και διαρκών σχέσεων με τις κοινότητες που περιβάλλουν το άθλημα. Στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών, οι δύο οργανισμοί διερευνούν επίσης μελλοντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και τον εντοπισμό νέων τομέων που μπορούν να υποστηρίξουν τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας του Πρωταθλήματος τα επόμενα χρόνια».

Ο David Dello Stritto, Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων Subaru Ευρώπης, δήλωσε:

«Στην SUBARU, χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν μάθαμε ότι το WorldSBK αναγνωρίστηκε ως μία από τις 10 κορυφαίες διοργανώσεις στον Sustainable Championships Index. Η βιωσιμότητα είναι ένα ταξίδι που απαιτεί δέσμευση, συνεργασία και διάθεση αμφισβήτησης των καθιερωμένων αντιλήψεων, και είμαστε περήφανοι που η εισαγωγή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού Official Safety Car στην ιστορία του Πρωταθλήματος συνέβαλε σε αυτό το επίτευγμα. Πέρα από τον επιχειρησιακό του ρόλο, ενίσχυσε την ευθυγράμμιση μεταξύ WorldSBK και SUBARU γύρω από τις κοινές μας αξίες: την καινοτομία, την τεχνολογική συνάφεια και την αποφασιστικότητα να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον της κινητικότητας. Παράλληλα, δημιούργησε την ευκαιρία να εμπλέξουμε φιλάθλους, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη σε έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το πώς ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστός στη βασική του γοητεία».