Δείτε το τρέιλερ της ταινίας για τη ζωή του Ferruccio Lamborghini

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το τρέιλερ της ταινίας «Lamborghini: The Man Behind The Legend» μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντάς μας μια καλή ματιά στην ταινία που θα επιδιώξει να εξιστορήσει την επιχειρηματική ζωή του Ferruccio Lamborghini, του ομώνυμου ιδρυτή του ιταλικού κατασκευαστή supercar.

Στην παραγωγή από το 2016, πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Mira Sorvino και ο Bobby Moresco, ο οποίος έγραψε επίσης το "Crash" και ήταν παραγωγός στο "Million Dollar Baby".

Τον ομώνυμο χαρακτήρα, Ferruccio Lamborghini, θα υποδυθεί ο Frank Grillo ενώ έγινε γνωστό ότι η παραγωγή έλαβε βοήθεια από τον Tonino Lamborghini, γιο του Ferruccio, για να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. Τον εχθρό του, Enzo Ferrari, υποδύεται ο Gabriel Byrne. Η ταινία, ωστόσο, εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στον Ferruccio Lamborghini και σε αυτό που οδήγησε στην απόφαση να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση σπορ αυτοκινήτων.

Με βάση τα οχήματα που εμφανίζονται στο τρέιλερ, η ταινία παρακολουθεί τη ζωή της Lamborghini τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του '70, όταν Η Countach εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Επιπλέον, στο τρέιλερ εμφανίζονται κλασικά οχήματα όπως η Lamborghini Miura, η 350 GT, πολλές Ferrari, μια Porsche 356 και πολλά άλλα.

Συζητώντας την ταινία το 2016, ο παραγωγός Andrea Iervolino είπε: «Είμαι πολύ περήφανος που παράγω μια ταινία για έναν εμβληματικό άνθρωπο που με τόσο βαθιά απήχηση σε όλο τον κόσμο που άφησε κληρονομιά που ζει ακόμα. Ο Ferruccio Lamborghini ήταν ένας πρωτοπόρος επιχειρηματίας που έφερε τιμή στην Ιταλία».

Όσοι θέλουν να δουν πώς θα δραματοποιηθεί στην οθόνη η ζωή του Ferruccio Lamborghini και η ιστορία της θρυλικής αυτοκινητοβιομηχανίας του, ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ περισσότερο. Η ταινία πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στους κινηματογράφους και στις υπηρεσίες streaming στις 18 Νοεμβρίου 2022.